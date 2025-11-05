Perú Deportes

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo ‘íntimo’ visita Andahuaylas con la oportunidad de reivindicarse tras un cierre de torneo irregular, frente a un rival que mantiene viva la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Guardar
20:50 hsHoy

MIN 30: Tarjeta amarilla para E. Castillo de Alianza Lima y Manzaneda de Los Chankas por mala reacción de ambos en el campo de juego.

20:48 hsHoy

MIN 29: Quevedo tuvo en sus pies el primero de Alianza Lima, pero le pegó mordido y dejó pasar una clara opción de gol.

20:45 hsHoy

MIN 25: Le pegó E. Castillo y el esférico se fue muy alto. Era una buena opción para Alianza Lima en la cancha de Los Chancas.

20:43 hsHoy

MIN 23: Tiro libre peligroso a favor de Alianza Lima tras una falta contra Guerrero. Todos los jugadores de Los Chankas reclamaron.

20:39 hsHoy

MIN 19: Muy cortado el partido. A ambos equipos les cuesta realizar más de tres toques seguidos. Y todavía no hay un remate peligro. Alianza Lima 0-0 Los Chankas.

20:31 hsHoy

MIN 11: Guerrero recuperó la pelota y buscó habilitar a Quevedo. Sin embargo, el extremo no tuvo una rápida reacción y Los Chankas cortaron la acción.

20:26 hsHoy

MIN 06: Guivin le pegó desde fuera del área, pero su remate se fue muy alto. Sale Alianza Lima con Viscarra.

20:23 hsHoy

MIN 04: Por ahora no se da ninguna llegada a los arcos. Alianza Lima intenta manejar la pelota. Los Chankas esperan con paciencia.

20:15 hsHoy

¡Arrancó el partido! Alianza Lima visita a Los Chankas en partido pendiente de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar sí o sí para recuperar el segundo lugar de la tabla Acumulada, que de momento pertenece a Cusco FC.

19:57 hsHoy

Alianza Lima vs Los Chankas: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Renzo Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Los Chankas: Mario Camacho; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quinatana; Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, Franco Torres; José Miguel Manzaneda y Pablo Bueno

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1Los Chankasperu-deportes

Últimas noticias

“Pedro Gallese va a ir a Universitario en 2026, no está identificado con Alianza Lima”, la inesperada revelación sobre el ‘Pulpo’

Mauro Cantoro dio detalles de la información que recibió sobre la posibilidad de que el arquero de la selección peruana deje la MLS para fichar por la ‘U’

“Pedro Gallese va a ir

Entradas de la final de la Copa Libertadores 2025: precio y venta para duelo Palmeiras vs Flamengo en Lima

La Conmebol abrió la venta de tickets para el público general de la final continental entre el ‘verdao’ y el ‘mengao’, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate

Entradas de la final de

Dónde ver Alianza Lima vs Los Chankas HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘íntimo’ buscará sacar un triunfo de visita ante un elenco ‘guerrero’ que apunta a conseguir un cupo por primera vez en su historia en un torneo internacional. Entérate dónde seguir el cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

Entradas de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Arrancó la venta de boletos para la tercera jornada del torneo nacional que se vivirá en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Entérate las tribunas disponibles

Entradas de la fecha 3

Gianluca Lapadula cuenta con un nuevo entrenador en Spezia: antiguo seleccionador de Italia luchará por revertir mala situación en Serie B

La Dirección Deportiva del club de Liguria ha anunciado a Roberto Donadoni como nuevo entrenador, sucediendo en el cargo a un desacreditado Luca D’ Angelo

Gianluca Lapadula cuenta con un

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estos son los 100 mejores

Estos son los 100 mejores nombres femeninos y masculinos para bebés, según la inteligencia artificial

Diputados enfrenta un receso obligado, a la espera del recambio y el llamado a extraordinarias

Robaron una camiseta de Newell’s que tenía la firma de Diego Maradona cuando la exhibían en un museo

Hospital Posadas: cómo fue el operativo para realizar 11 trasplantes de órganos y 7 implantes de córneas

Filtración expone 183 millones de contraseñas usadas en Gmail y Outlook

INFOBAE AMÉRICA

La OEA instó a las

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Más de 1.3 millones de vehículos de dos importantes fabricantes están en proceso de retiro

Kendall Jenner celebra su cumpleaños número 30 con fotos desnuda

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

DEPORTES

Entrevista exclusiva a Pedro Cachin

Entrevista exclusiva a Pedro Cachin tras anunciar su retiro del tenis: “Mi carrera fue sudor, barro y familia”

La conferencia de prensa de Marcelo Gallardo con Stefano Di Carlo, el flamante presidente de River Plate

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

El Inter de Lautaro Martínez enfrenta al Kairat en busca de seguir con puntaje ideal en la Champions League: toda la agenda