Perú Deportes

Néstor Gorosito, Rodrigo Ureña y Renzo Garcés duramente sancionados tras Alianza Lima vs Universitario: las fechas de suspensión que recibieron

El último clásico tuvo más polémicas que fútbol y se abrió un proceso de investigación para ambos clubes. La Comisión Disciplinaria decidió castigar con varias jornadas a los implicados. Carlos Zambrano también recibió sanción

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Los dos futbolistas y el técnico fueron castigados tras sus acciones en el último clásico. (RPP)

La última edición del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima terminó con un 0-0 en el estadio Monumental. Este enfrentamiento válido por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 estuvo opacado por las polémicas arbitrales y comportamientos antideportivos de los integrantes de ambas escuadras.

Por ese motivo, la Comisión Disciplinaria abrió un proceso de investigación días atrás para castigar las malas conductas de los futbolistas y técnicos implicados en la controversia. Finalmente, dicha área de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha dado a conocer su fallo con duras sanciones.

Néstor Gorosito, técnico de Alianza, ha recibido 6 fechas de suspensión por reincidencia. Previamente, le habían dado 8 jornadas por cruzar la cancha y hacer gestos al árbitro durante la derrota de su equipo ante Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva.

De acuerdo al periodista de Radio Programas del Perú (RPP), Kevin Pacheco, el popular ‘Pipo’ habría sido sancionado por realizar gestos a la tribuna donde se encontraban los hinchas de la ‘U’. Esto fue respaldado por videos presentados ante el Tribunal.

Lo mismo ocurrió con Rodrigo Ureña, volante de Universitario, quien recibió 6 fechas luego de que en el informe arbitral se conociera que el chileno bajo de la tribuna para insultar a los jueces durante el empate entre ‘cremas’ y ‘blanquiazules’.

Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito
Rodrigo Ureña y Néstor Gorosito fueron duramente castigados por la Comisión de Disciplina tras el último clásico Alianza Lima vs Universitario por Liga 1 2025.

Renzo Garcés, por su parte, tuvo un castigo menos severo. El defensor ‘íntimo’ estará fuera durante 4 jornadas. Esto debido a que también insultó a los árbitros de acuerdo a lo comunicado por los referís del último clásico del fútbol peruano.

Carlos Zambrano, que fue captado haciendo gestos de provocación a los simpatizantes de su histórico rival en el coloso de Ate, fue sancionado por dos fechas. Pablo Ceppelini, otro implicado en este caso, quedó absuelto de toda medida tomada por las autoridades de la FPF.

Carlos Zambrano y Renzo Garcés
Carlos Zambrano y Renzo Garcés se integrarán a Alianza Lima después de disputar los partidos con Perú, pero no podrán jugar en la Liga 1 con Alianza Lima.

Los tres jugadores y el entrenador no fueron los únicos incluidos en el fallo de la Comisión de Disciplina. Giacomo Scerpella, psicólogo de Alianza, y Tito Ordóñez, delegado del club ‘blanquiazul’, recibieron cuatro fechas. Este último fue captado por las cámaras de la transmisión de GOLPERU haciendo un ademán, inclusive Álvaro Barco -gerente deportivo de Universitario- lo cuestionó durante una entrevista.

“Cuestiones así hay que valorarlas como de quien viene. Lo que veo ahí, ¿quién es? Ah, ‘Tito’ Ordóñez. Bueno, ahora de repente se reclama él mismo, se autoreclama”, dijo Barco sobre el peculiar gesto del delegado de los ‘íntimos’ a ras de cancha del estadio Monumental de Ate.

Cabe señalar que estas sanciones contra las cinco personas involucradas pueden ser apeladas por Universitario y Alianza Lima en un plazo de tres días. Desde los clubes ‘crema’ y ‘blanquiazul’, de acuerdo al periodista Gustavo Peralta, van a presentar su descargo para reducir el castigo contra sus futbolistas y estratega.

