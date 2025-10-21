Perú Deportes

Gol de Martín Pérez Guedes con gran definición en Universitario vs Ayacucho FC por Liga 1 2025

La ‘U’ no tardó mucho en abrir la cuenta. Una estupenda individualidad del mediocentro argentino, dejando a un lado a Jonathan Bilbao, condujo a los suyos a la victoria parcial

El mediocampista puso el 1-0 en el Nacional. (Video: GOLPERU)

Martín Pérez Guedes asumió la responsabilidad. Se posicionó como cual ‘9′, con una estupenda individualidad previa, para abrir la cuenta en el Universitario vs Ayacucho FC, en el estadio Nacional, por la fecha 15° del Torneo Clausura de Liga 1 2025.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El partido en el Nacional tuvo 10 minutos de retraso, ya que inicialmente el partido iba a arrancar a las 20:15 horas. Hay buen ambiente en el recinto deportivo. Sigue las incidencias del encuentro

La FPV retrocede y reprograma el debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 permitiendo desarrollo de la Noche Blanquiazul

La Federación Peruana de Vóley ha llegado a un acuerdo con las autoridades aliancistas para modificar el horario del partido inaugural contra Kazoku No Perú el próximo 26 de octubre

Dónde ver Universitario vs Ayacucho FC HOY: canal tv online del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo de Jorge Fossati no piensa ceder puntos más allá de su favoritismo ante los ‘zorros’, que seguro querrán dar pelea, pues luchan por no perder la categoría. Conoce cómo seguir el cotejo

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC HOY: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Toca el turno de los ‘cremas’, que seguro buscarán mantener su buena racha de triunfos para seguir en lo más alto del campeonato. Conoce los horarios del encuentro

Stefano Peschiera participará en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025: “Vamos a dar todo por el Perú”

El velerista nacional, ganador de una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2024, liderará al Team Perú en una nueva aventura. “Significa un gran honor”, explicó

