Alianza Lima no estará en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: sanciones, pérdida de puntos y consecuencias que enfrentará

El club ‘blanquiazul’ no jugará la primera fecha de la temporada 2025/26 debido a desacuerdos con la FPV sobre la programación. La decisión traerá consigo serias repercusiones

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Alianza Lima decidió no presentarse
Alianza Lima decidió no presentarse a la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Prensa AL

A días de que se inicie la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley, ya se presenta la primera gran polémica: Alianza Lima, vigente bicampeón, ha anunciado que no se presentará en la jornada inaugural. La decisión responde a desacuerdos con la Federación Peruana de Vóley (FPV) por la programación del calendario, y podría acarrear serias consecuencias para el club.

Cenaida Uribe, jefa del equipo ‘íntimo’, confirmó en entrevista con el programa ‘aquiTVO’ de Radio Ovación que el plantel no se hará presente en el duelo ante Kazoku No Perú, pactado para el domingo 26 de octubre. Según explicó, la institución priorizará la realización de la ‘Noche Blanquiazul’, evento que ya estaba agendado desde hace varios meses y del cual la FPV tenía conocimiento.

“No nos vamos a presentar porque tengo mi Noche Blanquiazul. Ni con juveniles, no es una opción. Cuando nos reunimos el martes hicimos algunas observaciones sobre las bases y dijimos que no estábamos de acuerdo. Nos respondieron que el jueves nos enviarían el documento corregido, pero dos horas después publicaron la programación, pese a que les dijimos que no podíamos jugar”, declaró la exvoleibolista.

De esta forma, Alianza Lima iniciará la defensa de su título con una derrota por walk over ante Kazoku No Perú, club recientemente ascendido. El resultado no solo impactará en la tabla de posiciones, sino que también generará repercusiones en el ámbito disciplinario y administrativo. A continuación, te explicamos las posibles sanciones y consecuencias que enfrentaría el cuadro ‘íntimo’ por esta polémica decisión.

Las consecuencias para Alianza Lima

Alianza Lima perderá la fecha inaugural del campeonato por walk over (W.O.), lo que significa una derrota automática y la entrega de los tres puntos al equipo rival. Pero el impacto no termina ahí: al no presentarse, el club también sufrirá el descuento de un punto en la tabla, por lo que comenzará la temporada con una desventaja de hasta cuatro unidades respecto a sus rivales directos.

Además del golpe deportivo, la ausencia del plantel ‘blanquiazul’ en el Coliseo Miguel Grau del Callao podría traducirse en una sanción económica. Aunque las bases oficiales del torneo no detallan específicamente las consecuencias de un walk over, sí se establece que cada equipo debe presentarse con “un mínimo de 14 jugadoras en campo”. En caso de incumplimiento, será sancionado con una multa “no menor de 2 UIT”.

También se estipula la obligatoriedad de asistir a las conferencias de prensa programadas, con la participación del “jefe de equipo, director técnico y capitana”. La ausencia de cualquiera de ellos generará una multa de “no menos de 2 UIT por cada miembro ausente”, además de posibles penalidades por “incumplimiento de contrato con patrocinador o socio”.

Teniendo en cuenta ambos puntos, Alianza Lima podría enfrentar una multa total de hasta 4 UIT, lo que equivale a más de 21 mil soles. Se trata, sin duda, de un golpe tanto en lo deportivo como en lo institucional, que el club de La Victoria, al parecer, está dispuesto a asumir. Así, una vez más, la Liga Nacional de Vóley arranca envuelta en polémica.

Alianza Lima se prepara para
Alianza Lima se prepara para iniciar la temporada 2025/26. Crédito: Prensa AL

¿Qué pasará con Regatas Lima?

Regatas Lima también se encuentra involucrado en esta controversia. El cuadro chorrillano participará en la ‘Noche Blanquiazul’ en calidad de invitado para el cuadrangular amistoso, pero la coincidencia de fechas con el inicio del campeonato ha generado complicaciones. Su debut en la Liga Nacional está programado para el domingo 26 de octubre frente a Deportivo Wanka.

Aunque se barajó la posibilidad de no presentarse al igual que Alianza Lima, la directiva regatina estaría optando por disputar ese encuentro inaugural con un plantel alterno. Así lo indicó Alberto Siles, director deportivo del club, quien señaló que buscarán la manera de cumplir con ambos compromisos y evitar perjuicios deportivos o sanciones.

