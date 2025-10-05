Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

Alianza Lima no se rinde. Aunque Universitario ha tomado una considerable ventaja en la tabla del Torneo Clausura, el equipo ‘blanquiazul’ sigue luchando por mantenerse en carrera. En esta nueva jornada, afrontará una dura prueba como visitante ante Alianza Universidad , en Huánuco, una plaza siempre exigente por la altura y el empuje del local. El conjunto huanuqueño, además, promete dar pelea y no le pondrá las cosas fáciles a los dirigidos por Néstor Gorosito.

El duelo entre Alianza Lima y Alianza Universidad, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, está programado para este domingo a las 12:00 p.m. (hora local), según la programación oficial del campeonato. El escenario será el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, donde el conjunto ‘azulgrana’ buscará aprovechar la localía y la altura para sorprender a los ‘íntimos’ .

La transmisión oficial del encuentro estará a cargo de L1 Max , canal que cuenta con los derechos del campeonato peruano. El partido podrá verse a través de distintos operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, Zapping TV, entre otros. Asimismo, estará disponible en L1 Play , la plataforma de streaming oficial, que ofrece acceso bajo suscripción mensual según el plan elegido. Además, Infobae Perú llevará una cobertura completa desde Huánuco, con la previa del encuentro, el minuto a minuto en vivo, las mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas, análisis post partido, tabla de posiciones actualizada y mucho más en nuestra página web.

Alianza Universidad llega urgido de puntos en su lucha por la permanencia. El equipo que actualmente dirige Roberto Mosquera es colero en la tabla acumulada con 21 unidades , a cuatro de Ayacucho FC (16°), el último fuera de la zona de descenso. La reciente goleada 5-1 ante Sport Huancayo en la fecha anterior, pese a haber comenzado ganando con gol de penal de Yorleys Mena, ha aumentado la presión sobre el plantel huanuqueño, que ahora intentará quedarse con los tres puntos en casa contra uno de los rivales más complicados.

Alianza Lima ha perdido terreno frente a Universitario en la lucha por la cima, pero sigue en carrera. En su última presentación, el equipo de Néstor Gorosito logró un triunfo revitalizante por 2-1 ante Atlético Grau en Matute , que le devolvió algo de impulso de cara al tramo final del campeonato. Ahora, en su visita a Huánuco, está obligado a sumar tres puntos si quiere mantenerse cerca de su clásico rival en la tabla, o al menos no tan lejos.

¡Día de partido en Huánuco! Entramos en la recta final del Torneo Clausura 2025, y Alianza Lima buscará mantener el impulso tras su reciente victoria cuando visite a Alianza Universidad por la fecha 13. El equipo ‘íntimo’ necesita ganar para seguir en la pelea por el título, mientras que el cuadro local, último en la tabla, está urgido de puntos para escapar del descenso. Ambos llegan con la presión de sumar de a tres en un duelo clave para sus aspiraciones.

Últimas noticias

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025 El club ‘blanquiazul’ afrontará su segundo desafío en el torneo continental frente a su rival brasileño. Conoce cómo sintonizar el enfrentamiento

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional Hoy, domingo 5 de octubre, las ‘blanquiazules’ harán su segunda participación frente Ferroviária y buscarán su primera victoria en el torneo internacional. Entérate de las ubicaciones de los equipos

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC en caso consigan una victoria en casa ante el cuadro de Chongoyape. Sigue todas las incidencias

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Los ‘cremas’ defenderán el liderato ante los de Chongoyape en el estadio Monumental. Alex Valera es duda para el encuentro. Conoce las señales disponibles para crucial cotejo