César Inga, la sensación del Perú vs Chile: hinchas sureños lo solicitaron para fotografías tras su extraordinaria presentación

César Inga trascendió en Perú vs Chile con un golazo. - Crédito: FPF

A pesar de que Perú sufrió una amarga caída, al último suspiro, contra Chile, en el estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), hubo una observación muy detallada en el desempeño correctísimo de un par de efectivos, siendo César Inga el más diferencial a partir de su notable golazo con el que llegó la apertura del score.

La manera en cómo dejó en el camino a Fabián Hormazábal, experimentado futbolista de la Universidad Católica, para quedar de cara a portería y firmar una diana de enorme factura le valió demasiados elogios, pero sobre todo la admiración de los simpatizantes más pequeños.

César Inga, grito desaforado por gol ante Chile. - Crédito: FPF

No bien finalizó el enfrentamiento, en la capital trasandina, dos niños vestidos con el buzo de Chile, esperaron a César Inga en la parcela técnica, tras ofrecer sus primeras impresiones con los medios de comunicación, para sacarse fotografías con él, en un acto demasiado llamativo, puesto que el puntual peruano no suele ser foco de atención en su país natal.

De 23 años, el nacido en la ciudad de Chimbote comienza a demostrar de qué está hecho para competirle el puesto de lateral izquierdo a cualquier citado como por ejemplo Marcos López, quien ha asumido el testigo de Miguel Trauco en el pasado proceso mundialista.

Dos niños chilenos se le acercaron para sacarse una foto a su lado. | VIDEO: Marco Giovanni Cabrera

Solicitado

César Inga ha acaparado la atención en Chile tras su destacada participación con la selección peruana en el reciente amistoso internacional FIFA. Diversos sectores de la prensa y aficionados han manifestado admiración por su rendimiento, lo que ha generado una avalancha de comentarios en redes sociales solicitando su fichaje por importantes clubes como Colo Colo y la Universidad Católica.

El encomiable comportamiento y solidez de Inga en la defensa, sobre todo por el carril izquierdo, resaltó entre los comentarios de aficionados chilenos, quienes publicaron mensajes como: “Deberían ficharlo ya” y “Sería un refuerzo de calidad para nuestro equipo”.

César Inga celebrando su primer gol oficial con Perú. - Crédito: FPF

Entre los puntos más valorados, los fanáticos han subrayado la juventud del jugador, que actualmente milita en las filas de Universitario de Deportes, su espíritu combativo y su proyección física, remarcando que “a pesar de su corta edad, se muestra muy seguro en la zaga peruana”.

Por el momento, no existe información oficial sobre acercamientos formales por parte de los clubes grandes chilenos hacia el entorno de César Inga, pero el eco generado por su actuación ha puesto en el radar del fútbol sudamericano a este integrante de la selección peruana, cuya carrera podría dar un nuevo salto si se concreta alguna de estas propuestas no bien concluya el 2025.

Golazo de César Inga quien pone de un zapatazo el Perú 1-0 Chile. América TV

Desafíos

Afianzado entre los titulares de Universitario, César Inga afrontará los últimos partidos claves del Torneo Clausura 2025, donde espera tener una gran influencia para trascender con los suyos y así allanar el camino para el título nacional, lo que configuraría un memorable tricampeonato en Ate.

Posteriormente, en noviembre del presente año, deberá reportarse nuevamente con la ‘blanquirroja’ para disputar los últimos preparatorios amistosos: otra vez contra Chile y finalmente ante Rusia, en Europa. Con ese envites, conviene subrayar, finalizará la era interina de Manuel Barreto.