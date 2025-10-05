Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025

El camino de Alianza Lima continuará en la Copa Libertadores Femenina 2025, y hará su segunda presentación frente Ferroviária hoy, domingo 5 de octubre, en el estadio Florencio Sola en Banfield, por la fecha 2 del torneo internacional.

El equipo de José Letelier debutó con un empate 0-0 ante Boca Juniors, la tarde del jueves 2 de octubre. El encuentro presentó equilibrio e intensidad desde el inicio. Ambos equipos generaron ocasiones de gol durante los noventa minutos, pero la eficacia de las arqueras y los remates desviados mantuvieron el marcador en cero.

Con el empate, ambas escuadras sumaron un punto en el Grupo B y comparten el segundo lugar en la tabla de posiciones, lo que les permite seguir en carrera en la competencia continental. Ahora, las ‘íntimas’ se preparan para enfrentar al club brasileño en su siguiente compromiso, quien ganó en su estreno por 1-0 con ADIFFEM de Venezuela.

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0 resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025. Pluto TV

Tabla de posiciones de Aliaza Lima en Grupo B

1° Ferroviária | 3 puntos

2° Alianza Lima | 1 punto

3° Boca Juniors | 1 punto

4° ADIFFEM | 0 puntos

Programación de la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Domingo 5 de octubre

- Corinthians vs Always Ready (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Boca Juniors vs ADIFFEM (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo B)

- Independiente del Valle vs Santa Fe (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Alianza Lima vs Ferroviária (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo B)

Lunes 6 de octubre

- San Lorenzo vs Olimpia (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

- Deportivo Cali vs Nacional (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- Libertad vs U. de Chile (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- Sao Paulo vs Colo Colo (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

Alianza Lima afronta su segundo desafío en la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Prensa AL

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária

El partido entre las ‘íntimas’ y el equipo brasileño se podrá ver en Perú a través de Pluto TV, una plataforma de streaming gratuita disponible para usuarios en Latinoamérica. En Argentina la señal estará disponible en TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, YouTube y Pluto TV. Para acceder a la transmisión solo es necesario ingresar a la plataforma desde cualquier navegador y buscar el evento. No se requiere registro ni creación de una cuenta para ver el encuentro.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación del cuadro victoriano con el minuto a minuto, mejores jugadas, palabra de los protagonistas, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Canales que transmiten la Copa Libertadores Femenina 2025 en Latinoamérica.

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores Femenino 2025?

Los equipos se distribuyeron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, etapa en la que se formarán cuatro llaves que se disputarán a partido único para definir a los semifinalistas. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la final del torneo.