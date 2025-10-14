Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: cuándo y cómo comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Alianza Lima promete tener un evento de presentación mejor que la anterior pasada.

La Liga Peruana de Vóley está cerca de iniciar y muchos clubes nacionales vienen realizando sus eventos de presentación. Atlético Atenea comenzó con su Atenea Open y ahora Alianza Lima -el vigente bicampeón- anunció su tan esperada Noche Blanquiazul 2025.

El lunes 13 de octubre a horas de la tarde, el club ‘íntimo’ lanzó una publicación sobre su evento, desatando múltiples comentarios en sus redes sociales. "La espera terminó. Vuelve la Noche Blanquiazul Vóley“, escribió junto a un póster con todas sus figuras.

Alianza Lima anunció su Noche Blanquiazul de vóley 2025.

Posteriormente, Alianza dio a conocer las fechas en las que se realizará su Noche Blanquiazul que, a diferencia de otras ediciones, se celebrará durante dos días: 25 y 26 de octubre. Este hecho ha provocado polémica por su coincidencia con el arranque de la Liga Peruana de Vóley.

Cenaida Uribe, gerenta del ‘equipo del pueblo’, reveló que su elenco no se presentará en la primera fecha del campeonato nacional, en la cual le tocaba enfrentar al recién ascendido Kazoku No Perú durante el domingo 26 del presente mes. Por lo que, hasta el momento, perdería los puntos.

Los días que durarán la Noche Blanquiazul va de la mano de que Alianza Lima no sostendrá solo un amistoso, sino llevará a cabo un cuadrangular con grandes equipos. Regatas Lima es el invitado nacional, mientras que River Plate y Fluminense serán los internacionales.

El ‘flu’ participa en la máxima categoría del voleibol brasilero, aunque su presente no es el mejor, ya que viene de perder la final y la posibilidad de ser bicampeón del torneo carioca ante su clásico rival, Flamengo.

Las ‘millonarias’, por su parte, son el tercer equipo más galardonado de la Liga Argentina Profesional con cuatro títulos, por detrás de Boca Juniors (8) y Gimnasia y Esgrima La Plata (5). En la última temporada, quedaron ubicadas en la cuarta posición de la tabla general.

Alianza Lima celebrará su Noche Blanquiazul de vóley 2025 durante el 25 y 26 de octubre.

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025

A la par, Alianza Lima dio a conocer los detalles de la venta de entradas para su Noche Blanquiazul que se desarrollará el 25 y 26 de octubre y tendrá como escenario el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja y con más 4 mil 500 espectadores.

En primera instancia, las ‘victorianas’ anunciaron que los boletos se podrán adquirir desde hoy, martes 14 de octubre; sin embargo, horas después, comunicaron que comenzarán con la venta el miércoles 15 desde las 13:00 horas mediante la plataforma Joinnus.

La venta preferencial para ‘íntimos’ -grupo de hinchas que pagan su suscripción en el club- iniciará durante esa hora. Posteriormente, se abrirá el proceso para que los fanáticos en general puedan obtener sus tickets para este evento de presentación.

La venta de entradas para la Noche Blanquiazul vóley 2025 iniciará el miércoles 15 de octubre desde las 13:00 horas.

Los nuevos refuerzos de Alianza Lima

Alianza Lima tendrá que afrontar hasta tres torneos durante esta temporada: la Liga Peruana de Vóley, el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes. Por esa razón, Cenaida Uribe, Facundo Morando y compañía han buscado armar un plantel competitivo para luchar en estos certamenes.

La única voleibolista peruana que llegó a La Victoria para esta campaña fue Sandra Ostos, procedente de Circolo Sportivo Italiano. La ‘Guerrera’ cumplió su sueño de jugar por el club de sus amores luego de que Aixa Vigil se marche con destino a la Universidad San Martín.

Después, Alianza contrató a las siguientes extranjeras: Aline Timm (central portuguesa), Yanlis Féliz (punta dominicana), Maria Alejandra Marín (armadora colombiana), Doris Manco (armadora colombiana) y Elina Rodríguez (punta argentina).

Yanlis Feliz y Aline Timm son dos de los refuerzos extranjeros de Alianza Lima para esta temporada.

Aunque, Cenaida Uribe reveló durante una última entrevista que una séptima incorporación se podría presentar durante la Noche Blanquiazul. La gerenta no quiso dar detalles de su nacionalidad y su posición, pero sería un refuerzo de nivel.