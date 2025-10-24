Guillermo Viscarra sufrió choque de auto por hincha de Alianza Lima: incidente tuvo inesperado final

El carro del arquero boliviano fue impactado por hincha de Alianza Lima. (Tik Tok)

Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, protagonizó inesperado momento cuando regresaba a Lima. Su pareja, quien lo acompañaba, registró el incidente y publicó el video en redes sociales, el cual rápidamente se volvió viral por la reacción del portero.

La esposa del integrante de la selección de Bolivia comenzó relatando qué ocurrió. “Estamos con Billy en un peaje volviendo a Lima, en la fila, y el tipo de atrás nos choca suavecito, pero nos choca”, expresó en el clip compartido en su cuenta de Tiktok.

Su pareja continuó hablando sobre lo sucedido. "Cuando Billy baja dice ‘qué pasó’ (risas)“. En ese momento, giró la cámara y enfocó a Viscarra, quien había abierto la puerta para hablar con la persona, que impactó su vehículo en su retorno a la capital peruana.

El ‘1′ se llevó una sorpresa. El infractor era un hincha de Alianza Lima, pues no solo le ofreció sus disculpas, también aprovechó para pedirle una foto. “¡Qué emoción! Estoy temblando de verdad”, se puede escuchar que dijo el fanático al sacarse una postal con el cancerbero boliviano.

‘Billy’ no perdió la oportunidad para darle un consejo al simpatizante ‘íntimo’. “Sí, pero concéntrate para manejar”. A lo que el seguidor le respondió pidiéndole disculpas una vez más. Para después, agradecerle por la foto y despedirse deseándole lo mejor.

Este clip ganó popularidad en las redes sociales. Muchos hinchas resaltaron el gesto que tuvo Guillermo Viscarra con el fanático de Alianza Lima, a pesar de que haya sufrido el choque de su auto.

Alianza Lima busca la clasificación a fase de grupos de Copa Libertadores

Guillermo Viscarra y los demás jugadores de Alianza Lima recibieron días libres por parte del técnico Néstor Gorosito luego de conseguir la victoria (2-1) ante Sport Huancayo. Y es que el cuadro ‘blanquiazul’ descansará durante la fecha 16 del Torneo Clausura.

El entrenador de los ‘íntimos’ vio favorable no entrenar durante algunos días para que sus dirigidos recarguen energías de cara la recta final, donde se jugarán la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2.

El cuadro de Néstor Gorosito se impuso 2-1 en Huancayo. (Video: L1MAX)

El ‘equipo del pueblo’ actualmente marcha en la segunda casilla de la tabla acumulada de la Liga 1, lo que lo favorece en el nuevo formato. Esta ubicación le permitirá esperar por el ganador del partido entre el tercer (Cusco FC) y el cuarto lugar (Sporting Cristal) en los playoffs.

Pero, la institución de La Victoria todavía no tiene nada asegurado, pues cuenta con 61 puntos, apenas uno más que Cusco FC. Incluso el conjunto ‘aurinegro’ tiene un partido más que los ‘íntimos’, producto de que ya descansó en las jornadas previas.

Gorosito y compañía deberán sumar los 6 puntos en sus dos compromisos restantes y esperar que el cuadro del Cusco tropiece al menos en uno. Así aseguraría su puesto privilegiado en la definición de los clubes clasificados a la próxima edición del máximo certamen de Conmebol.

Así quedó la tabla acumulada de la Liga 1 2025 tras el triunfo de Universitario ante Sporting Cristal.

Los partidos que le restan a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (Matute)

Alianza Lima solo tiene dos partidos, a diferencia de Cusco FC que cuenta con cuatro compromisos. Esto se debe a que descansa en la fecha 16 y en la jornada 18 tenía como rival a Deportivo Binacional, quien terminó perdiendo la categoría meses atrás.