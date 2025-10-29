El enfoque de trabajo de Nolberto Solano con Pakistán es elogiado por jugadores de la selección: “Es un entrenador astuto y agresivo”

Nolberto Solano cuenta con la confianza de la selección de Pakistán. - Crédito: PFA

Contrario a lo que muchos creen, Nolberto Solano vive un momento satisfactorio como seleccionador de Pakistán. Aunque los resultados, tanto en formativas como en la absoluta, le han sido esquivos, la población ha cerrado filas con él por su inobjetable experiencia en distintas partes del mundo toda vez que los futbolistas del bloque nacional se han rendido a su enfoque.

Varios integrantes de los ‘halcones’ creen ciegamente que la influencia de Nolberto Solano elevará el nivel del fútbol local en un proceso indeterminado. Con el ‘Maestrito’, por ahora, se ha dado un paso muy adecuado en lo que respecta a llamar a futbolistas legionarios formados en Europa.

Algunos de ellos, bajo condición de anonimato, han compartido sus elogios al método impuesto por ‘Nobby’ en un reportaje del canal Nukta: “Es un entrenador astuto y agresivo, y ese es un rasgo positivo que definitivamente beneficiará a Pakistán. Hace hincapié en el control del balón y evita el desperdicio de posesión. Su filosofía se centra en el ataque, algo que nos faltó con los anteriores entrenadores extranjeros”.

En esa misma línea, otro seleccionado de Pakistán destacó su labor minuciosa y lúdica en los entrenamientos de cara a los enfrentamientos oficiales. “Es muy disciplinado y exigente en el campo, pero amigable y accesible fuera de él. Crea un ambiente relajado, y por eso todos los jugadores disfrutan trabajando con él. Este es el tipo de profesionalismo que vemos en los mejores clubes de fútbol. Depende de nosotros aprovechar al máximo su presencia”, expresó.

Nobby Solano aprobó un reclutamiento nacional en la ciudad de Multan. | VIDEO: @TheRealPFF

Felicidad

Nolberto Solano ha asumido con mucha alegría y responsabilidad el hecho de liderar a la selección de Pakistán y ser uno de los gestores en el cambio del fútbol paki. El profesional peruano, de 50 años, aspira lograr muchas cosas en los ‘halcones’, pero sobre todo instaurar un nuevo clima deportivo que le permita a los jóvenes vincularse con la configuración nacional.

“Mi primer paso es ser competitivos y no dejar que todos piensen en jugar contra Pakistán significa tres puntos en la bolsa. ¡No! Intentaremos ser muy competitivos. Tenemos que afrontar todos los retos que se nos presenten“, reconoció ‘Ñol’ en una entrevista concedida a The Guardian.

“Mi filosofía es intentar construir un equipo muy bueno, con un gran espíritu de equipo. Eso es fundamental para sobrevivir, sobre todo cuando se juega al máximo nivel. Queremos trabajar muy duro y, con todos los problemas que tenemos, debemos estar unidos”, añadió.

Si ‘Nobby’ logra organizar, siquiera, un poco el balompié en Pakistán, habrá hecho demasiado considerando que nunca un entrenador extranjero ha durado más de dos años en la parcela técnica. El peruano quiere revolucionar ese territorio con trabajo y tecnología, a fin de que mañana más tarde sea recordado como el reformador del fútbol pakistaní.

El entrenador peruano celebró la primera anotación como seleccionador del combinado pakistaní. (Video: X)