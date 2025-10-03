Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Alianza Lima inició su participación en la Copa Libertadores Femenina 2025 con un empate sin goles frente a Boca Juniors, en un encuentro disputado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, el jueves 2 de octubre. El debut de las ‘blanquiazules’ estuvo marcado por la paridad y la intensidad que mostraron ambos equipos desde el inicio.

Ambos equipos dispusieron de situaciones de peligro a lo largo de los noventa minutos, pero la falta de precisión en los remates y la solidez de las guardametas evitaron la apertura del marcador.

Uno de los momentos determinantes del partido se produjo en el minuto 80, cuando Adriana Lúcar tuvo la oportunidad más clara del encuentro. la delantera nacional definió ante la arquera de Boca y, tras un rebote, la árbitra principal sancionó penal a favor de las peruanas. Sin embargo, la revisión posterior del VAR evidenció una posición adelantada de la atacante, por lo que la sanción fue anulada y el encuentro continuó empatado.

El resultado permitió a las escuadras sumar un punto en el Grupo B, donde comparten la segunda ubicación en la tabla de posiciones y mantienen sus aspiraciones intactas en el torneo continental. Y ahora, los de José Letelier se prepara para afrontar su segundo reto ante Ferroviária de Brasil.

Alianza Lima vs Ferroviária: día y hora de la fecha 2 por Copa Libertadores Femenina 2025

La segunda presentación de las ‘blanquiazules’ será frente el cuadro brasileño este domingo 5 de octubre, por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025. El horario pactado será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

Alianza Lima enfrentará a Ferroviária por la fecha 2 por Copa Libertadores Femenina 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ferroviária

El choque entre las ‘íntimas’ y el cuadro brasileño será transmitido por Pluto TV para Perú. Esta plataforma de streaming ofrece acceso gratuito para los aficionados de Latinoamérica. Y en Argentina se podrá seguir a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Youtube, Pluto TV.

Cabe destacar que para acceder a la transmisión, solo es necesario ingresar a la plataforma desde internet y ubicar el evento correspondiente. No es obligatorio registrarse o crear una cuenta para ver el encuentro.

Programación de la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Domingo 5 de octubre

- Corinthians vs Always Ready (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Boca Juniors vs ADIFFEM (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo B)

- Independiente del Valle vs Santa Fe (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo A)

- Alianza Lima vs Ferroviária (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo B)

Lunes 6 de octubre

- San Lorenzo vs Olimpia (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

- Deportivo Cali vs Nacional (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- Libertad vs U. de Chile (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo D)

- Sao Paulo vs Colo Colo (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo C)

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025