“No es momento para hablar de Luis Advíncula”, la firme postura de Alianza Lima sobre posible fichaje del defensa de Boca Juniors

Alianza Lima pudo cortar mala racha tras ganarle por 3-1 a Sport Boys en Matute por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, la noche del jueves 16 de octubre. El equipo de Néstor Gorosito se reencontró con el triunfo y sumó puntos importantes que lo instala en el segundo lugar de la tabla acumulada con 58 puntos.

Paolo Guerrero, Piero Cari y Pedro Aquino fueron los héroes y con sus goles le devolvieron la alegría a los hinchas ‘íntimos’. Se está jugando la recta final del campeonato, y se ha venido mencionando un nombre como posible refuerzo para la próxima temporada: Luis Advíncula surgió como posibilidad en La Victoria.

Se informó que la dirigencia ‘grone’ estaría en negociaciones con el ‘Rayo’ y hasta se mencionó de un exhorbitante monto para comprar su pase a Boca Juniors: un millón y medio de dórales.

Tras las especulaciones, Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza, dio su firme postura al respecto. Resaltó las cualidades futbolísticas del defensa nacional, pero dejó en claro que no hay nada por ahora, y fue tajante al desmentir la posibilidad de pagar el millonario monto por un jugador.

“Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional. Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos; él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales. Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis”, apuntó el directivo en rueda de prensa.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

¿Néstor Gorosito se quedará como DT de Alianza Lima para el 2026?

La renovación de Néstor Gorosito sigue en suspenso en Alianza Lima. A pesar de que existe un acuerdo de palabra, el técnico argentino todavía no concretó su continuidad. Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo, dio detalles de cómo van las negociaciones con el DT.

“No es un tema que demora o no demora; como lo dije, lo dije la semana pasada, es algo que está muy avanzado. Nosotros estamos conformes con eso y seguramente en los próximos días puede haber novedades. Los contratos tienen particularidades, hay que, hay que ir hablando temas, pero está muy avanzado. La idea del club, como lo mencioné, es mantener una base, una estructura, un plantel. Eso es la continuidad del proyecto deportivo que recién ha comenzado hace diez meses”, comentó el directivo.

Se filtró la condición que le puso Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovar por todo el 2026

Además, reveló qué jugadores son fijos para la siguiente temporada en Matute: “La única renovación que el club ha hecho oficial hasta el momento es la de Eryc Castillo, pero también, eh, se especula mucho sobre jugadores que continúan o no para el próximo año. No es momento; lo que sí les puedo decir es que, en el caso de Fernando Gaibor, por ejemplo, es un chico que tiene contrato con nosotros un año más y ‘Billy’ Viscarra también”.