Alianza Lima vs Ferroviária EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima arrancó su participación en el Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con un empate sin goles ante Boca Juniors . El encuentro, disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano , mostró a las ‘blanquiazules’ con decisión y ritmo desde el inicio. El club peruano generó situaciones peligrosas en ataque, aunque la falta de precisión en la definición y el despliegue de las arqueras mantuvieron el marcador en cero.

Uno de los pasajes cruciales se dio en los 80′, cuando Adriana Lúcar quedó frente al arco rival y, tras un rebote, la árbitra sancionó penal a favor de Alianza. Pero la intervención del VAR determinó posición adelantada y anuló la sanción, dejando sin festejo al conjunto dirigido por José Letelier. Tras el empate, las ‘íntimas’ necesitan sumar de a tres para fortalecer sus posibilidades en el grupo y apunta a aprovechar los espacios que pueda conceder la defensa brasileña.