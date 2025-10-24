Perú Deportes

Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El guardameta boliviano se encontraba con su pareja cuando el fanático ‘blanquiazul’ impactó su vehículo. El video de los hechos se volvió viral

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El carro del arquero boliviano fue impactado por hincha de Alianza Lima. (Tik Tok)

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, protagonizó inesperado momento cuando regresaba a Lima. Su pareja, quien lo acompañaba, registró el incidente y publicó el video en redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral por la reacción del portero.

La esposa del integrante de la selección de Bolivia comenzó relatando qué ocurrió. “Estamos con Billy en un peaje volviendo a Lima, en la fila, y el tipo de atrás nos choca suavecito, pero nos choca”, expresó en el clip compartido en su cuenta de Tiktok.

Su pareja continuó hablando sobre lo sucedido. "Cuando Billy baja dice ‘qué pasó’ (risas)“. En ese momento, giró la cámara y enfocó a Viscarra, quien había abierto la puerta para hablar con la persona, que impactó su vehículo en su retorno a la capital peruana.

El ‘1′ se llevó una sorpresa. El infractor era un hincha de Alianza Lima, pues no solo le ofreció sus disculpas, también aprovechó para pedirle una foto. “¡Qué emoción! Estoy temblando de verdad”, se puede escuchar que dijo el fanático al sacarse una postal con el cancerbero boliviano.

‘Billy’ no perdió la oportunidad para darle un consejo al simpatizante ‘íntimo’. “Sí, pero concéntrate para manejar”. A lo que el seguidor le respondió pidiéndole disculpas una vez más. Para después, agradecerle por la foto y despedirse deseándole lo mejor.

Este clip ganó popularidad en las redes sociales. Muchos hinchas resaltaron el gesto que tuvo Guillermo Viscarra con el fanático de Alianza Lima, a pesar de que haya sufrido el choque de su auto.

Guillermo Viscarra sufrió choque de
Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima y tuvo inesperada reacción.

Alianza Lima busca la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores

Guillermo Viscarra y los demás jugadores de Alianza Lima recibieron días libres por parte del técnico Néstor Gorosito luego de conseguir la victoria (2-1) ante Sport Huancayo. Y es que el cuadro ‘blanquiazul’ descansará durante la fecha 16 del Torneo Clausura.

El entrenador de los ‘íntimos’ vio favorable no entrenar durante algunos días para que sus dirigidos recarguen energías de cara la recta final, donde se jugarán la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2.

El cuadro de Néstor Gorosito se impuso 2-1 en Huancayo. (Video: L1MAX)

El ‘equipo del pueblo’ actualmente marcha en la segunda casilla de la tabla acumulada de la Liga 1, lo que lo favorece en el nuevo formato. Esta ubicación le permitirá esperar por el ganador del partido entre el tercer (Cusco FC) y el cuarto lugar (Sporting Cristal) en los playoffs.

Pero, la institución de La Victoria todavía no tiene nada asegurado, pues cuenta con 61 puntos, apenas uno más que Cusco FC. Incluso el conjunto ‘aurinegro’ tiene un partido más que los ‘íntimos’, producto de que ya descansó en las jornadas previas.

Gorosito y compañía deberán sumar los 6 puntos en sus dos compromisos restantes y esperar que el cuadro del Cusco tropiece al menos en uno. Así aseguraría su puesto privilegiado en la definición de los clubes clasificados a la próxima edición del máximo certamen de Conmebol.

Así quedó la tabla acumulada
Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2025 tras el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal.

Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (Matute)

Alianza Lima solo tiene dos partidos, a diferencia de Cusco FC que cuenta con cuatro compromisos. Esto se debe a que descansa en la fecha 16 y en la jornada 18 tenía como rival a Deportivo Binacional, quien terminó perdiendo la categoría meses atrás.

Temas Relacionados

Guillermo ViscarraAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Álvaro Barco le respondió a

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar el torneo más importante del mundo que se llevará a cabo en Sao Paulo en diciembre. Conoce dóonde ver la participación de las bicampeonas

Canal TV exclusivo que transmitirá

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Los ‘cremas’ le ganaron por 1-0 a Sporting Cristal en el estadio Nacional y quedaron a un paso del título nacional. Podrían salir campeones frente ADT en Tarma este domingo 26 de octubre

El plan de Universitario para

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Alex Valera anotó el gol que le dio la victoria a los ‘cremas’ y los puso a un paso del tricampeonato. Su próximo rival será ADT y podría dar la vuelta en Tarma

Universitario vs Sporting Cristal 1-0:

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Las ‘blanquiazules’ tendrán su presentación oficial este sábado 25 y domingo 26 de octubre. Se enfrentarán a Fluminense, River Plate y Regatas Lima. Conoce todos los detalles

Programación de la Noche Blanquiazul
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo amenaza a congresistas

Pedro Castillo amenaza a congresistas con revelar “sobres guardados” donde le pedían ministerios y direcciones

Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez protagonizan tenso intercambio: “Viejonazo que no ha logrado nada”

Ministro del Interior respalda marcha del 25 de octubre, pero pide a los manifestantes no causar destrozos: “No hagan daño”

Guillermo Bermejo conocerá hoy la sentencia del PJ por filiación terrorista: Congresista confía que será absuelto

Surco presentará denuncia contra congresista María Acuña tras agresiones a trabajadores municipales

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasará con los conciertos

¿Qué pasará con los conciertos de Cristian Castro, Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

DEPORTES

Entradas para el inicio de

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025