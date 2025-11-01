Perú Deportes

Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El portero Carlos Cáceda le atajó su remate, pero el rebote favoreció al ‘Depredador’, quien esta oportunidad no perdonó y puso el 1-1 en Matute

Paolo Guerrero marca de penal para el Alianza Lima 1-1 Melgar por Liga 1. Liga 1 Max

El viernes 31 de octubre, Alianza Lima chocó con Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. El ‘dominó’ marcó el primero del compromiso a través de Bernardo Cuesta, pero Paolo Guerrero puso la paridad antes de que finalice la primera parte. La suerte jugó a favor del ‘Depredador’ en esta ocasión.

