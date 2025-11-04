Piero Quispe reveló que pudo volver a Universitario en 2025 y rechazó jugar por Alianza Lima en un futuro: “Yo mismo diría que no”

El volante peruano habló de la posibilidad de jugar en el elenco 'íntimo' y de regresar a la 'U'. (Video: Hablemos de MAX)

La rivalidad entre Universitario de Deportes y Alianza Lima se ha intensificado en los últimos años, dado que son los clubes que han dividido el máximo trofeo nacional, aunque los ‘cremas’ lograron el reciente tricampeonato. Pero también se ha hecho habitual que pasen jugadores de una institución a otra con mayor naturalidad a diferencia de décadas atrás. Sin embargo, Piero Quispe aseguró que nunca jugaría por Alianza Lima y le juró fidelidad a la ‘U’.

“¿Me llama Alianza Lima? No va a pasar nunca. Yo mismo le diría que no, ni siquiera mi representante”, expresó el futbolista en entrevista para ‘Hablemos de MAX’.

Su negativa a cualquier contacto con el club ‘blanquiazul’ resalta el fuerte lazo que mantiene con Universitario, institución donde se formó y dio sus primeros pasos en el fútbol profesional. No obstante, en los últimos años se han dado varios cambios. Gabriel Costa dejó los ‘íntimos’ para ir la ‘U’, Jesús Castillo no dudó en aceptar a Universitario pese a que salió de Sporting Cristal, Miguel Araujo optó por ir al Rímac y no jugar en Alianza Lima, André Carrillo tampoco rechazó ir al conjunto ‘merengue’ aún siendo hincha ‘aliancista’, entre otros casos.

Ahora, al recordar sus inicios y el apoyo recibido, Quispe destacó que Universitario ocupa un lugar fundamental en su vida profesional y personal. “La ‘U’ es mi vida, es el club que me dio todo, le tengo mucho amor y mucho cariño”, sostuvo.

Piero Quispe fue elegido mejor jugador de la Liga 1 2023 tras el título nacional de Universitario. - créditos: Liga 1

Piero Quispe sobre la posibilidad de volver a Universitario

El sueño de regresar a Universitario estuvo cerca para Piero Quispe esta temporada. “¿Pudiste volver a la ‘U’? (Risas). Eso lo sabe mi representante. Sí me dijo que estaba la posibilidad, sentí una felicidad”. La presencia de ese escenario generó emociones fuertes en el jugador, quien expresó que hablar del club que lo vio nacer le “eriza la piel”.

Pese a que la opción existió, el menudo volante reconoció que no contempló el regreso de inmediato, priorizando su actual experiencia internacional. “No hubiera vuelto, quiero estar en el extranjero muchísimo más tiempo fuera del país y luego poder volver”, explicó.

A pesar de la distancia, Quispe confesó que la idea de regresar está siempre presente: “Todos los días por mi cabeza pasa en volver, pero ahora quiero estar más años fuera del país. Ver los videos de la gente yendo al estadio es algo que no te vas a olvidar nunca”.

Quispe Córdova también agradeció el respaldo de la hinchada desde el inicio de su trayectoria profesional. “El hincha de la ‘U’, desde el primer día que debuté me dieron mucha alegría y confianza por sus mensajes, estoy muy agradecido por cómo me trató. Es algo único, muy difícil lo que hicieron por mí en la premiación, fue algo que jamás voy a olvidar. ¡Grande hay uno solo!”

Piero Quispe y su valoración por el tricampeonato de Universitario

Piero Quispe valoró de manera especial la obtención del tricampeonato nacional por parte de Universitario y repasó los momentos clave que atravesó el equipo durante ese proceso. “El año más difícil, y no porque esté yo, fue el 2023 porque hay muchos aspectos. Alianza Lima ganaba el Clausura y era tricampeón. Cristal, por un punto, ganamos el Clausura. La final contra Alianza con todo lo que pasó”, dijo.

El reto de obtener el título durante el año del centenario también pesó. “El 2024 también fue duro para ellos por la presión de campeonar en el centenario y gracias a Dios se logró”, indicó. El futbolista siguió la campaña desde el extranjero, adaptando sus horarios para estar al tanto de los partidos: “Este 2025 estuvieron muy bien en todos los partidos, los veía a las 5 o 7 de la mañana. Me levantaba por la ‘U’”.

Quispe resaltó el espíritu competitivo del equipo crema y la capacidad de respuesta en situaciones adversas: “La ‘U’ trabajó bien, jugaba bien, y cuando no, igual ganaba. Eso es la ‘U’. A la ‘U’ nunca se le da por muerto. Vi varios partidos que estaban empatando y de un momento a otro entran unos cambios y te resuelven el partido. Siempre me acuerdo de una frase, que los cambios son los que cambian los partidos”.

También hubo declaraciones de los jugadores 'cremas'. (Video: L1MAX)