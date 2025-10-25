Perú Deportes

Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: ¿cuándo arrancarán los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026?

A falta de cuatro fechas, se definirá la posición de los cuatro equipos en la tabla acumulada para que se enfrenten en un repechaje en busca de un boleto al torneo internacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

El Torneo Clausura 2025 está en su tramo decisivo, donde no solo se está definiendo el título nacional: Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC compiten por un lugar en la Copa Libertadores 2026. La Liga 1 2025 implementó un nuevo formato que modifica el proceso de clasificación al torneo internacional, determinando los cupos según la tabla acumulada.

La fecha 16 de la competición podría determinar el primer boleto a la próxima Copa porque la ‘U’ solo necesita un triunfo frente ADT en Tarma para coronarse ganador del Clausura este domingo 26 de octubre. Ese resultado hará que celebre el tricampeonato de manera directa y se quedará con el primer cupo a la Libertadores, será Perú 1.

La competencia continental otorga cuatro plazas y una vez definido el primer boleto que sería de los ‘cremas’, se tendrá que determinar los tres que quedan disponibles. Para ello, se jugarán los ‘play offs’ para conocer qué instancia ingresará cada equipo.

La tabla acumulada hasta el momento: ubica a los ‘íntimos’ en el segundo lugar con 61 puntos, los ‘dorados’ son terceros con 60 puntos y los ‘cerveceros’ están en el cuarto lugar con 54 puntos. Esas tres escuadras se enfrentarán para definir el cupo a la fase de grupos, fase 2 y fase 1, respectivamente.

¿Cuándo arrancarán los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026?

Falta poco para definir las posiciones en la tabla acumulada, la cual determinará las llaves para los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Se conoció la fecha en la que arrancarán los encuentros que serán de ida y vuelta, que determinarán los boletos a la fase previa, fase 2 y fase 1 en el torneo Conmebol.

“El que acabe segundo en la tabla acumulada la última fecha va a mirar desde el balcón cómo el tercero y el cuarto se enfrentan entre sí a principios de diciembre para jugar lo que sería una final de ida y vuelta. El que pierde pasa la fase previa 1 de la Copa Libertadores y el que gane el partido juega con el segundo, lo que sería la final. El que gane se va a la fase de grupos y el que pierde va a la fase 2. Este es el formato de los ‘play offs’; se jugará en diciembre y acaba el torneo el 21 de diciembre”, informó Eduardo Combe en el programa L1 Radio.

Tabla acumulada de la Liga
Tabla acumulada de la Liga 1 2025

Resultados y programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos (Finalizado)

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC vs Deportivo Garcilaso (13:00 horas / estadio Las Américas / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs Cienciano (15:15 horas / estadio Campeones del 3 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Atlético Grau (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Domingo 26 de octubre

- Sporting Cristal vs Los Chankas (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- UTC vs Alianza Universidad (13:15 horas / estadio Germán Contreras / L1 Max, L1 Play)

- ADT vs Universitario de Deportes (15:30 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Sport Huancayo (18:00 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

Descansan: Sport Boys y Alianza Lima

Programación de la fecha 16
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesCusco FCSporting CristalCopa LibertadoresLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Cusco FC se juega la vida con Atlético Grau, Universitario debutará en la Liga Peruana de Vóley, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr

Partidos de hoy, sábado 25

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán el torneo nacional enfrentando al cuadro de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Entérate de los detalles del vibrante cotejo

Universitario vs Géminis: día, hora

Programación de Latina Televisión HOY: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Unviersitario se medirá con Géminis y San Martín con Olva Latina en su debut en el torneo nacional en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Conoce dónde sintonizar los duelos

Programación de Latina Televisión HOY:

Resultados de la Noche Blanquiazul 2025: así van los partidos de Alianza Lima en su presentación

Las bicampeonas enfrentarán a Fluminense en amistoso que se jugará en el Coliseo Eduardo Dibós. Mientras que Regatas Lima hará lo suyo frente River Plate. Conoce cómo quedaron los encuentros

Resultados de la Noche Blanquiazul

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán dejar atrás los malos resultados de la pretemporada ante el elenco de Comas, al cual ya venció en el Atenea Open. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Infobae

Es oficial: el exministro de Dina Boluarte, Juan José Santiváñez, postulará al senado por APP

Guillermo Bermejo a prisión: ¿En qué penal sería recluido el congresista sentenciado por terrorismo?

Reniec acatará fallo del PJ y pagará más de S/ 200 mil a Dina Boluarte, pero deberá esperar su turno

Caso Guillermo Bermejo: Investigación revela uso de congresistas peruanos para articulación política internacional de Sendero Luminoso

¿Quién reemplazará a Guillermo Bermejo en el Congreso tras su condena por terrorismo?

ENTRETENIMIENTO

Guty Carrera asegura que su

Guty Carrera asegura que su frase ‘yo no fui infiel’ estaba planeada: “Fue un guion”

Magaly Medina expone identidad de Lemon Pay y arremete contra él por su trato a adultos mayores: “Debería estar recluido”

Magaly Medina se burla del fin del programa de Michelle Soifer y Ricardo Rondón: “No quieren decir que fue un fracaso”

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

Magaly Medina le dice ‘terca’ a Darinka Ramírez por impedir que Jefferson Farfán visite a su hija: “No busquemos pretextos”

DEPORTES

Universitario vs Géminis: día, hora

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Programación de Latina Televisión HOY: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la Noche Blanquiazul 2025: así van los partidos de Alianza Lima en su presentación

Partidos de hoy, sábado 25 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026