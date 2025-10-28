Emilio Saba renuncia a la posibilidad de jugar por Perú para representar a Palestina: llamado para la preparación de la Copa Árabe FIFA 2025

Emilio Saba se une a la selección de Palestina dejando atrás cualquier vínculo con Perú. - Crédito: GOAL Palestine

La selección peruana ha perdido un efectivo joven y con proyección de cara al nuevo proceso de regeneración liderado por Manuel Barreto. Se trata de Emilio Saba. El lateral derecho, de 24 años, ha sido llamado por Palestina para unirse al bloque nacional, por primera vez, como parte de la nueva generación de legionarios dispersados por el mundo.

El defensor peruano, a quien se le conoce como el ‘Toro’, cuenta con ascendencia palestina por raíces lejanas. Con esa ascendencia confirmada, Saba dio inicio a una gestión para obtener su nueva documentación oficial con la que se presentó a la FIFA, presumiblemente acompañado de su entorno empresarial, centrándose en el cambio de nacionalidad.

Emilio Saba, listo para representar a Palestina. - Crédito: Sport Boys

Oleada y sacramentada la operación, Sport Boys dio a conocer su llamado a través de los canales sociales oficiales: “Un rosado internacional. Emilio Saba ha sido convocado a la selección nacional de Palestina para la próxima fecha FIFA. Felicidades”.

Su presencia sostenida en los últimos años en la Liga 1 ha hecho que el entrenador Ihab Abu Jazar le preste demasiada atención a su evolución en Perú y exhortara a los directivos a ayudarle con la modificación de su nacionalidad pensando en partidos futuros que demandarán la presencia de puntuales con ritmo y crecimiento.

Emilio Saba jamás ocultó su interés de unirse a Palestina. Meses atrás, en una entrevista concedida a la website Btolat dijo que “sería un gran honor para mí representar a la selección. Sé que su campaña de clasificación se ha estancado, pero si surge la oportunidad en partidos amistosos o próximas competiciones, me encantaría unirme”.

En los próximos días, el ‘Toro’ deberá marcharse del Sport Boys, club que prácticamente ha cumplido con su meta de alejarse del descenso en la temporada, con destino a territorio palestino, donde integrará el grupo que se prepara para el amistoso con fines solidarios contra la selección de Euskadi, en San Mamés, con miras a la Copa Árabe FIFA 2025.

Emilio Saba representará a Palestina después de haber regularizado su documentación ante la FIFA. - Crédito: Sport Boys

Hecho en Perú

Emilio Saba, lateral derecho que también puede jugar en el carril contrario, inició su formación en las divisiones menores del FBC Melgar, para luego acumular experiencia profesional en cuadros como Deportivo Municipal, Universidad Técnica de Cajamarca, Asociación Deportiva Tarma y Carlos A. Mannucci en la Liga 1 del Perú.

Durante el Preolímpico U23 del 2024, Saba portó la cinta de capitán de la selección peruana, disputando ocho partidos y marcando un gol, lo que evidenció su liderazgo y perfil de futuro. Tiempo más tarde, el ‘Toro’ recibió un llamamiento para integrar el inicio del proceso de las Eliminatorias 2026, aunque no pasó de solo entrenar en la VIDENA.

En pleno 2025 se abrió a una nueva etapa: luego de destacarse con el Sport Boys en el Torneo Clausura, tras ser cedido por Melgar, quedó habilitado para representar a la selección de Palestina —país del que también posee nacionalidad—, lo cual marca un giro importante en su carrera internacional.

En suma, Emilio Saba avanza en su camino profesional con proyección nacional e internacional, consolidándose como uno de los laterales más prometedores del fútbol peruano y ampliando sus horizontes con un posible paso al fútbol internacional.