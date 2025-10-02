Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

Las futbolistas de Boca Juniors también arribaron al coloso situado en Morón para el duelo internacional.

La llegada de las jugadoras de Alianza Lima al estadio Nuevo Francisco Urbano. Falta poco para su debut.

¡Debut copero! Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors hoy, jueves 2 de octubre, a las 14:00 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano en Morón, por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025 . Las ‘blanquiazules’ tienen el reto de arrancar contra uno de los favoritos del torneo internacional.

¿Cómo llegan Alianza Lima y Boca Juniors al partido?

Alianza Lima participará en el torneo continental tras ganar el Torneo Apertura 2025. El equipo ‘blanquiazul’ buscará avanzar más allá de los cuartos de final, etapa en la que quedó eliminado en la edición 2021. En su primer partido, enfrentará a uno de los equipos considerados favoritos al título.

Para este desafío, las ‘íntimas’ reforzaron su plantel con varias incorporaciones, entre ellas Diana Borges y las brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez. La colombiana Estefanía González también se sumó al equipo para ocupar el lugar de Birka Ruiz, quien quedó fuera por lesión.

En ofensiva, el equipo contará con Adriana Lúcar, goleadora histórica que superó los 100 goles con la camiseta de Alianza y será la principal referencia en ataque durante la Copa Libertadores Femenina 2025.

Boca Juniors, por su parte, será local y es considerado uno de los candidatos al título. El equipo argentino ocupa el segundo lugar del Grupo A en la Liga Argentina con 17 puntos e intentará lograr una victoria en su debut en el torneo continental.