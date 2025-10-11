Pedro García se rindió ante César Inga y realizó dura comparación con Marcos López: “Nunca lo vi hacer una jugada así”

Perú arrancó una nueva etapa con una dolorosa derrota por 2-1 frente Chile en Santiago por amistoso por fecha FIFA, la noche del viernes 10 de octubre. Manuel Barreto no pudo tener un debut soñado al mando de la selección peruana, pero hizo debutar a Felipe Chávez, Maxloren Castro, Diego Enríquez, y Matías Lazo.

Dentro de la dura caída, la ‘blanquirroja’ presentó puntos importantes y uno de ellos fue César Inga. El jugador de Universitario de Deportes fue una de las figuras del encuentro y anotó un golazo que generó muchos elogios. Pedro García se sumó a los aplausos y destacó su desempeño con el ‘equipo de toos’. Y sorprendió al realizar una dura comparación con Marcos López, habitual titular como lateral izquierdo.

“Inga es tan dúctil que lo puedes meter en otra zona de la cancha porque tiene manejo. Quiero dejar esto bien sentado: Marcos López a mí, desde que debutó contra Holanda en el 2018, aunque ese día no fue un ingreso feliz, a mí me gusta su desparpajo, su ligereza; tiene personalidad el chico y tal. Pero a López lo vi en no menos de 35 partidos con Perú y nunca le vi hacer la jugada que Inga hizo hoy. ¡Pam, pam, gol! Como dices tú, pelota, cancha, chimpúm. López no ha sido una muralla inquebrantable; o sea, Inga medió fútbol. Como dices tú: pelota, pasto, arco, chimpúm. Inga hizo un gol de un jugador que juega por la izquierda con perfil cambiado, que engancha para adentro y la pone en segundo palo, crack. Inga dijo: ‘Voy a jugar, ah, no sé si acá o allá, yo voy a jugar’“, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Golazo de César Inga quien pone de un zapatazo el Perú 1-0 Chile. América TV

“Perú fue incapaz de sacarle la pelota a Chile”

Pedro García hizo un exhaustivo análisis de la presentación de la selección peruana sobre la chilena, y fue contundente al resaltar las falencias del cuadro de Manuel Barreto. Destacó el desempeño de la ‘roja’ y aseguró que lo ganó bien por lo que mostró en la cancha de Santiago.

“Chile nos superó y nos ganó en la última. Duele más que sea en la última. Chile acabó jugadas de gol con remate al arco una infinidad de veces. Para mí el balance del partido, ya no me hables de táctica, es: ¿cuántas veces Chile acabó una asociación de ataque en remate al arco? Que vaya al arco, que atajó el arquero, que rebotó en alguien...no conté menos de ocho. No es el caso de Perú. Ahora, ¿qué me gustó de Perú? El desenfado, quiso jugar. ¿Qué no me gustó de Perú? Que permitió que Chile termine demasiadas jugadas de gol o de área en remate al arco. ¿Qué cosa destaco individual? Ingá, cómo no, cómo no. ¿Qué cosa me molesta o me desacomoda? Que el equipo, en la última media hora, fue incapaz de sacarle la pelota a Chile. Fue incapaz de sacarle la pelota a Chile.

Dura crítica a Manuel Barreto por declaraciones

Pedro García cuestionó las declaraciones de Manuel Barreto por desmerecer el triunfo de Chile sobre Perú en amistoso. El periodista deportivo resaltó el desempeño de la ‘roja’ y enfatizó los errores peruanos en sus goles.

“No entendí una declaración de Manuel Barreto, que me parece que tuvo el mérito de presentar un equipo que fue atrevido, que tuvo la intención, pero dice Barreto en su declaración que el equipo al final no mereció la derrota o que en todo caso Chile no mereció la victoria. No me pareció muy lúcido todavía. Cuando vea la repetición, Barreto, que conoce de fútbol, se va a dar cuenta: ‘Ah, no, está bien’. Ellos llegaron mucho más, la tuvieron mucho más, acabaron mucho mejor y la verdad que los goles chilenos fueron rompiendo la defensa. No fue un rebote, un balón parado, un VAR, un penal”, finalizó-