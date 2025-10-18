Perú Deportes

Se filtró que Néstor Gorosito firmó su renovación con Alianza Lima: ¿Por qué no lo hacen oficial?

Talía Azcárate reveló que ‘Pipo’ ya habría concretado su permanencia en Matute, y habría una cláusula para cortar el vínculo si es que no se logra el objetivo al final de temporada

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Hay un ambiente de incertidumbre en Matute por el tema de la renovación de Néstor Gorosito. El técnico argentino tiene un acuerdo de palabra con la directiva ‘blanquiazul’, pero todavía no ha firmado su contrato. Eso generó muchas especulaciones porque el tiempo sigue pasando y no se concreta su permanencia.

Se manejó la información de que los ‘íntimos’ habrían dejando en ‘stand by’ las negociaciones porque le habrían puesto una condición al DT: quedar en el segundo lugar del acumulado para poder acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, Talía Azcárate reveló que ‘Pipo’ ya habría puesto su rúbrica, pero el cuadro victoriano no lo hará oficial hasta que termine el campeonato. Y también precisó que habría un tipo de cláusula que dejaría sin efecto su renovación si es que no termina como Perú 2.

“Un poquito de información y percepción, que ‘Pipo’ ya firmó. El detalle es que no lo están haciendo público porque quieren ver cómo cierra el año. Igual, las declaraciones de Franco Navarro son las declaraciones que tiene que hacer alguien que está en la cabeza de un club grande, que dice: ‘Mientras haya chances de pelear, vamos a hacerlo, así las posibilidades sean casi remotas’. El detalle es que si no queda como Perú 2, sería un fracaso para alguien. Algo tienen que haber manejado de manera legal para que no le pase lo mismo que con Cristian Díaz; si no, imposible”, informó la peiodista deportiva en DSports Perú.

El gerente deportivo del club 'íntimo' habló de las negociaciones con el DT argentino para extender su contrato. (Video: Entre Bolas)

¿Luis Advíncula llegará a Alianza Lima para el 2026?

El defensa de Boca Juniors ha sido vinculado a Alianza Lima en los últimos días tras conocerse de que estarían en negociaciones para que forme parte de la plantilla para el 2026. Incluso, se mencionó que los victorianos tendrían que pagar un cuantioso monto por el pase de Luis Advíncula: millón y medio de dólares.

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, se refirió a la posible llegada del ‘Rayo’ y aunque lo llenó de elogios, aseguró que no hay nada con el jugador por el momento. Y fue tajante al desmentir que van a gastar esa suma de dinero que se viene especulando.

“Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis”, comentó el directivo en rueda de prensa.

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (lunes 20 de octubre / 13:15 horas / estadio IPD Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (viernes 31 de octubre / 20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Temas Relacionados

Néstor GorositoAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario quiere dar un paso grande para el tricampeonato nacional y jugará con Ayacucho FC. Cusco FC chocará con Cienciano y Alianza Lima visita a Sport Huancayo. Conoce las ubicaciones de todos los equipos

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Cusco FC definirá sus chances en el campeonato en clásico cusqueño, Barcelona recibirá a Girona en la LaLiga, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 18

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘celestes’ se reencontrarán con su hinchada hoy, sábado 18 de octubre, previo a su debut en el torneo nacional. Conoce todos los detalles del partidazo

Regatas Lima vs Circolo: día,

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

La ‘bicolor’ enfrentará a los rusos y la ‘roja’ en noviembre y tendrá como sede al país europeo. Serán los últimos cotejos del 2025

Se confirmó horario de amistosos

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

El comentarista deportivo aseguró que las declaraciones del administrador de la ‘U’ fueron desatinadas y lo condenó por desatar más violencia en medio de la difícil situación que vive el Perú

Alan Diez fulminó a Franco
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga calificó de

Rafael López Aliaga calificó de terrorismo los ataques a la PNP durante la marcha contra José Jerí y el Congreso

Rafael López Aliaga asegura que ahora es “íntimo” de César Sandoval, exministro de Transportes de Dina Boluarte

Gobierno aprueba otorgar apoyo económico a familiares de Eduardo Ruiz, manifestante asesinado en protesta

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

Fredy Hinojosa no va más en el Despacho Presidencial: Aceptan renuncia del vocero de Dina Boluarte

ENTRETENIMIENTO

Hija de Christian Domínguez confiesa

Hija de Christian Domínguez confiesa el dolor que siente tras años de bullying por las acciones de su padre: “Lo tenía en un pedestal”

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”