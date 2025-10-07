Perú Deportes

Se filtró la condición que le puso Alianza Lima a Néstor Gorosito para renovar por todo el 2026

La dirigencia ‘blanquiazul’ y el técnico argentino tienen un acuerdo de palabra para su permanencia, pero todo podría cambiar debido al mal momento futbolístico en el Torneo Clausura 2025

El mal momento futbolístico que vive Alianza Lima complicó sus objetivos en la temporada, quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en cuartos de final y prácticamente le dijo adiós al título nacional. Esa situación puso en duda la continuidad de Néstor Gorosito en Matute.

Como se sabe, el cuadro victoriano y el técnico argentino tienen un acuerdo de palabra para su renovación; sin embargo, todavía falta la firma. Esto aún no se ha dado por los malos resultados en los últimos encuentros y la incertidumbre se apoderó de La Victoria.

Se filtró que lo dirigencia ‘blanquiazul’ decidió ponerle una condición al ‘Pipo’ para concretar su permanencia por todo el 2026. Los ‘grones’ se vieron obligados a cambiar de objetivo debido a que dejó pasar su posibilidad de meterse a los ‘play offs’, ahora se concentran en obtener un cupo en la Copa Libertadores del próximo año.

“La información que tengo es que ya se sabe que hay acuerdo entre Néstor Gorosito y Alianza. Hay un acuerdo verbalizado que aún falta la firma. Lo que puedo señalar es que hay acuerdo entre Néstor Gorosito y Alianza Lima para que puedan continuar el próximo año, pero es clave para Alianza Lima, para la administración de Alianza; es clave que el cuadro blanquiazul, como mínimo, quede dentro de los 3 primeros lugares del torneo. Si esta situación no se da, recién se tendrá que analizar la foto final, otros factores. Pero para un sí rotundo, sin objeciones, es clave que Alianza termine dentro de los tres primeros”, informó Kevin Pacheco, periodista de RPP, en el programa ‘Vamos al VAR’.

“Es momento de tener autocrítica”

Tras la derrota contra Alianza Universidad en Huánuco, Franco Navarro dio la cara y asumió la responsabilidad del mal momento que vive Alianza Lima en la Liga 1 2025. El director deportivo hizo mea culpa y aseguró que habrá una exhaustiva evaluación para poder revertir la crisis futbolística.

“La sensación es de bronca, dolor, impotencia, pero no podemos quedarnos con eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, autocrítica y corregir las cosas sobre la marcha. Así que en ese sentido, el ser autocríticos y corregir las cosas está relacionado con el área deportiva, cuerpo técnico y especialmente a los jugadores. Todo esto pasa por responsabilidad nuestra, nosotros somos los responsables y obligados de corregir. Somos un grupo con jugadores de mucha jerarquía, muchos años de recorrido y algunos jóvenes. Todos juntos vamos a salir de este mal momento", apuntó el dirigente en rueda de prensa.

El director deportivo del club íntimo hizo autocrítica tras la reciente derrota en Huánuco. (Video: Jax Latin Media)

Fixture que le resta a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

- Fecha 14: Alianza Lima vs Sport Boys (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 15: Sport Huancayo vs Alianza Lima (programación por confirmar / Huancayo)

- Fecha 16: Alianza Lima descansa

- Fecha 17: Alianza Lima vs Melgar (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

