Alianza Lima, Cusco FC, Sporting Cristal y Melgar pelean por el cupo a la Copa Libertadores 2026: los partidos que le restan a cada uno

Los cuatro buscan clasificar a los playoffs de la Liga 1 para definir a Perú 2, es decir, el segundo equipo que participará en la fase de grupos, tras el tricampeonato de Universitario

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Alianza Lima, Cusco FC, Sporting
Alianza Lima, Cusco FC, Sporting Cristal y Melgar pelean por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La consagración de Universitario de Deportes como tricampeón le quitó emoción a la pelea por el título. Sin embargo, aún quedan otras definiciones como la lucha por el descenso o la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2.

Esta última no acaba con la fecha 19 del Torneo Clausura, debido al nuevo formato, donde los tres primeros de la tabla acumulada -dejando de lado a la ‘U’- se enfrentarán entre sí para quedarse con el último boleto a la instancia de grupos del máximo certamen de Conmebol.

Lo cierto es que estas últimas tres jornadas determinarán al segundo del Acumulado, una posición privilegiada de cara a los playoffs, ya que este equipo pasa a la etapa siguiente y espera al ganador del choque entre el tercero y cuarto para definir al segundo representante peruano en la ‘gloria eterna’.

Hasta el momento, Cusco FC marcha en dicha ubicación de la tabla luego de vencer 1-0 a Atlético Grau con gol de Álvaro Ampuero. Sin embargo, Alianza Lima lo sigue muy de cerca, a dos puntos. Melgar completa esta terna de cuatro equipos, aunque Sporting Cristal también podría meterse.

Los cusqueños ganaron por la mínima diferencia gracias al gol de Álvaro Ampuerto. (L1 Max)

Partidos que le restan a Alianza Lima

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas (miércoles 5 de noviembre / 15:15 horas / estadio Los Chankas)

- Fecha 18: Descansa por descalificación de Binacional

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (local)

Partidos que le restan a Cusco FC

- Fecha 17: Alianza Universidad vs Cusco FC (domingo 2 de noviembre / 13:00 horas / estadio Heraclio Tapia León)

- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys (viernes 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC (visita)

Partidos que le restan a Sporting Cristal

- Fecha 17: Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (sábado 1 de noviembre / 15:15 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra)

- Fecha 18: Sporting Cristal vs Cienciano (viernes 7 de noviembre / 15:15 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 19: Atlético Grau vs Sporting Cristal (visita)

Partidos que le restan a Melgar

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Descansa

- Fecha 19: Descansa por descalificación de Binacional

Así va la tabla de
Así va la tabla de posiciones del Acumulado a falta de tres jornadas para que finalice todo.

Viendo los partidos que le restan a cada uno, Alianza Lima y Cusco FC parten con ventaja en esta pugna por su puntaje (61 y 63 puntos correspondientemente) y el número de compromisos que tienen por disputar en esta recta final del Torneo Clausura.

Caso contrario de lo que ocurre con Sporting Cristal y sobre todo con Melgar. El conjunto de Juan Reynoso solo tiene un encuentro pendiente, debido a que le toca descansar en la fecha 18 y también en la jornada 19, producto de la descalificación de Deportivo Binacional.

¿Cuándo se jugarán los playoffs de la Liga 1?

De acuerdo al periodista de L1 Max, Eduardo Combe, el tercero y el cuarto del Acumulado se enfrentarían a principios de diciembre. Mientras que la final entre el ganador de esta semis y el segundo se tendría que jugar antes del 21 de ese mes, fecha pactada para el final de la Liga 1 2025.

Cabe señalar que los playoffs se desarrollarán con partidos de ida y vuelta, tanto en las semifinales como en la final para ser el subcampeón y Perú 2 de la presente temporada del campeonato doméstico.

Temas Relacionados

Alianza LimaCusco FCSporting CristalMelgarLiga 1Copa Libertadoresperu-deportes

