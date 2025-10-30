Nolberto Solano enfrenta un inesperado problema que puede marcar su salida de Pakistán: se le adeuda cuatro meses de salario

Nolberto Solano presumiendo su golpeo de balón en Lahore. - Crédito: Pakistan Football Federation

Nolberto Solano no solo encara la problemática deportiva de la selección de Pakistán, a la que llegó a partir de una charla con un amigo en común en la ciudad de Newcastle, también las aparentes dificultades económicas que trae consigo la Federación de Fútbol de Pakistán con Syed Mohsen Gilani como presidente.

A pesar de que a su llegada al Centro de Fútbol de Lahore fue recibido con flores, loas y obsequios de alta gama, incluyendo relojes de oro y tiaras de realeza, al día de hoy ‘Nobby’ no ha visto ni un solo dólar de su salario pactado abonado a su cuenta.

Syed Mohsen Gilani ha quedado encantado con el profesionalismo de Nolberto Solano, el primer entrenador sudamericano de la historia de Pakistán. - Crédito: PFF

Así lo ha revelado el periodista Zeeshan Shafi, quien además es un gran fiscalizador de las labores de la nueva gestión de Mohsen Gilani en las oficinas de la PFF: "Han pasado cuatro meses y Nolberto Solano, la gran esperanza del fútbol pakistaní, aún no ha cobrado su sueldo. Una auténtica vergüenza“.

Desde que el ‘Maestrito’ se instaló en Pakistán, se ha encargado de reunir a varios jóvenes jugadores que puedan integrarse a la selección nacional. También se ha involucrado en trabajos de scouting para conocer la voluntad de aquellos deportistas con ascendencia paki. De esa manera, el peruano ha demostrado que sus labores van más allá de estacionarse en una banca a supervisar entrenamientos en Islamabad.

'Nobby' recibió una tiara, collares, relojes y una bufanda en una ceremonia en su nombre, en Lahore. | VIDEO: Zeeshan Shafi

Tranquilidad

Aunque la situación es tanto incómoda como apremiante, Nolberto Solano ha preferido mantener la calma en medio del caos. Confía que muy pronto los directivos de la PFF cumplan con su palabra y depositen el monto adeudado. Al menos el presidente le ha confirmado que habrá solución inmediata al impase.

“Nos han dicho hoy que en estos días se soluciona el tema. Estoy tranquilo, no hay inconvenientes”, expresó ‘Ñol’ en un breve contacto telefónico con el programa Full Deporte, demostrando su profesionalismo pese a las claras condiciones desprolijas de trabajo en Pakistán.

Nolberto Solano recibiendo un ramo de flores a su arribo a Lahore. - Crédito: PFF

Por otro lado, un portavoz oficial de la Federación de Fútbol de Pakistán, en diálogo con Urdu News, indicó que “se espera que ese y otros salarios se transfieran a las cuentas respectivas durante esta misma semana“.

Mientras la situación se discute en las oficinas, Nolberto Solano se mantiene enfocado en sus deberes como seleccionador nacional. Por lo pronto, su próxima prueba de rigor en la parcela técnica de los ‘halcones’ será contra Siria, en el Jinnah Stadium de Islamabad, por las Eliminatorias a la Copa Asia 2026.

El entrenador peruano celebró la primera anotación como seleccionador del combinado pakistaní. (Video: X)

Manejo

La principal fuente de ingresos para la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF) proviene de la subvención anual otorgada por la FIFA. Los montos confirmados de esta subvención oscilan entre 300 y 350 millones de rupias (moneda oficial).

La liberación de estos fondos depende estrictamente de la realización de una auditoría en la Casa del Fútbol de Lahore. Los recursos están asignados a la mejora de la infraestructura futbolística nacional, al pago de gastos administrativos, así como a los salarios del cuerpo técnico y los futbolistas.

Nolberto Solano en la Casa del Fútbol de Lahore explicando su proyecto con Pakistán. - Crédito: PFF

Los patrocinios representan una fuente adicional de ingreso relevante para la economía de la PFF. No obstante, la limitada popularidad del fútbol en Pakistán complica la concreción de acuerdos con patrocinadores de alto nivel, lo que restringe el aporte económico de estas colaboraciones al presupuesto de la Federación.

El mes de mayo de 2025 marcó un cambio en la dirección del fútbol pakistaní tras la elección de la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Pakistán (PFF). Al frente de la entidad quedó Mohsen Gilani, quien asumió el cargo de presidente luego del proceso electoral, acompañado por varios funcionarios que integran la estructura directiva.