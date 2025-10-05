Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha Alianza Lima durante la fecha 2 del torneo internacional

Hoy, domingo 5 de octubre, las ‘blanquiazules’ harán su segunda participación frente Ferroviária y buscarán su primera victoria en el torneo internacional. Entérate de las ubicaciones de los equipos

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores Femenina 2025

El camino de Alianza Lima continuará en la Copa Libertadores Femenina 2025, y hará su segunda presentación frente Ferroviária hoy, domingo 5 de octubre, en el estadio Florencio Sola en Banfield, por la fecha 2 del torneo internacional.

El equipo de José Letelier debutó con un empate 0-0 ante Boca Juniors, la tarde del jueves 2 de octubre. El encuentro presentó equilibrio e intensidad desde el inicio. Ambos equipos generaron ocasiones de gol durante los noventa minutos, pero la eficacia de las arqueras y los remates desviados mantuvieron el marcador en cero.

Con el empate, ambas escuadras sumaron un punto en el Grupo B y comparten el segundo lugar en la tabla de posiciones, lo que les permite seguir en carrera en la competencia continental. Ahora, las ‘íntimas’ se preparan para enfrentar al club brasileño en su siguiente compromiso, quien ganó en su estreno por 1-0 con ADIFFEM de Venezuela.

Alianza Lima vs Boca Juniors 0-0 resumen del empate en Argentina por la Copa Libertadores Femenina 2025. Pluto TV

Tabla de posiciones de Aliaza Lima en Grupo B

Ferroviária | 3 puntos

2° Alianza Lima | 1 punto

Boca Juniors | 1 punto

ADIFFEM | 0 puntos

Tabla de posiciones de Aliaza
Tabla de posiciones de Aliaza Lima en Grupo B

Programación de la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Domingo 5 de octubre

- Corinthians vs Always Ready (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Boca Juniors vs ADIFFEM (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo B)

- Independiente del Valle vs Santa Fe (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Alianza Lima vs Ferroviária (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo B)

Lunes 6 de octubre

- San Lorenzo vs Olimpia (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

- Deportivo Cali vs Nacional (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- Libertad vs U. de Chile (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- Sao Paulo vs Colo Colo (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

Alianza Lima afronta su segundo
Alianza Lima afronta su segundo desafío en la Copa Libertadores Femenina 2025. Crédito: Prensa AL

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária

El partido entre las ‘íntimas’ y el equipo brasileño se podrá ver en Perú a través de Pluto TV, una plataforma de streaming gratuita disponible para usuarios en Latinoamérica. En Argentina la señal estará disponible en TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, YouTube y Pluto TV. Para acceder a la transmisión solo es necesario ingresar a la plataforma desde cualquier navegador y buscar el evento. No se requiere registro ni creación de una cuenta para ver el encuentro.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de la participación del cuadro victoriano con el minuto a minuto, mejores jugadas, palabra de los protagonistas, resultados en vivo, tabla de posiciones, y mucho más.

Canales que transmiten la Copa
Canales que transmiten la Copa Libertadores Femenina 2025 en Latinoamérica.

¿Cuál es el formato de la Copa Libertadores Femenino 2025?

Los equipos se distribuyeron en cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, etapa en la que se formarán cuatro llaves que se disputarán a partido único para definir a los semifinalistas. Los ganadores de estas series se enfrentarán en la final del torneo.

Temas Relacionados

Alianza LimaBoca JuniorsCopa Libertadores FemeninaFerroviáriaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

El equipo ‘blanquiazul’ enfrenta un desafío clave en la altura de Huánuco, donde buscará una victoria que le permita seguir de cerca a Universitario en la tabla. Sigue aquí todas las incidencias

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El club ‘blanquiazul’ afrontará su segundo desafío en el torneo continental frente a su rival brasileño. Conoce cómo sintonizar el enfrentamiento

Dónde ver Alianza Lima vs

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati pueden sacarle ocho puntos de ventaja a Cusco FC en caso consigan una victoria en casa ante el cuadro de Chongoyape. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Juan Pablo II

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ defenderán el liderato ante los de Chongoyape en el estadio Monumental. Alex Valera es duda para el encuentro. Conoce las señales disponibles para crucial cotejo

Dónde ver Universitario vs Juan

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY: canal TV online del duelo por fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘azulgranas’ en Huánuco con el objetivo de sumar una nueva victoria y escalar posiciones en la tabla. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Manifestantes rechazaron la presencia del

Manifestantes rechazaron la presencia del ministro de Agricultura y Gobernador de Ayacucho a la salida de la audiencia agraria

Litigios abiertos ante la CIADI costaría al Perú 10 mil millones de dólares, es decir, la suma de presupuestos del Minsa y Minedu

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

ENTRETENIMIENTO

Conciertos en Perú: industria más

Conciertos en Perú: industria más allá del espectáculo

Valeria Piazza se despide de ‘América Hoy’ entre lágrimas y abrazos: así fue su emotivo adiós en vivo

La tensa relación entre Camila Domínguez y Karla Tarazona: la acusa del distanciamiento con su padre y confirma que no la tolera

Magaly Medina defiende a periodista y condena amenaza de la congresista Kira Alcarraz: “Desubicada”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López se lesiona durante ensayos y deberá usar muletas

DEPORTES

Alianza Lima vs Alianza Universidad

Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: canal TV del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II HOY: canal TV online del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Universidad HOY: canal TV online del duelo por fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025