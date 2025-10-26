“Desde que estoy acá viven llorando los del frente”: el firme mensaje de Rodrigo Ureña tras lograr tricampeonato con Universitario

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Universitario de Deportes celebró a lo grande su tricampeonato en el estadio Unión Tarma, tras imponerse en un partido intenso ante ADT. La euforia no solo se vivió en la cancha, sino también fuera de ella, donde los hinchas aplaudieron y corearon el nombre de los jugadores que hicieron posible este logro histórico. En medio de la fiesta, Rodrigo Ureña, pieza clave del mediocampo ‘crema’, se pronunció con sinceridad sobre este nuevo logro colectivo con el club.

“Quiero dedicárselo a mi viejo que se fue hace un par de meses, a mi madre y a mi hermano. Ha sido el año más duro de mi carrera. Jugué a los días del fallecimiento de mi padre porque yo soy así y sabía que él iba a estar contento de que juegue, yo siento eso. Hoy pudimos nuevamente darle una alegría a la gente”, comentó Ureña en diálogo con L1 Max, dejando en claro que este título tiene un significado especial no solo deportivo, sino también personal y familiar.

El volante chileno también se mostró orgulloso del rendimiento sostenido de Universitario y el compromiso que ha demostrado el plantel en cada competencia. Durante las celebraciones en Tarma, Rodrigo enfatizó que el equipo ha trabajado incansablemente para mantenerse en la cima, enfrentando tanto retos internos como la presión de los rivales y de quienes ponen en duda sus logros.

“Hemos trabajado un montón, se hablaron muchas estupideces. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estas últimas tres temporadas, que sigan llorando y sigan inventando excusas. Aquí y a nivel internacional hemos sido los mejores, hemos competido en todos lados y con eso me quedo. Un tricampeonato para cerrar el estadio”, señaló.

Rodrigo Ureña fue uno de los pilares de Universitario en la obtención del tricampeonato nacional.

Rodrigo Ureña: su futuro, la sanción y el mérito de Universitario

Entre otros temas, Rodrigo Ureña también fue consultado sobre su futuro inmediato con Universitario y fue cauteloso. “Es muy pronto para hablarlo, sinceramente no lo sé aún. Tendré que evaluar mis cosas, sentarme a conversar y ver qué va a pasar. Ha sido una etapa muy dura”. La declaración muestra que, aunque su vínculo contractual con el club se mantiene hasta 2026, todavía medita los pasos a seguir después de un año cargado de emociones y desafíos.

El mediocampista chileno también recordó la sanción de seis fechas que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF, una medida que le impidió participar en partidos clave del torneo. “La sanción me pegó un montón, no sé por qué me sancionaron, no hubo nada. Lo más triste es que todos se quedaron callados, nadie habló nada, pero quizás les convenía”, comentó, dejando entrever su frustración por la situación y la falta de respaldo ante lo que consideró una decisión injusta.

Finalmente, Rodrigo Ureña respondió a los comentarios que buscaban restarle mérito al tricampeonato de la ‘U’. “Desde que estoy acá, viven llorando preocupados los del frente. Nosotros hemos sido los mejores todo el tiempo”. La frase sintetiza su orgullo por el trabajo del equipo y la consolidación del club de Ate como protagonista absoluto del fútbol peruano.

El cuadro 'crema remontó 2-1 en Tarma y se coronó tricampeón d fútbol peruano. (Video: L1MAX)

Con este tricampeonato, Universitario no solo consolida su hegemonía en la Liga 1, sino que también reafirma su identidad como un equipo competitivo, sólido y resiliente. Las palabras de Ureña, llenas de emoción y determinación, reflejan que detrás de este éxito hay esfuerzo, pasión y un compromiso profundo con los colores que defiende.

Aunque el título ya está asegurado, la temporada todavía continúa. El equipo ‘crema’ encara las fechas restantes del Torneo Clausura con el objetivo de cerrar el campeonato de la mejor manera. En la próxima jornada, recibirá a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, donde se espera una gran celebración junto a su afición para festejar un año histórico.