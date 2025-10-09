“Felipe Chávez es clave”: Bayern Múnich felicita a ‘Pippo’ por su primer llamado a la selección peruana

Felipe Chávez representará a Perú desde el FC Bayern II. - Crédito: Bundesliga

El FC Bayern cuenta con varios futbolistas que responderán a la citación de sus respectivas selecciones en la Fecha FIFA. Pero uno de ellos pertenece al Campus y está comenzando a dar señales de crecimiento exponencial. La referencia es para Felipe Chávez, cuya alza no ha pasado desapercibida por la selección peruana.

Con 18 años, ‘Pippo’ derriba todo lo que aparezca al frente con fuerza, inventiva y juventud. No le pesa llevar, de ahora en adelante, el dorsal ‘10′ del Bayern Múnich II y mucho menos le marea que su nombre esté en boca de todos, en especial desde su país natal.

Felipe Chávez cumplió el sueño europeo de su vida. - Crédito: FC Bayern

Sus increíbles registros aunado a su encomiable profesionalismo, pese a su corta edad, han servido para que desde la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) se analice con seriedad su actualidad y se discuta un posible llamado, el cual ha sido materializado a partir de la decisión de Manuel Barreto, el nuevo interino de Perú.

Confirmada la citación, esperando que sea la primera de muchas para el nacido en Aichach, el FC Bayern emitió un comunicado de prensa, propalado en sus canales oficiales, celebrando el acontecimiento: “Felipe Chávez es clave. Felicitaciones por su llamado a la selección de Perú. Honor muy especial“.

'Pippo' ha regresado a suelo nacional después del desplante de José Guillermo del Solar en el Campeonato Sudamericano U20. | VIDEO: Entrebolas

De los primeros en llegar

Con la convocatoria en sus manos, Felipe Chávez cumplió con su última aparición en la Regionalliga y posterior a ello, en compañía de su agente, se subió al avión con destino a Lima para responder al llamamiento de la selección peruana, ese que estuvo esperando por mucho tiempo mientras se entrenaba en silencio y esforzaba al máximo.

En la tarde del pasado lunes 6 de octubre, ‘Pippo’ se hizo presente en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez al lado de Fabián Chávez, su hermano y empresario. No ofreció declaraciones pese a la numerosa presencia de la prensa. Por el cansancio del largo viaje no entrenó con sus compañeros, pero sí apareció en la VIDENA para realizar trabajo físico en el gimnasio.