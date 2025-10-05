Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

¡Día de partido! Alianza Lima enfrentará hoy, domingo 5 de octubre, a Ferroviária en el marco de la fecha 2 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Este compromiso se iniciará a las 18:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Florencio Sola, situado en la ciudad de Banfield, Argentina.
Alianza Lima arrancó su participación en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con un empate sin goles ante Boca Juniors. El encuentro, disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, mostró a las ‘blanquiazules’ con decisión y ritmo desde el inicio. El club peruano generó situaciones peligrosas en ataque, aunque la falta de precisión en la definición y el despliegue de las arqueras mantuvieron el marcador en cero.
Uno de los pasajes cruciales se dio en los 80′, cuando Adriana Lúcar quedó frente al arco rival y, tras un rebote, la árbitra sancionó penal a favor de Alianza. Pero la intervención del VAR determinó posición adelantada y anuló la sanción, dejando sin festejo al conjunto dirigido por José Letelier. Tras el empate, las ‘íntimas’ necesitan sumar de a tres para fortalecer sus posibilidades en el grupo y apunta a aprovechar los espacios que pueda conceder la defensa brasileña.
Ferroviária debutó en la competición con un triunfo apretado frente a ADIFFEM. El partido, igualado de principio a fin, se resolvió a favor del club brasileño por un autogol de Emperatriz García, que terminó entregando los tres puntos a las dirigidas por Leonardo André Mendes. Con este resultado, lidera momentáneamente la tabla del grupo y llega al duelo ante Alianza Lima con la expectativa de consolidar su posición en la parte alta.
El equipo de Araraquara mostró orden defensivo y aprovechó una jugada aislada para asegurar su victoria inicial, aunque dejó dudas en la capacidad ofensiva de sus atacantes para resolver situaciones en el área rival. Ahora buscará afianzar su liderazgo ante un adversario que mostró solidez en el fondo durante su primer cotejo.
En el otro choque del Grupo B, se enfrentarán Boca Juniors y Academia Integral de Fútbol Femenino (ADIFFEM). Este cotejo también se llevará a cabo hoy, domingo 5 de octubre, en el estadio Florencio Sola, pero desde más temprano, exactamente a las 14:00 horas.
Previo a la fecha 2, Ferroviária encabeza la tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con tres puntos. El cuadro brasileño es seguido por Boca Juniors y Alianza Lima, ambos con un punto. Mientras que ADIFFEM es último sin puntos.
Cabe señalar que los dos primeros de cada grupo avanzan a los cuartos de final, mientras que los otros dos elencos quedarán eliminados de la competencia.
El árbitro dará el pitazo inicial a las 18:00 horas de Perú y a las 20:00 horas de Brasil. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
El encuentro entre Alianza Lima y Ferroviária podrá verse exclusivamente a través de Pluto TV en el Perú, según informó el club ‘blanquiazul’. Para quienes residan fuera del país, la transmisión se realizará así:
Adicionalmente, el canal de YouTube de la Conmebol Libertadores emitirá el partido para los países sin restricciones territoriales. Por ahora, la transmisión estará disponible a nivel mundial excepto en Latinoamérica.