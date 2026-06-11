Sergio Peña se indignó con Reimond Manco por críticas tras denuncia de abuso sexual: “Me jodió un montón”

Sergio Peña rompió su silencio tras protagonizar una grave denuncia de abuso sexual por una mujer en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo a inicios de año. El ‘10′ contó detalles de lo que le tocó vivir durante el proceso judicial, y reveló que está indignado con Reimond Manco por las críticas en su contra.
El mediocentro aseguró que está molesto con el exjotita debido a las críticas que lanzó en su contra luego de que se conociera el escándalo en la pretemporada de los ‘blanquiazules’. Y comentó que no esperaba esos dardos y dejó en claro que le tenía cariño.
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“No minimizo el error, fue un error, pero otro error no cometí. Y aclarar en ese tema, jode un montón cuando exjugadores dicen: ¿Cómo pudieron hacer esto? Hay que tener cuidado. A Reimond lo quiero mucho. He jugado con Reimond, pero es uno de los primeros que salió a decir: “Deberían sacarlos, porque cómo van a hacer esto, es una falta”. A Reimond le tengo mucho cariño, lo quiero mucho; o sea, como jugador, para mí era increíble, pero fue uno de los primeros que salió a decir eso. Y a mí no me gustó, porque hay que saber qué cosas pasan y qué cosas no pasan en una concentración. Hay que saber si era día libre o no era día libre. Hay que saber si te habían dado autorización o no te habían dado autorización para hacer lo que tú quieras”, apuntó el jugador en ‘Doble Punta’.
“Molesta porque Reimond Manco vivió el ambiente del fútbol”
Sergio Peña hizo notar su molestia contra Reimond Manco y aseguró que no entendió por qué lo criticó si también fue futbolista: “No sé si era el momento, no era el lugar, pero cuando acaba la pretemporada, lo normal es que tengas un día libre, y Reimond lo sabe. No estuvo bien estar en el hotel y hacer esas cosas. Molesta cuando viene de alguien que ha vivido en el ambiente de fútbol y ha estado en un hotel, ha estado en una concentración”.
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Por otro lado, el ‘10′ evitó sentenciar al ‘Rei’ por su pasado, cuando fue ampayado en supuesto estado de ebriedad y cargado hasta su casa: “Reimond estaba de vacaciones; hace lo que quiere. No es una buena imagen, sí, pero lo que hizo estaba de vacaciones. O sea, dime si lo hizo antes de un partido, antes de un entrenamiento, pero estaba de vacaciones. Hay que averiguar antes”.
¿Cuál será el futuro de Sergio Peña tras salida de Sakaryaspor?
El futuro de Sergio Peña ha generado expectativas tras su salida del Sakaryaspor, equipo con el que vivió el descenso y ahora lo deja en condición de jugador libre. Su nombre ha sido vinculado recientemente a Sporting Cristal, sobre todo luego de la llegada de Roberto Mosquera al banquillo, lo que alimentó las versiones sobre un posible regreso del mediocampista a La Florida.
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El propio Peña se refirió a su situación actual y al momento de definir su próximo destino. “No sé, ahorita estoy de vacaciones, viendo opciones y pensando con calma qué es lo que viene. El siguiente paso tiene que ser uno importante para mi carrera”, explicó el seleccionado nacional, quien también manifestó su deseo de evitar más cambios constantes de equipo en el corto plazo.
Consultado sobre la posibilidad de volver a la Liga 1 y sumarse a las filas de los ‘cerveceros’, fue claro al señalar: “Nunca lo descarto, pero preferiría que no sea así de quedarme en Perú. Tengo otros objetivos y la verdad es que estoy tranquilo afuera. Ya volví a Perú, la cosa no fue tan bien, así que mi prioridad es quedarme afuera”.
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