Perú Deportes

“No es momento para hablar de Luis Advíncula”, la firme postura de Alianza Lima sobre posible fichaje del defensa de Boca Juniors

Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo ‘blanquiazul’, dio detalles de la renovación de Néstor Gorosito tras el triunfo frente Sport Boys en Matute

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar

Alianza Lima pudo cortar mala racha tras ganarle por 3-1 a Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, la noche del jueves 16 de octubre. El equipo de Néstor Gorosito se reencontró con el triunfo y sumó puntos importantes que lo instala en el segundo lugar de la tabla acumulada con 58 puntos.

Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino fueron los héroes y con sus goles le devolvieron la alegría a los hinchas ‘íntimos’. Se está jugando la recta final del campeonato, y se ha venido mencionando un nombre como posible refuerzo para la próxima temporada: Luis Advíncula surgió como posibilidad en La Victoria.

Se informó que la dirigencia ‘grone’ estaría en negociaciones con el ‘Rayo’ y hasta se mencionó de un exhorbitante monto para comprar su pase a Boca Juniors: un millón y medio de dórales.

Tras las especulaciones, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza, dio su firme postura al respecto. Resaltó las cualidades futbolísticas del defensa nacional, pero dejó en claro que no hay nada por ahora, y fue tajante al desmentir la posibilidad de pagar el millonario monto por un jugador.

“Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

¿Néstor Gorosito se quedará como DT de Alianza Lima para el 2026?

La renovación de Néstor Gorosito sigue en suspenso en Alianza Lima. A pesar de que existe un acuerdo de palabra, el técnico argentino todavía no concretó su continuidad. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, dio detalles de cómo van las negociaciones con el DT.

“No es un tema que demora o no demora; como lo dije, lo dije la semana pasada, es algo que está muy avanzado. Nosotros estamos conformes con eso y seguramente en los próximos días puede haber novedades. Los contratos tienen particularidades, hay que, hay que ir hablando temas, pero está muy avanzado. La idea del club, como lo mencioné, es mantener una base, una estructura, un plantel. Eso es la continuidad del proyecto deportivo que recién ha comenzado hace diez meses”, comentó el directivo.

Se filtró la condición que
Se filtró la condición que le puso Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovar por todo el 2026

Además, reveló qué jugadores son fijos para la siguiente temporada en Matute: “La única renovación que el club ha hecho oficial hasta el momento es la de Eryc Castillo, pero también, eh, se especula mucho sobre jugadores que continúan o no para el próximo año. No es momento; lo que sí les puedo decir es que, en el caso de Fernando Gaibor, por ejemplo, es un chico que tiene contrato con nosotros un año más y ‘Billy’ Viscarra también”.

Temas Relacionados

Luis AdvínculaAlianza LimaBoca JuniorsNéstor GorositoFranco Navarro MandayoLiga 1Sport Boysperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

El futuro del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ en Matute es un suspenso, pero se conoció el plan que tendría los ‘blanquiazules’ para los dos referentes la próxima temporada

Alianza Lima ficharía a dos

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

El defensa nacional lamentó la sorpresiva salida de ‘Chiquito’ del cuadro ‘xeneize’. El arquero decidió fichar por Argentinos Juniors y se alista para debutar con su nuevo equipo

Luis Advíncula se despidió de

FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

La Federación decidió no realizar la conferencia de prensa sobre el arranque del torneo nacional debido a la crisis que vive el país y se programó nueva fecha

FPV suspendió presentación de la

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025

El director técnico del conjunto estudiantil exhibió su incomodidad por la decisión de los organizadores del torneo. Además, confirmó que Valera se encuentra entre algodones luego de su paso por la selección peruana

Jorge Fossati calificó de “bobos”

‘Loco’ Vargas reveló el motivo por el que no se unió a los juveniles de Sport Boys: “No querían pagar una carta”

El exdeportista indicó que su mentor, ‘Chalaca’ Gonzáles, lo llevó a una práctica en el club ‘rosado’, pero la negativa de la institución por un pago lo condujo a buscar nuevas opciones

‘Loco’ Vargas reveló el motivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos ante la renuncia de Magaly Quiroz

Fernando Rospigliosi se queda en la Mesa Directiva: Fuerza Popular desconoce comunicado previo y respalda permanencia

Rafael López Aliaga exige renuncia de Vicente Tiburcio y del jefe de la PNP, Óscar Arriola, por asesinato de manifestante

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

ENTRETENIMIENTO

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión:

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros tomarán el control de Canal 5

Susana Umbert se pronuncia tras comprar Panamericana TV: “La hemos adquirido para recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo”

Janick Maceta exige justicia tras muerte de artista en Marcha Nacional: “El país no puede seguir sumando víctimas sin respuestas”

Luis y Manuel Quiroga son dados de alta tras el ataque armado en concierto de Agua Marina en Chorrillos

Rodrigo González acusa a artistas de oportunismo luego de marcha: “Miserables, nauseabundos, solo aparecen para la foto”

DEPORTES

Alianza Lima ficharía a dos

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

Jorge Fossati calificó de “bobos” a detractores de Álex Valera y afirmó que Universitario está en “desventaja” tras programación en Liga 1 2025

‘Loco’ Vargas reveló el motivo por el que no se unió a los juveniles de Sport Boys: “No querían pagar una carta”