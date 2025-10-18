Se filtró que Néstor Gorosito firmó su renovación con Alianza Lima: ¿Por qué no lo hacen oficial?

Hay un ambiente de incertidumbre en Matute por el tema de la renovación de Néstor Gorosito. El técnico argentino tiene un acuerdo de palabra con la directiva ‘blanquiazul’, pero todavía no ha firmado su contrato. Eso generó muchas especulaciones porque el tiempo sigue pasando y no se concreta su permanencia.

Se manejó la información de que los ‘íntimos’ habrían dejando en ‘stand by’ las negociaciones porque le habrían puesto una condición al DT: quedar en el segundo lugar del acumulado para poder acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, Talía Azcárate reveló que ‘Pipo’ ya habría puesto su rúbrica, pero el cuadro victoriano no lo hará oficial hasta que termine el campeonato. Y también precisó que habría un tipo de cláusula que dejaría sin efecto su renovación si es que no termina como Perú 2.

“Un poquito de información y percepción, que ‘Pipo’ ya firmó. El detalle es que no lo están haciendo público porque quieren ver cómo cierra el año. Igual, las declaraciones de Franco Navarro son las declaraciones que tiene que hacer alguien que está en la cabeza de un club grande, que dice: ‘Mientras haya chances de pelear, vamos a hacerlo, así las posibilidades sean casi remotas’. El detalle es que si no queda como Perú 2, sería un fracaso para alguien. Algo tienen que haber manejado de manera legal para que no le pase lo mismo que con Cristian Díaz; si no, imposible”, informó la peiodista deportiva en DSports Perú.

El gerente deportivo del club 'íntimo' habló de las negociaciones con el DT argentino para extender su contrato. (Video: Entre Bolas)

¿Luis Advíncula llegará a Alianza Lima para el 2026?

El defensa de Boca Juniors ha sido vinculado a Alianza Lima en los últimos días tras conocerse de que estarían en negociaciones para que forme parte de la plantilla para el 2026. Incluso, se mencionó que los victorianos tendrían que pagar un cuantioso monto por el pase de Luis Advíncula: millón y medio de dólares.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, se refirió a la posible llegada del ‘Rayo’ y aunque lo llenó de elogios, aseguró que no hay nada con el jugador por el momento. Y fue tajante al desmentir que van a gastar esa suma de dinero que se viene especulando.

“Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis”, comentó el directivo en rueda de prensa.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (lunes 20 de octubre / 13:15 horas / estadio IPD Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)