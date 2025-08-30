El presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán se rinde en Infobae Perú ante Nolberto Solano: “Nunca hemos tenido un entrenador de su perfil”

Syed Mohsen Gilani ha quedado encantado con el profesionalismo de Nolberto Solano, el primer entrenador sudamericano de la historia de Pakistán. - Crédito: PFF

En Pakistán, dentro del transcurso de las horas, habrá una atención especial centrada en el fútbol, un deporte con interés inhabitual por el enorme arraigo que existe por la disciplina del cricket. Sin embargo, un movimiento federativo acometido, que involucra a un peruano legendario de la talla de Nolberto Solano, ubicará al balompié nacional en las primeras planas de los periódicos y en los espacios centrales de las televisoras.

‘Nobby’, de 50 años, pondrá en marcha, oficialmente, su gestión en la banca del territorio pakistaní como el mito de la Premier League que es por toda la carrera construida en Newcastle al igual que en West Ham, aunque en una menor medida. Su incorporación, de la que se esperan resultados prometedores en un año calendario, responde a un intento de reforma de la selección de Pakistán tanto en la categoría U23 como en el plantel principal, pero el enfoque principal estará en cómo se desarrolle con el equipo menor.

Detrás de la audaz operación se encuentra Mohsen Gilani, nuevo presidente de la Federación de Fútbol de Pakistán, quien no bien se ubicó en el sitial más alto del fútbol pakistaní llegó a un acuerdo para el nombramiento de Nolberto Solano como responsable total de la selección nacional. Valoró su alto perfil, la condición mítica que conserva de la Premier League y su conocimiento como formador al lado de Ricardo Gareca en Perú.

'Nobby' recibió una tiara, collares, relojes y una bufanda en una ceremonia en su nombre, en Lahore. | VIDEO: Zeeshan Shafi

Syed Mohsen al habla

Syed Mohsen Gilani comienza a ser un nombre que causa admiración entre aquellos pakistaníes que anhelan un cambio radical en la estructura del fútbol: liga, selección y nivel. Considerado como un joven visionario con ideas innovadoras, tuvo como primer gran paso importante bajo su presidencia entablar y cerrar un acuerdo con Nolberto Solano, de ahora en adelante el nuevo arquitecto de la selección de Pakistán.

La exitosa negociación, que implica a un referente como el ‘Maestrito’, da pie para hablar con Mohsen Gilani. Abierto a la comunicación con Infobae Perú, pese a la importante diferencia horaria que nos separa como naciones, explica que “fue muy fluido” establecer puentes con el profesional peruano, a quien pondera como una figura célebre.

Escoger a ‘Ñol’ también partió por el respeto que existe desde Pakistán al desarrollo del fútbol en esta parte del globo, con territorio andino como un epicentro clave. “Nunca tuvimos un entrenador sudamericano y creo que el fútbol peruano sigue estando infravalorado. Tienen una calidad futbolística inmensa en Perú; así que, entre un gran grupo de candidatos, decidimos optar por Solano”, dijo.

Lo hecho por la nueva gestión de Syed Mohsen ya ha marcado un antes y después en la historia de los ‘halcones’. Es más, la población está más que expectante a lo que vaya a realizar ‘Nobby’ desde la banca: “Pakistán ha reaccionado de forma extremadamente positiva; nunca habíamos tenido un entrenador de este perfil”.

Syed Mohsen Gilani se rinde a Nolberto Solano en una charla exclusiva con Infobae Perú desde Pakistán. - Crédito: Renzo Galiano

Mentalidad, influencias y metas

Hablamos también con el titular de la PFF de lo que quiere de la gestión de Solano. La idea específica es que plasme todo su conocimiento para que los futbolistas adopten modalidades únicas que marquen diferencias en sus presentaciones. “Esperamos un fútbol ofensivo, mejores tácticas y una mentalidad ganadora”, subrayó a Infobae.

También ve con buenos ojos que los planteles U23 y absoluto aprendan técnicas y estilos propios del fútbol peruano, porque “ustedes tienen una increíble tradición futbolística”. Por ese lado, no se observa la presencia de algún problema. Solano es un profesional comprometido con cada uno de los deportistas. Suele explicar, repetir y enfatizar en acciones puntuales, como por ejemplo los golpeos de saques de falta, que lo encumbraron como uno de los mejores del mundo en su etapa como jugador en activo.

Aunque Nolberto Solano tiene como primer desafío las Eliminatorias de la AFC Sub-23, en septiembre, desde la Federación de Fútbol de Pakistán esperan que logre un suceso muchísimo mayor con el avance del tiempo. La clasificación a la próxima edición de la Copa del Mundo es un sueño, pero también una vara alta. Por eso, Syed Mohsen Gilani le marcó la cancha: “Al menos que nos lleve a la Copa de Asia”.