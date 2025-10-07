Perú Deportes

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

El campeonato nacional vuelve el 25 de octubre con enfrentamientos que prometen mucho. La participación de Alianza Lima en esta jornada no está confirmada por el momento

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 vuelve después de varios meses de espera. La máxima división del voleibol nacional, que tuvo como último campeón a Alianza Lima, está programada para iniciar el 25 de octubre y la Federación Peruana de Vóley (FPF) ya dio a conocer la programación de la primera jornada.

Estos son los 12 equipos que lucharán por levantar el trofeo a final de temporada: Deportivo Soan, Rebaza Acosta, Universidad San Martín, Olva Latino, Universitario de Deportes, Deportivo Géminis, Regatas Lima, Deportivo Wanka, Circolo Sportivo Italiano, Atlético Atena, Alianza Lima y Kazoku No Perú.

El formato y la cantidad de extranjeras en cancha se mantienen para esta campaña. El certamen comenzará con una primera fase en la que los 12 equipos participantes se enfrentarán entre sí. Los diez primeros clasificados avanzan a una segunda ronda, que también se disputará todos contra todos. Al finalizar esta etapa, los ocho mejores equipos acceden a los play-offs, que se jugarán en rondas eliminatorias hasta definirse los finalistas. Mientras que solo tres jugadoras foráneas podrán estar en campo de manera simultánea.

Esta nueva edición del torneo doméstico no se desarrollará en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador durante las primeras fechas, debido a que dicho polideportivo será escenario de los Juegos Bolivarianos. En ese sentido, el campeonato se llevará a cabo en el Coliseo Miguel Grau del Callao momentáneamente.

Programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 25 de octubre

- Deportivo Soan vs Rebaza Acosta (14:45 horas)

- Universidad San Martín vs Olva Latino (17:00 horas)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Géminis (19:00 horas)

Domingo 26 de octubre

- Regatas Lima vs Deportivo Wanka (12:30 horas)

- Circolo Sportivo Italiano vs Atlético Atenea (15:15 horas)

- Alianza Lima vs Kazoku No Perú (17:00 horas)

Canal TV para seguir el inicio de la Liga Peruana de Vóley

Latina TV pasará todos los partidos de la primera jornada de la nueva edición de la Liga Peruana de Vóley por su multiplataforma. Los hinchas de voleibol podrán seguir los encuentros por señal abierta de televisión (canal 2), su página web y su canal de Youtube.

¿Por qué Alianza Lima no jugará esta primera fecha?

Hay incertidumbre entorno a la participación de Alianza Lima durante esta primera jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Lo que ocurre es que el club de La Victoria programó su ‘Noche Blanquiazul’ -donde presentará a su plantilla y se enfrentará a clubes internacionales como River Plate y Fluminense- durante los días 25 y 26 de octubre.

Estas fechas se cruzan con la programación del campeonato nacional. Algo que fue indicado por la directiva de las ‘íntimas’, pero no tuvo eco en la Federación Peruana de Vóley, que mantuvo su calendario, a pesar que el evento estaba agendado con muchos meses de antelación y se trataba del vigente bicampeón del certamen.

Ante esta situación, Alianza habría tomado la decisión de no formar parte de la fecha inaugural de la Liga Peruana, corriendo el riesgo de verse perjudicado deportivamente en este arranque, pues al no presentarse en el Coliseo Miguel Grau del Callao, perdería los tres puntos en cancha ante el recién ascendido, Kazoku No Perú.

Regatas Lima es otro club que participará en la Noche Blanquiazul, por lo que esta institución se sumó a la determinación de las vigentes bicampeonas de no participar en la primera jornada del torneo nacional en primera instancia. Pero, esto podría cambiar en el último momento, ya que Alberto Siles, director de deportes de las chorrillanas, dejó abierta la posibilidad de dividir el plantel para afrontar ambos eventos.

