Emilio Saba abre la posibilidad de representar a Palestina después de haber quedado habilitado por documentación

Emilio Saba está próximo a integrarse al combinado nacional de fútbol de Palestina. Crédito: FPF

Emilio Saba destacó hace un par de años en Perú U23 de ‘Chemo’ del Solar portando la cinta de capitán. Sus destacadas actuaciones con la categoría y en el torneo local lo proyectaron como un potencial seleccionado. Meses más tarde, los cambios constantes de equipo lo hicieron perder ritmo y salir paulatinamente del radar.

Hace unas horas, se ha conocido que el lateral derecho de Sport Boys —a préstamo desde FBC Melgar— se asoma a representar a la selección de Palestina. El futbolista cuenta con la nacionalidad del combinado árabe y estará presto a unirse a las filas del adiestrador Ihab Abu Jazar.

En esa línea, el futbolista se asocia con el seleccionado palestino en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, lateral derecho se identifica como deportista del Sport Boys y de la selección de Palestina, dado que etiqueta a la página oficial de la Federación junto a una bandera del Estado reconocido por 143 de los 193 países miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Emilio Saba durante su etapa como seleccionado peruano. - Crédito: Difusión

Actualidad deportiva

La selección de Palestina ha superado distintos obstáculos para integrarse profesionalmente a la FIFA y competir por un lugar en los torneos a cargo del máximo ente del fútbol. En octubre de 2023, inició su participación en las Eliminatorias AFC. Conviene mencionar que esta fecha coincidió con el inicio de la Guerra entre Israel y Hamás a raíz de los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023.

El conjunto árabe terminó en el segundo lugar del Grupo 1, detrás de Australia. Esta posición le permitió instalarse en la siguiente ronda, donde se despidió del sueño mundialista tras igualar con Omán a uno y no acceder al último cuadro que entregaba un pasaje a Norteamérica. Tan solo un punto los separaba de la siguiente fase.

El próximo reto de la selección de Palestina será la Copa de Asia 2027 que se desarrollará en Arabia Saudita. El conjunto Al-Fida’i —el combatiente en árabe— ya tiene boleto asegurado a este certamen continental tras culminar en la segunda posición de su grupo en las últimas Eliminatorias.

La selección nacional de Palestina de pie entonando el himno nacional previo al partido del Grupo C en la Copa de Asia entre Irán y Palstina en el Education City Stadium, en Rayán, Catar, el domingo 14 de junio de 2024. (AP Foto/Aijaz Rahi)

Pueblo golpeado

Saba ha decidido representar al seleccionado nacional de un pueblo profundamente golpeado a través de los años. Las razones del conflicto Palestino-Israelí se puede explicar desde distintas aristas, pero los teóricos coinciden en marcar como un punto de partida la creación del Estado de Israel.

Varios eventos bélicos y atentados terroristas han tenido lugar por cerca de 80 años. Sin embargo, ninguno de los antecedentes generó tanta destrucción y muertes como el acto de terrorismo de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Miembros del grupo armado islamista irrumpieron y superaron con facilidad la frontera israelí y asesinaron a cerca de 1200 personas y tomó como rehenes a 251, quienes fueron llevados a Gaza.

La respuesta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue iniciar una ofensiva hacia la Franja que ha terminado hace unos días tras la intervención de Donald Trump.

La Guerra en Gaza dejó un saldo de aproximadamente 67 mil personas fallecidas —acto considerado como genocidio por informes independientes de la ONU y la Corte Internacional de Justicia— y un alto al fuego sin certezas. El plan del presidente estadounidense para la paz en la Franja no asegura la creación de un Estado palestino, el motivo de lucha de este pueblo por 80 años.