Álvaro Barco ironizó sobre los
Álvaro Barco ironizó sobre los polémicos gestos de 'Tito' Ordóñez en el Monumental. Crédito: Captura

Los partidos que se perderán Gorosito, Zambrano y Garcés con Alianza Lima

Carlos Zambrano no jugará los partidos ante Deportivo Garcilaso (fecha 8) y Los Chankas (fecha 9). Renzo Garcés se perderá esos compromisos y ante Comerciantes Unidos (fecha 10) y Cienciano (fecha 11). Mientras que Néstor Gorosito no estará en el banquillo de Alianza Lima en los cotejos en mención y los siguientes: Atlético Grau (fecha 12) y Alianza Universidad (fecha 13).

Los partidos que se perderá Rodrigo Ureña con Universitario

Rodrigo Ureña no podrá jugar los siguientes encuentros con Universitario durante el Torneo Clausura: Melgar (fecha 8), Deportivo Binacional (fecha 9), UTC (fecha 10), Cusco FC (fecha 11), Alianza Atlético (fecha 12) y Juan Pablo II (fecha 13). Un punto a favor del chileno es que se encuentra recuperándose de su lesión, lo que también lo marginaba de algunos de estos duelos.

Temas Relacionados

Rodrigo UreñaRenzo GarcésNéstor GorositoAlianza LimaUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol cambió de parecer luego de la caída de la ‘bicolor’ en Montevideo y la eliminación del Mundial 2026 a falta de una fecha para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas

¿Perú se queda sin DT?

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

El periodista deportivo señaló que el jugador de Universitario debe ser el ‘nueve’ de la selección peruana y cuestionó el nivel de Luis Ramos

“Alex Valera, no nos abandones,

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

Las cámaras captaron el gesto del lateral derecho luego del pitazo final en la goleada sufrida a manos de Uruguay en Montevideo

La desoladora reacción de Luis

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

El lateral de la selección peruana fue contundente luego de caer goleado ante Uruguay en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

“Los que toman las decisiones

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”

El delantero lamentó que el partido en Chile se juegue sin público porque siempre contaron con el apoyo de toda su hinchada cuando jugaron de visita

Alan Cantero y su firme
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez podría regresar al

Betssy Chávez podría regresar al Congreso: Roberto Sánchez solicitó a la expremier como su asesora personal de confianza

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga exige nuevamente destituir al ministro César Sandoval por “incapaz” y operador de Acuña

Destituyen a Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato a pedido de Rafael López Aliaga

Perú deberá reportar a la OCDE qué medidas aplicó para evitar interferencias en el trabajo de fiscales anticorrupción

Ministro de Economía niega que el gobierno invierta tiempo en reglaje a periodistas

ENTRETENIMIENTO

Leyla Chihuán y la inesperada

Leyla Chihuán y la inesperada sorpresa de cumpleaños que le hizo su pareja

Alejandra Baigorria sufre accidente en plena charla en Talara y sorprende con su reacción

Sebastián Rulli se muestra maravillado al probar la gastronomía peruana en su primera visita a Lima

Milenka Nolasco niega responsabilidad por grabación en vivo en Cementerio Presbítero Maestro: “No tengo nada que ver”

Fiorella Rodríguez e Iván Micol sorprenden con boda soñada en un crucero por Dubái y responden a las críticas por la diferencia de edad

DEPORTES

¿Perú se queda sin DT?

¿Perú se queda sin DT? Agustín Lozano se arrepintió y tomaría drástica decisión con el futuro de Óscar Ibáñez tras ser goleado por Uruguay

“Alex Valera, no nos abandones, necesitamos de ti”: el eufórico pedido de Alan Diez al delantero tras eliminación de Perú

La desoladora reacción de Luis Advíncula tras quedar fuera del Mundial 2026 con Perú

“Los que toman las decisiones se deben hacer cargo”: La indirecta de Marcos López a Agustín Lozano y Jean Ferrari tras quedar fuera del Mundial 2026

Alan Cantero y su firme postura sobre Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025: “Lo toman como revancha”