Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

El canal del voleibol peruano explicó cómo los fanáticos podrán seguir los compromisos en vivo y diferido durante esta nueva temporada del campeonato. ¿Será gratis?

Latina TV explicó cómo será su nueva alternativa para ver las repeticiones de los partidos. (Latina)

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 comenzará este sábado 25 de octubre y trae consigo muchas novedades. Por ejemplo, el formato cambiará con el objetivo de que solo haya 10 equipos participantes de aquí a dos temporadas más. Asimismo, el calendario se vio modificado para que las selecciones nacionales tengan más tiempo de preparación de cara a sus diferentes torneos.

Pero, también otros factores -alejados de lo deportivo- sufrirán cambios. La transmisión realizada por Latina TV, dueña de los derechos del certamen local, ya no irá por Youtube como en la edición anterior. Algo que no ha sido tomado de la mejor forma por los ‘voleilovers’, pues podían seguir los diferentes compromisos de manera gratuita por esa vía.

En ese sentido, Uwe Struhalla, director general de Latina Deportes, explicó la nueva alternativa del canal del vóley para que los seguidores puedan vivir la fiesta completa de la liga, ya sea en vivo o de forma diferida. Esta variante promete ser mejor que el canal de Youtube, de acuerdo a las palabras del ejecutivo.

“La oferta de Latina se mantiene exactamente como el año pasado, es decir, Latina va a transmitir en sus diferentes plataformas todos los partidos del torneo, que son aproximadamente 135. Sabemos que el año pasado mucha gente vio los partidos por Youtube y este año lo que queremos hacer es mejorar esa experiencia, ordenando todos los partidos dentro de nuestra aplicación, la app Latina Televisión, y nuestra web Latina.pe, donde vamos a ver los partidos en vivo o en diferido”, comenzó.

Struhalla señaló que esta nueva opción será gratis y los fanáticos podrán ver los encuentros las veces que quieran, debido a que se guardarán dentro de la app, la cual se puede descargar en celulares e incluso televisores. Lo único que se busca es que haya mayor orden.

“En la app vamos a poder encontrar todos los partidos de manera muy ordenada, para que uno los pueda ver cuando quiera y las veces que quiera, lo más importante es de manera gratuita, sin ningún tipo de membresía o pago”, añadió.

El representante de Latina adelantó que el canal subirá diferentes manuales para que los ‘voleilovers’ puedan acceder a los partidos de la Liga Peruana de Vóley. “Es muy sencillo bajarse la aplicación en un celular o en un android TV, nos vamos a encargar de hacer tutoriales, la idea es mejorar la experiencia del televidente y pueda encontrar todo en un sitio”.

Inicia la Liga Peruana de Vóley con la fecha 1

La primera jornada comenzará este sábado 25 de octubre y terminará el domingo 26 en el Coliseo Miguel Grau del Callao. De hecho las entradas se pondrán a la venta este jueves 23 mediante la plataforma Joinnus a partir de las 16:00 horas de Perú.

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Los partidos que generan mayor expectativa son el Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis, Alianza Lima vs Kazoku No Perú y el Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea. Este último, por lo visto en la pretemporada, es el llamado a ser el mejor enfrentamiento de la jornada inaugural.

