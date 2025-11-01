Paolo Guerrero anotó gol luego de fallar penal en Alianza Lima vs Melgar por Liga 1 2025

El viernes 31 de octubre, Alianza Lima chocó con Melgar en el estadio Alejandro Villanueva. El ‘dominó’ marcó el primero del compromiso a través de Bernardo Cuesta, pero Paolo Guerrero puso la paridad antes de que finalice la primera parte. La suerte jugó a favor del ‘Depredador’ en esta ocasión.
