Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La espera terminó, la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 arrancará este fin de semana y los ‘voleilovers’ están listos para ver a sus equipos favoritos. Universitario de Deportes está ultimando detalles para enfrentar a Deportivo Géminis por la fecha 1 del torneo nacional.

Las ‘pumas’ quedaron listas para afrontar su debut de la mejor manera tras participar de varios amistosos. Su presentación oficial fue todo un éxito, los fanáticos se reencontraron con el club de sus amores en una noche involvidable.

El equipo de Francisco Hervás se enfrentó a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero no pudo superar al último campeón argentino y cayó por 3-1 con parciales de 21-25, 21-25, 23-25 y 25-20. Fue el termómetro perfecto para que las ‘cremas’ puedan iniciar con el pie derecho la competición peruana.

La ‘U’ iniciará una nuevo etapa con el técnico español al mando, quien decidió mantener a las referentes como Mirian Patiño, Karla Ortíz, Lucía Magallanes, Coraima Gómez, y se reforzó con seis jugadoras de nivel: Daniela Muñoz (punta peruana), Cat Flood (punta estadounidense), Mara Leao (central brasileña), Fatima Villafuerte (central peruana), Maluh Oliveira (opuesta brasileña), y Angélica Malinverno (central brasileña).

Las 'cremas' cayeron 25-23 en el tercer y último set. (canal de Youtube de Universitario)

Universitario vs Géminis: día y hora del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ se medirán con las de Comas este sábado 25 de octubre en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 21:00 horas.

Universitario celebrará la 'Noche de las Pumas' con un amistoso frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Crédito: Prensa U Vóley

Dónde ver Universitario vs Géminis por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los hinchas de las ‘U’ podrán seguir el debut de su equipos por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y plataforma Youtube oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Mirian Patiño, la elegida de Francisco Hervás

El técnico de Universitario de Deportes adelantó quién será la capitana en esta temporada y reveló la contundente razón por la que la eligió. Francisco Hervás confesó que no le fue fácil la elección y realizó una encuesta previa.

“Cuando yo llego a un equipo me interesa mucho conocer la opinión de las chicas. De alguna forma hemos formado un pequeño sociograma para entender cómo son las vinculaciones entre el grupo, que tiene muy buena cohesión y está muy bien relacionado, pero al final tomé la decisión de que Mirian Patiño sea la capitana del equipo", apuntó el DT en entrevista con ‘Se Formaron Las Parejas’.

También puntualizó que no está al cien por ciento debido a una lesión: “Está recuperándose de una operación en el pie que la ha tenido apartada desde comienzo de la temporada, pero con muchas ganas de ponerse bien rápido. Tengo que ir parándola en los entrenamientos para que no siga haciéndose daño, ella tiene ganas de empujar a la ‘U’ un poco más arriba”.

A Paco Hervás le interesa la definición, mas no la Primera Fase de la Liga Peruana de Vóley. | VIDEO: Se Formaron Las Pareas