Perú Deportes

Gol de Bernardo Cuesta tras aparatoso resbalón de Renzo Garcés en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

Jhonny Vidales asistió al capitán del ‘dominó’ dentro del área y este último definió en primera para el 1-0 en Matute

Bernardo Cuesta marca el Melgar 1-0 Alianza Lima en Matute. Liga 1 Max

Alianza Lima se enfrentó a Melgar en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. La visita abrió el score en el estadio Alejandro Villanueva luego de un resbalón del defensor Renzo Garcés. El delantero Bernardo Cuesta recibió el pase de su compañero Jhonny Vidales y no perdonó al portero Guillermo Viscarra.

Sucedió a los 33 minutos de juego. Hasta ese momento, ambas escuadras se turnaban la posesión de balón, aunque los ‘blanquiazules’ dominaban al ser locales. Cuando de repente el cuadro de Juan Reynoso acumuló muchos hombres por el sector izquierdo. La pelota le llegó a Nicolás Quagliata, quien soltó un pase en diagonal, el cual -con un desafortunado resbalón de Renzo Garcés al borde del área- le quedó a Jhonny Vidales.

Ningún otro jugador llegó a tiempo a cortar al atacante ‘rojinegro’. El lateral izquierdo Miguel Trauco se barrió muy tarde cuando ya había soltado el esférico hacia atrás. Bernardo Cuesta, que venía corriendo y acompañando la acción, decidió por rematar en primera y acertó. El arquero Guillermo Viscarra no pudo reaccionar y Carlos Zambrano, quien se lanzó para frenarlo, tampoco evitó el 1-0.

Así, Cuesta silenció todo Matute y celebró su cuarto gol en lo que va de la temporada. El segundo de forma consecutiva, debido a que venía de marcarle a Sport Huancayo en la fecha pasada. Todo esto en sus 19 partidos disputados.

