Natalia Málaga volverá a dirigir en la Liga Peruana de Vóley: tomará las riendas del Géminis para luchar por el título. Crédito: Torneo Máster de Voleibol

Está de regreso. A pesar del buen resultado obtenido el último fin de semana, Deportivo Géminis realizó un inesperado cambio en su comando técnico. Otávio Machado dejó el cargo de entrenador del equipo de Comas, y en su reemplazo asumirá Natalia Málaga, medallista olímpica y una de las figuras más emblemáticas del voleibol peruano, quien vuelve a dirigir tras varios años alejada de la Liga Nacional.

La información fue revelada por el portal especializado ’Puro Vóley’, que además señaló que Málaga ya dirigió su primer entrenamiento con el plantel. Su llegada genera gran expectativa tanto en la interna del club como entre los seguidores del campeonato local, donde su presencia siempre ha sido sinónimo de carácter y exigencia en búsqueda de la victoria.

Géminis venía de conseguir un triunfo de peso en su última presentación en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Luego de caer en su debut ante Universitario de Deportes (1-3), el conjunto de Comas se recuperó con una actuación sólida y convincente, superando por 3-1 a nada menos que Regatas Lima, el vigente subcampeón de la Liga Nacional.

En ese contexto, nadie anticipaba modificaciones en el equipo, y menos aún en el comando técnico, ya que el brasileño Otávio Machado venía de superar con éxito un duro desafío ante las chorrillanas. Sin embargo, la dirigencia sorprendió al decidir un cambio en el banquillo y confiar la conducción a Natalia Málaga, quien asume el reto con la misión de responder a las altas expectativas de esta exigente temporada.

Natalia Málaga tomará el lugar de Otávio Machado en Géminis. Crédito: Puro Vóley

Una entrenadora con historia y éxitos

Tras colgar las zapatillas, Natalia Málaga emprendió un nuevo camino en los banquillos, donde ha demostrado su liderazgo y capacidad para formar equipos competitivos. Su carrera como entrenadora comenzó en las categorías menores de la selección peruana de vóley, con las cuales alcanzó importantes logros. Entre ellos destaca el título del Campeonato Sudamericano Sub-18 en 2012, conquistado con las recordadas 'matadorcitas‘.

Además de sus éxitos con la ‘blanquirroja’, Málaga también acumuló experiencia en clubes nacionales. Durante varios años estuvo al frente de la Universidad César Vallejo, con la que conquistó el título de la temporada 2012/13. Pero su última experiencia fue en Latino Amisa, conjunto con el que alcanzó el segundo lugar en la campaña regular del torneo 2021/22 y finalizó en el cuarto puesto de la tabla general.

Tras esa etapa, Natalia se mantuvo alejada del campeonato local por tres años, pero su regreso no podía darse de mejor manera: vuelve para liderar a un club con historia, tradición y hambre de gloria. El Géminis la recibe con los brazos abiertos.

La última experiencia de Natalia Málaga en la Liga Peruana de Vóley fue con Latino Amisa en el 2022. Crédito: Facebook

El desafío de devolver la gloria a Géminis

Géminis es uno de los equipos emblemáticos del voleibol peruano. Su última consagración se remonta a la temporada 2011-2012, cuando logró su tercera corona nacional. Desde entonces, el cuadro de Comas ha atravesado una larga sequía de títulos y altibajos deportivos, aunque siempre manteniendo una base de jugadoras talentosas y una hinchada fiel que acompaña al equipo en cada temporada.

Con la llegada de Málaga, el club busca dar un giro radical y volver a los primeros planos. La entrenadora aportará su experiencia, su fuerte carácter y su conocida capacidad para sacar lo mejor de sus jugadoras. Su estilo de trabajo promete imprimirle una nueva identidad al equipo.

La expectativa es alta: Géminis quiere volver a ser protagonista y pelear por la cuarta corona de su historia, y lo hará bajo la conducción de una mujer que sabe lo que significa ganar. Natalia Málaga, con su voz potente y su pasión por el vóley, vuelve a escena con una misión clara: devolverle a Comas la gloria que el equipo anhela desde hace más de una década.