Diego Elías hace historia en París: conquista el PSA Squash Tour Finals y se convierte en el primer sudamericano en lograrlo

La premiación de Diego Elías en París luego de derrotar a Paul Coll en el PSA Squash Tour Finals. Crédito: X Punto en Juego.

Diego Elías conquistó este sábado el PSA Squash Tour Finals 2025/26, uno de los títulos más prestigiosos del circuito profesional, tras derrotar al neozelandés Paul Coll en la gran final disputada en el complejo Le Centquatre-Paris, en Francia.

El peruano se impuso por 3-1, con parciales de 7-11, 11-4, 11-6 y 11-9, en un encuentro que exigió su mejor versión frente al actual número dos del mundo. Con este resultado, no solo levantó uno de los pocos trofeos que aún faltaban en sus vitrinas, sino que además se convirtió en el primer jugador sudamericano en conquistar el denominado ‘torneo de maestros’, reservado para los ocho mejores squashistas de la temporada.

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La final comenzó cuesta arriba para Elías. Coll mostró toda su jerarquía en el primer juego y se adelantó con un sólido 11-7. Sin embargo, el peruano reaccionó con autoridad y tomó el control del partido a partir del segundo set. Con mayor precisión en sus golpes y un notable despliegue físico, ganó las dos siguientes mangas por 11-4 y 11-6 para quedar a un paso del título.

Diego Elías se coronó en el PSA Squash Tour Finals. Crédito: Instagram PSA.

El cuarto parcial fue el más equilibrado de la jornada. Ambos jugadores intercambiaron puntos en una batalla de alta intensidad, pero Elías mantuvo la calma en los momentos decisivos y cerró el set por 11-9 para sellar una victoria histórica.

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El camino hacia la final también tuvo un giro inesperado. En semifinales debía enfrentar al egipcio Mostafa Asal, número uno del ranking mundial y uno de sus rivales más complicados en los últimos años. Sin embargo, el africano se retiró del certamen debido a una intoxicación alimentaria, permitiendo que el peruano avanzara directamente al duelo por el título.

Tras la consagración, Elías valoró el esfuerzo realizado durante una temporada marcada por las dificultades físicas. “Somos amigos desde hace muchos años. Hemos jugado muchos partidos”, comentó sobre Coll antes de referirse a su complejo año deportivo. “Fue una temporada muy dura. Empecé la temporada, jugué dos torneos y tuve una cirugía en la rodilla. Estoy feliz de terminar la temporada jugando grandes partidos en dos grandes torneos”, señaló.

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El peruano Diego Elías se coronó en el PSA Squash Tour Finals y se consagra como el primer sudamericano en obtener este título. Crédito: Instagram PSA.

Además, dedicó unas emotivas palabras a su padre, figura fundamental en su carrera deportiva. “Mi papá ha estado siempre desde mi primer torneo de junior”, expresó durante la ceremonia de premiación.

El palmarés de Diego Elías

La conquista del PSA Squash Tour Finals se suma a una colección de logros que ya sitúan a Diego Elías entre los mejores deportistas peruanos de todos los tiempos. Entre sus mayores éxitos destacan el Campeonato Mundial de Squash y el British Open, considerados dos de los torneos más importantes del calendario internacional.

La temporada 2022 marcó su consolidación definitiva en la élite con títulos como el Motor City Open, el Necker Mauritius Open y, especialmente, el prestigioso US Open. Un año después alcanzó otro hito histórico al convertirse en el primer sudamericano en llegar al número uno del ranking mundial.

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Lejos de conformarse, continuó compitiendo al máximo nivel durante 2024 y 2025, manteniéndose entre los mejores del planeta. Además, cuenta con destacadas actuaciones en el ciclo olímpico, incluyendo medallas panamericanas obtenidas en Lima 2019 y Santiago 2023.

Diego Elías junto a Nouran Gohar, campeona mundial de squash, con sus respectivos trofeos.

Ahora, con el PSA Squash Tour Finals finalmente en su poder y tras haber conquistado también el Gouna International Squash Open en abril de este año, Elías cierra la temporada de la mejor manera posible: haciendo historia una vez más y reafirmando su condición de referente absoluto del squash sudamericano.

Objetivo Los Ángeles 2028

Más allá de los desafíos inmediatos, Diego Elías también tiene la mirada puesta en una meta histórica: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde el squash hará finalmente su debut como disciplina olímpica.

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En una reciente conversación con la página oficial de los Juegos Olímpicos, el peruano reconoció la importancia que tendrá esta inclusión tanto para su carrera como para el deporte nacional.

Diego Elías obtuvo la medalla de oro en Lima 2019 y buscará repetirlo en Lima 2027 y Los Ángeles 2028.

“El squash en los Juegos Olímpicos es muy importante para el país porque en Perú no ganamos tantas medallas olímpicas, así que más gente le prestará atención”, señaló.

La ilusión del número uno sudamericano es comprensible. Hasta la fecha, Perú solo ha conquistado una medalla de oro olímpica, la obtenida por Edwin Vásquez Cam en tiro durante los Juegos de Londres 1948.

Diego Elías obtuvo la medalla de oro en Lima 2019 y buscará repetirlo en Lima 2027 y Los Ángeles 2028. Por ello, la cita de Los Ángeles aparece como una oportunidad única para escribir una página dorada en la historia del deporte peruano.

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