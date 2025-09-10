Guillermo Viscarra logra histórico pase al repechaje para el Mundial 2026 con Bolivia: celebraciones en El Alto

Guillermo Viscarra, al repechaje con Bolivia. - Crédito: FBF

Guillermo Viscarra ha dado un paso muy valioso en su carrera a nivel de selección. El popular ‘Billy’ ha logrado el boleto para disputar el repechaje de la Copa del Mundo 2026, después de que Bolivia sacara un triunfo memorable (1-0) contra Brasil, en El Alto, por el cierre de las Eliminatorias CONMEBOL.

El guardameta de Alianza Lima formó parte de la delegación altiplánica que se presentó en el estadio Villa Ingenio, abarrotado en cada unas de sus graderías por familias bolivianas enteras expectantes por el resultado heroico, que llegó sobre el filo del primer tiempo con una anotación a cargo de Miguel Terceros.

En esta ocasión, como parte de una modificación del entrenador Óscar Villegas acometida en la recta final de las Clasificatorias 2026, Guillermo Viscarra se estacionó en la banca de relevos para dejarle la titularidad a Carlos Lampe, el guardameta indiscutido que recuperó el sitial tras superar una difícil lesión ligamentaria.

Finalizado el histórico envite, Lampe se derrumbó toda vez que las lágrimas recorrieron su rostro mientras sus compañeros en campo fueron a cercarlo para comenzar las celebraciones. En ese contexto, el ‘Billy’ también ingresó para unirse al mágico momento de Bolivia en la jornada 18° de las Eliminatorias.

Los festejos, eso sí, no quedaron ahí y se prolongaron en los vestuarios del hogar de Always Ready. Así se pudo conocer a partir de una grabación publicada en el Instagram de Guillermo Viscarra, donde se le observa contento acompañando los cánticos por la gesta.

De 32 años, Guillermo Viscarra participó en 14 partidos defendiendo el arco de la selección boliviana, responsabilidad que cumplió con entereza mientras su colega Carlos Lampe cumplía con su proceso de rehabilitación en La Paz. Ahora, el ‘1′ aliancista ocupa el rol de segundo portero y tiene un lugar fijo en las nóminas.

Recorrido con final feliz

Bolivia protagonizó una Eliminatoria de altos y bajos en su ruta hacia la posible repesca para el Mundial 2026. Bajo el mando del técnico Óscar Villegas, la Verde trasladó sus partidos de local a El Alto, a gran altitud, como estrategia para ganar ventaja.

El movimiento rindió frutos en parte: en octubre de 2024, rompieron el invicto de Colombia con una ajustada victoria 1‑0 en El Alto. Sin embargo, la campaña se fue desinflando: a finales de marzo de 2025, Bolivia cayó fuera del zona de repechaje al quedar en el octavo lugar con solo 14 puntos, detrás de Venezuela, que tenía 18 .

Aun así, el triunfo 2‑0 ante Chile en junio les permitió ilusionarse nuevamente; sumaron 17 puntos y quedaron solo a uno del puesto de repesca, aunque dependían de resultados ajenos. Finalmente, Bolivia llegó con vida a la última fecha y sacó un triunfo histórico sobre Brasil que, aunada a la inexplicable caída de Venezuela en Maturín a manos de Colombia, selló su pase al repechaje.