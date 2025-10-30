La advertencia de Germán Leguía tras el tricampeonato de Universitario: “Veo sufrir a Alianza Lima y Sporting Cristal en el 2026″

Germán Leguía vaticina la hegemonía de la 'U' en Liga 1 2026, relegando de la competencia a Alianza Lima y Sporting Cristal

Germán Leguía ha celebrado como el que más la consecución del tricampeonato de Universitario de Deportes (2023-2024-2025) en Liga 1. Proyecta, de ahora en adelante, una hegemonía impresionante de los ‘cremas’ en los años próximos toda vez que visualiza un sufrimiento por parte de los rivales, sobre todo de los más cercanos en Perú

En una entrevista al canal del periodista Juan Carlos Esteves lo ha dejado muy en claro: “Veo el panorama [para el 2026] igualito, lo veo sufrir a Sporting Cristal y Alianza Lima igual. Siguen preocupados, ahora han vuelto a decir ‘no que lo ayudó tal, no que Ferrari, no que este que se fue a la Federación Peruana de Fútbol’, siguen en ese plan".

El plantel del tricampeonato. - Crédito: Universitario

“No se dan cuenta. Deja de mirar la paja en el ojo ajeno y mira la viga que tienes en el tuyo. Lo único que hacen es amargarse, molestarse", continuó Leguía añadiendo que “celebraron en la Sudamericana, por favor. La Sudamericana es la segunda; eso también les hizo daño, lo hicieron para sacarle ‘cacha’ a la ‘U’ y mira cómo terminaron“.

Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal quedaron muy relegados en la clasificación general de la temporada. De hecho, fueron incapaces de ganar en sus respectivos compromisos. Los ‘blanquiazules’ saldaron sendos empates, mientras que los ‘rimenses’ solo sufrieron derrotas.

El popular 'Cocoliche' asegura que Sporting Cristal y Alianza Lima se preocupan más por lo que hace Universitario que el rendimiento propio. | VIDEO: Juan Carlos Esteves