Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuándo arrancarán los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026?

El Torneo Clausura 2025 está en su tramo decisivo, donde no solo se está definiendo el título nacional: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC compiten por un lugar en la Copa Libertadores 2026. La Liga 1 2025 implementó un nuevo formato que modifica el proceso de clasificación al torneo internacional, determinando los cupos según la tabla acumulada.

La fecha 16 de la competición podría determinar el primer boleto a la próxima Copa porque la ‘U’ solo necesita un triunfo frente ADT en Tarma para coronarse ganador del Clausura este domingo 26 de octubre. Ese resultado hará que celebre el tricampeonato de manera directa y se quedará con el primer cupo a la Libertadores, será Perú 1.

La competencia continental otorga cuatro plazas y una vez definido el primer boleto que sería de los ‘cremas’, se tendrá que determinar los tres que quedan disponibles. Para ello, se jugarán los ‘play offs’ para conocer qué instancia ingresará cada equipo.

La tabla acumulada hasta el momento: ubica a los ‘íntimos’ en el segundo lugar con 61 puntos, los ‘dorados’ son terceros con 60 puntos y los ‘cerveceros’ están en el cuarto lugar con 54 puntos. Esas tres escuadras se enfrentarán para definir el cupo a la fase de grupos, fase 2 y fase 1, respectivamente.

¿Cuándo arrancarán los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026?

Falta poco para definir las posiciones en la tabla acumulada, la cual determinará las llaves para los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Se conoció la fecha en la que arrancarán los encuentros que serán de ida y vuelta, que determinarán los boletos a la fase previa, fase 2 y fase 1 en el torneo Conmebol.

“El que acabe segundo en la tabla acumulada la última fecha va a mirar desde el balcón cómo el tercero y el cuarto se enfrentan entre sí a principios de diciembre para jugar lo que sería una final de ida y vuelta. El que pierde pasa la fase previa 1 de la Copa Libertadores y el que gane el partido juega con el segundo, lo que sería la final. El que gane se va a la fase de grupos y el que pierde va a la fase 2. Este es el formato de los ‘play offs’; se jugará en diciembre y acaba el torneo el 21 de diciembre”, informó Eduardo Combe en el programa L1 Radio.

Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Resultados y programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Las Américas / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 3 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Atlético Grau (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 26 de octubre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- UTC vs Alianza Universidad (13:15 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- ADT vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Sport Boys y Alianza Lima

