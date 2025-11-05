Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

MIN 30: Tarjeta amarilla para E. Castillo de Alianza Lima y Manzaneda de Los Chankas por mala reacción de ambos en el campo de juego.
MIN 29: Quevedo tuvo en sus pies el primero de Alianza Lima, pero le pegó mordido y dejó pasar una clara opción de gol.
MIN 25: Le pegó E. Castillo y el esférico se fue muy alto. Era una buena opción para Alianza Lima en la cancha de Los Chancas.
MIN 23: Tiro libre peligroso a favor de Alianza Lima tras una falta contra Guerrero. Todos los jugadores de Los Chankas reclamaron.
MIN 19: Muy cortado el partido. A ambos equipos les cuesta realizar más de tres toques seguidos. Y todavía no hay un remate peligro. Alianza Lima 0-0 Los Chankas.
MIN 11: Guerrero recuperó la pelota y buscó habilitar a Quevedo. Sin embargo, el extremo no tuvo una rápida reacción y Los Chankas cortaron la acción.
MIN 06: Guivin le pegó desde fuera del área, pero su remate se fue muy alto. Sale Alianza Lima con Viscarra.
MIN 04: Por ahora no se da ninguna llegada a los arcos. Alianza Lima intenta manejar la pelota. Los Chankas esperan con paciencia.
¡Arrancó el partido! Alianza Lima visita a Los Chankas en partido pendiente de la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar sí o sí para recuperar el segundo lugar de la tabla Acumulada, que de momento pertenece a Cusco FC.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Renzo Gaibor, Jesús Castillo, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
Los Chankas: Mario Camacho; Ederson Mogollón, Héctor González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quinatana; Jorge Palomino, Jordan Guivin, Oshiro Takeuchi, Franco Torres; José Miguel Manzaneda y Pablo Bueno