La Liga Peruana de Vóley arranca entre reclamos: denuncian irregularidades a la FPV por el pase de una jugadora nacional

Deportivo Soan exige explicaciones a la Federación por la controvertida transferencia de Mabel Olemar al Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram

El inicio de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley no ha estado exento de controversias. A pocos días de disputarse la segunda fecha del torneo, el Club Deportivo Soan presentó un reclamo formal ante la Federación Peruana de Vóleibol (FPV) por el caso de la jugadora Mabel Olemar, quien fue habilitada para jugar por el Circolo Sportivo Italiano, pese a que —según la institución reclamante— mantiene una afiliación vigente con el club de Puente Piedra.

Mediante un comunicado oficial, Soan señaló que la deportista firmó una afiliación válida por dos años, conforme al Reglamento de Afiliaciones y Transferencias de la FPV, el cual establece que toda voleibolista registrada en un club debe permanecer al menos dos temporadas antes de poder cambiar de equipo.

En su pronunciamiento, el club citó textualmente el reglamento: “Acto por el que un deportista se obliga a representar y actuar por un club deportivo o institución por dos (2) años, debiendo formalizarse mediante la firma de las fichas de afiliación adquiridas en las ODAT, proporcionadas por la ONAT”. Además, recordó que dicha afiliación fue ratificada a favor del club el 16 de mayo de 2025, por la Liga Distrital Mixta de Vóleibol de Los Olivos.

Pese a ello, el caso de Olemar tomó otro rumbo. La voleibolista había firmado inicialmente un contrato deportivo por un año con Soan, documento que, según la institución, fue presentado ante la FPV para formalizar su registro. Sin embargo, el equipo de Puente Piedra afirma que nunca autorizó su carta pase, requisito indispensable para que una jugadora cambie de equipo dentro de la normativa federativa.

El comunicado de Deportivo Soan tras el traspaso de Mabel Olemar a Circolo. Crédito: Deportivo Soan

“Solicitamos que la situación sea evaluada con el rigor que corresponde y que se adopten las medidas correctivas pertinentes (...) En tal sentido, requerimos una explicación formal a la F.P.V. sobre el procedimiento seguido para la afiliación de la mencionada deportista al club citado, a fin de garantizar el respeto a la normativa vigente y a las buenas prácticas deportivas”, finaliza el comunicado.

La polémica en la previa de el enfrentamiento entre Soan y Circolo

Según lo que se pudo conocer sobre este tema, Mabel Olemar expresó su decisión de no continuar en Soan al término de la temporada pasada. Aunque se intentó llegar a un acuerdo, el club habría mantenido su postura de retenerla hasta cumplir el plazo reglamentario de dos años. Finalmente, la FPV emitió el documento de liberación, lo que permitió que la deportista firmara contrato con Circolo y fuera inscrita para el inicio de la Liga.

Este episodio ha encendido el debate sobre el alcance real del reglamento de afiliaciones y los límites de la intervención federativa en los vínculos contractuales entre jugadoras y clubes. El equipo de Puente piedra considera que la federación habría vulnerado la autonomía de las partes al intervenir en un asunto que, según su interpretación, corresponde exclusivamente a un contrato privado.

Mabel Olemar es nueva de jugadora de Circolo Sportivo Italiano. Crédito: Instagram

Mientras la FPV aún no se pronuncia oficialmente sobre el caso, el conflicto promete trasladarse también al terreno deportivo. Este domingo, Soan y Circolo se verán las caras en un duelo clave por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, un enfrentamiento que adquiere un tono especial tras la controversia por el pase de Olemar, quien será protagonista en el campo.

El caso podría sentar un precedente determinante para futuras transferencias en el voleibol nacional, especialmente en torno a los derechos de las jugadoras y la aplicación efectiva de los reglamentos federativos. Por ahora, el balón queda del lado de la FPV, que deberá aclarar los procedimientos seguidos para la habilitación de la deportista.