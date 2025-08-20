Perú Deportes

Piero Quispe rechazó oferta de Universitario y puso en ‘problemas’ a Pumas: directiva mexicana no quiere al peruano

El periodista Carlos Ponce de León reveló que la directiva del club ‘felino’ le avisó de sus planes al volante peruano, quien rechazó la posibilidad de regresar al cuadro ‘crema’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El volante peruano recibió una propuesta de la 'U', aunque la dejó de lado y pretende quedarse, chocando con los planes de la directiva 'felina'. (Video: La Octava Sports)

Piero Quispe se incorporó a Pumas de México a comienzos de 2024, buscando su primera experiencia internacional y avanzar en su carrera profesional. Después de un año y medio, el futbolista peruano no logró afianzarse en el equipo y la directiva del club analiza su salida, sin avances concretos. En ese contexto, Universitario de Deportes mostró interés por repatriarlo, pero la propuesta fue rechazada por el jugador, lo que ha generado complicaciones para el conjunto de la Liga MX.

En el programa ‘La Octava Sports’, hablaron sobre las chances de que el conjunto ‘auriazul’ busque el fichaje de Juan José Macías, pero al mismo tiempo apueste por un delantero extranjero. No obstante, los cupos de extranjeros están copados. “Ya tenían el plan de ir por JJ Macías. En Pumas, de hecho, ya tienen el nombre de un delantero extranjero amarrado, pero el problema es que no tienen plaza de extranjero“, señaló Carlos Ponce de León.

Piero Quispe sigue entrenando y jugando en Pumas UNAM a la espera de aclarar su continuidad. - créditos: Pumas UNAM

El mismo periodista deportivo confesó que Piero Quispe era el apuntado por la dirigencia de Pumas para marcharse, alegando que contó con una propuesta de Universitario de cara al Torneo Clausura 2025. Empero, el futbolista la rechazó y ha complicado los planes del ‘9′ foráneo.

“A Piero Quispe le han presentado una serie de ofertas para que salga, pero no quiere salir. Por ahí había una oferta de Universitario de Deportes de su país, pero entiendo que tampoco quiere agarrar esa, entonces no hay plaza de extranjeros, y no hay, tampoco habrá reemplazo del ‘9′“, mencionó.

La urgencia de los altos mandos de ‘los de Pedregal’ por reforzar el ataque se debe a que solo tienen dos jugadores. “Solo está ‘Memote’ (Guillermo Martínez) y le sigue un chico de 17 años que no lo va a poner (Santiago López de 20 años). Por eso necesitaban a JJ Macías”, agregó.

El volante peruano dio un pase gol para Adalberto Carrasquilla en el torneo de Concacaf. (Video: Leagues Cup)

¿Piero Quispe rumbo a América?

En medio de las dudas por su futuro, uno de los equipos que sonó para acoger a Piero Quispe fue América de México. Pero surge nuevamente el problema inicial: Pumas tiene que liberar una plaza de extranjero, siendo el peruano el elegido.

“Es un hecho que están buscando ese otro delantero porque es evidente que JJ Macías no viene a solucionar nada de los problemas que ha tenido Universidad Nacional en la delantera. Entonces, sí están buscando otro centrodelantero. De momento, saben que las plazas de ‘no formado en México’ no hay disponibles y por ello se están centrando, de momento, en el mercado de la MLS, en un mexicoamericano”, dijo un comunicador en ‘W Deportes’.

Evidentemente, el seleccionado ‘incaico’ es el favorito para salir, aunque no ha habido alguna oferta favorable para él ni para el club. “Saben que todavía está esa posibilidad de liberar una plaza de ‘no formado en México’. Lo cierto, es que de momento no hay ofertas por el que se ha hablado tanto que es Piero Quispe. Mientras no llegue una oferta que beneficie al club como al futbolista, no saldrá de la institución”, indicó.

Otro periodista mexicano descartó que se vaya a dar un trueque con América por el chileno Víctor Dávila. “No hay forma. Piero Quispe sí es un elemento que está en el mercado, lo están intentado posicionar en algún equipo o en caso que llegue alguna oferta. No creo que Pumas quiera a Víctor Dávila ni que América quiera a Piero Quispe”, expresó.

Comunicadores 'aztecas' hablaron de la posibilidad de que el volante peruano deje Pumas UNAM por las 'águilas'. (Video: W Deportes)

Por ahora, Pumas cuenta con los nueve cupos de extranjeros permitidos en la Liga MX: Keylor Navas (Costa Rica), Rubén Duarte (España), Nathan Silva (Brasil), Álvaro Angulo (Colombia), José Caicedo (Colombia), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador), Aaron Ramsey (Gales) y Piero Quispe (Perú).

Ante esta situación, el peruano es el que tiene todas las papeltas para dejar la institución. Y más allá de que su agente reveló que la directiva lo tiene en sus planes, la realidad es otra. Semanas decisivas para el menudo jugador de 24 años.

