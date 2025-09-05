Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

Los dos futbolistas y el técnico fueron castigados tras sus acciones en el último clásico. (RPP)

La última edición del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima terminó con un 0-0 en el estadio Monumental. Este enfrentamiento válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 estuvo opacado por las polémicas arbitrales y comportamientos antideportivos de los integrantes de ambas escuadras.

Por ese motivo, la Comisión Disciplinaria abrió un proceso de investigación días atrás para castigar las malas conductas de los futbolistas y técnicos implicados en la controversia. Finalmente, dicha área de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha dado a conocer su fallo con duras sanciones.

Néstor Gorosito, técnico de Alianza, ha recibido 6 fechas de suspensión por reincidencia. Previamente, le habían dado 8 jornadas por cruzar la cancha y hacer gestos al árbitro durante la derrota de su equipo ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva.

De acuerdo al periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Kevin Pacheco, el popular ‘Pipo’ habría sido sancionado por realizar gestos a la tribuna donde se encontraban los hinchas de la ‘U’. Esto fue respaldado por videos presentados ante el Tribunal.

Lo mismo ocurrió con Rodrigo Ureña, volante de Universitario, quien recibió 6 fechas luego de que en el informe arbitral se conociera que el chileno bajo de la tribuna para insultar a los jueces durante el empate entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’.

Renzo Garcés, por su parte, tuvo un castigo menos severo. El defensor ‘íntimo’ estará fuera durante 4 jornadas. Esto debido a que también insultó a los árbitros de acuerdo a lo comunicado por los referís del último clásico del fútbol peruano.

Carlos Zambrano, que fue captado haciendo gestos de provocación a los simpatizantes de su histórico rival en el coloso de Ate, fue sancionado por dos fechas. Pablo Ceppelini, otro implicado en este caso, quedó absuelto de toda medida tomada por las autoridades de la FPF.

Carlos Zambrano y Renzo Garcés se integrarán a Alianza Lima después de disputar los partidos con Perú, pero no podrán jugar en la Liga 1 con Alianza Lima.

Los tres jugadores y el entrenador no fueron los únicos incluidos en el fallo de la Comisión de Disciplina. Giacomo Scerpella, psicólogo de Alianza, y Tito Ordóñez, delegado del club ‘blanquiazul’, recibieron cuatro fechas. Este último fue captado por las cámaras de la transmisión de GOLPERU haciendo un ademán, inclusive Álvaro Barco -gerente deportivo de Universitario- lo cuestionó durante una entrevista.

“Cuestiones así hay que valorarlas como de quien viene. Lo que veo ahí, ¿quién es? Ah, ‘Tito’ Ordóñez. Bueno, ahora de repente se reclama él mismo, se autoreclama”, dijo Barco sobre el peculiar gesto del delegado de los ‘íntimos’ a ras de cancha del estadio Monumental de Ate.

Cabe señalar que estas sanciones contra las cinco personas involucradas pueden ser apeladas por Universitario y Alianza Lima en un plazo de tres días. Desde los clubes ‘crema’ y ‘blanquiazul’, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, van a presentar su descargo para reducir el castigo contra sus futbolistas y estratega.

Los partidos que se perderán Gorosito, Zambrano y Garcés con Alianza Lima

Carlos Zambrano no jugará los partidos ante Deportivo Garcilaso (fecha 8) y Los Chankas (fecha 9). Renzo Garcés se perderá esos compromisos y ante Comerciantes Unidos (fecha 10) y Cienciano (fecha 11). Mientras que Néstor Gorosito no estará en el banquillo de Alianza Lima en los cotejos en mención y los siguientes: Atlético Grau (fecha 12) y Alianza Universidad (fecha 13).

Los partidos que se perderá Rodrigo Ureña con Universitario

Rodrigo Ureña no podrá jugar los siguientes encuentros con Universitario durante el Torneo Clausura: Melgar (fecha 8), Deportivo Binacional (fecha 9), UTC (fecha 10), Cusco FC (fecha 11), Alianza Atlético (fecha 12) y Juan Pablo II (fecha 13). Un punto a favor del chileno es que se encuentra recuperándose de su lesión, lo que también lo marginaba de algunos de estos duelos.