‘Zlatan’ Fernández rechazó con dureza los dichos de Rodrigo Ureña contra Alianza Lima: “No me gusta la falta de respeto de un extranjero”

El exjugador de Alianza Lima se mostró incómodo con la actitud del chileno tras el tricampeonato. (Video: En tres toques)

Universitario de Deportes celebró por todo lo alto la coronación de su tricampeonato en Tarma. Con el título en el bolsillo, a la espera de la ceremonia de premiación en casa el próximo viernes 7 de noviembre, jugadores y dirigentes no dudaron en enviar mensajes a su eterno rival futbolístico, Alianza Lima. Rodrigo Ureña tomó la palabra y cuestionó la posición del club de La Victoria. “Todo el año desde que estoy acá, viven llorando y preocupados los del frente", declaró.

El centrocampista chileno fue enfático a la hora de legitimar el rendimiento del equipo de Jorge Fossati, reflejado en un nuevo trofeo conseguido a tres jornadas del final del torneo. “Se hablaron un montón de estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple”, apostilló a pie de cancha en el estadio Unión Tarma.

Las declaraciones del Pitbull llegaron a los oídos de uno de los referentes de Alianza Lima en la década pasada. José Carlos Fernández respondió con dureza las expresiones del exfutbolista de la Universidad de Chile. En diálogo con el medio 3 toques, el otrora futbolista de Carlos A. Mannucci sostuvo que lo dicho por Ureña constituía una afrenta inobjetable.

José Carlos Fernández no aceptó las declaraciones de Rodrigo Ureña y las calificó como una "falta de respeto". Crédito: Difusión

“No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente, que tiene dos años en el Perú“, dijo Fernández Piedra. ”Lo digo por Ureña, no tengo problemas en decirlo. Me parece una falta de respeto que diga ‘los llorones y estos...’, porque el tipo tiene dos años acá en Perú“, sumó.

En esa misma línea, el exdeportista señaló que es inadmisible “faltar el respeto a una institución tan histórica como Alianza Lima”. Fernández trajo a colación los valores deportivos en la victoria: “Hay que saber ganar y también perder. Te hace más ganador cuando no le faltas el respeto al de enfrente”.

Más adelante, restó importancia al argumento de la personalidad del volante mapocho. “Un tipo de más de 30 años con recorrido tiene que saber declarar y tener cabeza fría”, añadió. Incluso, el exdirectivo de Mannucci confesó que lo consideraba como un referente, pero sus declaraciones “no gustaron”.

Rodrigo Ureña se mostró emocionado tras el tricampeonato de Universitario y envió rotundo mensaje. Crédito: Captura L1 MAX

Temporada de reveses

Es 2025 de Ureña estuvo marcado por reveses físicos, familiares y deportivos. El volante de la U se perdió partidos por lesión y una sanción de seis jornadas. Estuvo cerca de dos meses sin jugar. Además, sufrió la lamentable pérdida de su padre.

Sobre el gramado del Unión Tarma, el mediocampista se pronunció sobre la medida impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF. “Me pegó un montón”, concedió. Asimismo, aseguró que “no hubo nada”. El informe arbitral detalló una serie de insultos por parte del futbolista en contra de los colegiados.

“Lo más triste es que todos se quedaron callados, nadie habló nada, pero quizás les convenía”, comentó, dejando entrever su frustración por la situación y la falta de respaldo ante lo que consideró una decisión injusta.

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Finalmente, Ureña también fue consultado sobre su futuro inmediato con Universitario y fue cauteloso. “Es muy pronto para hablarlo, sinceramente no lo sé aún. Tendré que evaluar mis cosas, sentarme a conversar y ver qué va a pasar. Ha sido una etapa muy dura”, sentenció.

Coronación

La organización de la Liga 1 ya había anticipado que la ceremonia oficial de premiación, si Universitario se consagraba en Tarma, tendría lugar el próximo juego de local del conjunto crema. Es decir, ante Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental.

El duelo está pactado para el viernes 7 de noviembre. Las acciones iniciarán a las 21:00 horas en todo el territorio nacional. La transmisión estará a cargo de GOLPERU a través de la operadora de cable Movistar TV y la plataforma Movistar Play.