Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La lucha por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 arrancará este fin de semana. Doce equipos iniciarán su camino en busca del ansiado trofeo: Alianza Lima, Regatas Lima, Universidad San Martín, Universitario Deportes, Deportivo Soan, Circolo Sportivo Italiano, Club Atlético Atenea, Rebaza Acosta, Deportivo Géminis, Olva Latino, Deportivo Wanka y el Club Kazoku.

El inicio del torneo nacional se dio en medio de una polémica por el conflicto entre la Federación Peruana de Vóley y el club victoriano debido a la programación de la fecha 1, pero logró resolverse. Pasa que el máximo ente del voleibol peruano planificó el choque entre las ‘íntimas’ frente los recién ascendidos y no atendió el pedido de reprogramación porque el comienzo del campeonato coincide con la ‘Noche Blanquiazul’.

Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo y las bicampeonas podrán tener su debut y su presentación oficial sin problemas.

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV.

Universitario de Deportes, por su lado, quedó listo para enfrentar a Deportivo Géminis. Las ‘pumas’ ya se reencontraron con su hinchada en su presentación oficial: enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero no pudo superar al último campeón argentino y cayó por 3-1 con parciales de 21-25, 21-25, 23-25 y 25-20.

Y San Martín hará lo suyo frente Olva Latina, mientras que Regatas Lima se medirá con Deportivo Wanka. Las subcampeonas participarán del cuadrangular que organiza Alianza Lima junto a Fluminense de Brasil y River Plate de Argentina, que se llevará a cabo el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós.

Las 'cremas' vencieron 25-20 a Gimnasia luego de acordar jugar un cuarto parcial, a pesar de haber perdido.

Cómo ver de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Todos los encuentros del torneo nacional llegarán a los hogares peruanos a través de la señal abierta de Latina Televisión. Y se podrá sintonizar por medio de los canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y la plataforma de Youtube oficial de la casa televisora.

Conoce por dónde pasarán los partidos de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas / solo por web y app)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas / TV, Web y App)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas / TV, Web y App)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas / solo por web y app)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (15:30 horas / TV, Web y App)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (17:00 horas / TV, Web y App)

Cómo ver de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El formato de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gino Vegas, presidente de la FPV, informó cómo será el formato de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 y también confirmó el número de extranjeras para cada equipo.

“Se mantiene el mismo cupo de tres extranjeras en el campo. El sistema es una primera rueda de 12; de ahí quedan 10 equipos que vuelven a jugar todos contra todos y los ocho primeros entran al sistema de ‘play offs’ y se sigue con la misma rutina de la temporada pasada. Todo debe terminar entre el 1 y el 3 de mayo como fecha máxima porque el próximo año tenemos los campeonatos clasificatorios sudamericanos para el siguiente Mundial de mayores; hay tres cupos en juego que estamos buscando. Entonces, el cuerpo técnico de la selección ha pedido empezar el mes de mayo con los entrenamientos para llegar en las mejores condiciones”, declaró el mandamás.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Voleibol, informó que la venta de entradas para la jornada inaugural de la Liga Peruana de Vóley comenzará el jueves 23 de octubre. Los detalles sobre los precios y la plataforma de venta se publicarán en las redes sociales oficiales de la FPV en las próximas horas.

El mandamás de la Federación señaló que no habrá cambios en el costo de las entradas para esta temporada y aseguró que, en caso de producirse algún aumento, se comunicará oportunamente.

Durante la temporada anterior, las entradas para las fases iniciales costaron entre 20 soles en la zona general y 50 soles en occidente. Según Vegas, esos valores se mantendrán, aunque el coliseo Miguel Grau del Callao tiene un aforo menor.

El presidente de la FPV también habló de los precios de los boletos. (Latina TV)