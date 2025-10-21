Perú Deportes

Golazo de Juan Lucumí dejando en el suelo a Williams Riveros a pura velocidad en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

Nadie vio venir la igualada transitoria de los ‘zorros’ en Lima. Y mucho menos nadie pensó que esa conquista llegaría con una estupenda definición en la que ridiculizaron al central paraguayo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

El colombiano puso el empate en el Estadio Nacional. (Video: GOLPERU)

Juan Lucumí silenció el estadio Nacional, en cuyas graderías solo se observaba público vestido de ‘crema’. El delantero colombiano se volvió el héroe de Ayacucho FC al asestarle un golpe inesperado a Universitario de Deportes, en condición de visitante, en el marco de la fecha 15° del Torneo Clausura 2025.

No había nada de acierto en los ‘zorros’. Todas las acciones ofensivas, de hecho, le pertenecían a la ‘U’. Desde el silbatazo inicial quedó más que claro el dominio del vigente monarca de Perú. Era cuestión de tiempo para que cayera el gol de la apertura, que llegó en los pies de Martín Pérez Guedes.

Inga en una dividida con
Inga en una dividida con Falconí, en el Nacional. - Crédito: Paloma del Solar

Demandaba el entrenador Sergio Castellanos que los atacantes de Ayacucho FC tuvieran más fuerza y rebeldía para que surgiera siquiera una aproximación. La fórmula funcionó en el primer intento. A los 22′ minutos, con exactitud, nació una estupenda acción que devino en la igualada parcial.

Un saque largo de Alonso Yovera, desde el área propia custodiada por Juan Carlos Valencia, sirvió para que el delantero argentino Franco Caballero pivoteara de cabeza el balón y le permitiese a Juan Lucumí ser el protagonista de una jugada impresionante en la que a pura velocidad dejó fuera de carrera a Williams Riveros.

Con esa misma rapidez el colombiano despegó, dejando en el suelo al central de Universitario, con destino al arco de Sebastián Britos, quien en su desesperación salió a reducirle el espacio, pero no atinó a cerrar las piernas. Allí fue la vía por la que, finalmente, se capitalizó el gol de la visita. Obra total.

La última vez que ambos clubes se midieron en el año fue en junio del presente año durante la recta final del Apertura 2025. La victoria quedó en manos de la ‘U’ con un gol dramático de cabeza de Aldo Corzo, que permitió allanar el camino a la obtención del trofeo de la primera parte del ciclo.

Juan Lucumí, autor del empate
Juan Lucumí, autor del empate ante Universitario, en el Nacional. - Crédito: Ayacucho FC

