Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut ‘blanquiazul’ en Copa Libertadores Femenina 2025

El equipo de José Letelier se estrenará con las ‘xeneizes’ en busca de su primer triunfo en el torneo internacional que tiene como sede Argentina. Sigue las incidencias del crucial cotejo

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

18:24 hsHoy

Alianza Lima vs Boca Juniors: titulares confirmados

- Alianza Lima: Maryory Sánchez, Kalia Gomes, Neidy Romero, Andriana Lucar, Rafaela Marques, Tifani Molina, Estefania Gonzalez, Silvani Silva, Yomira Tacilla, Annaysa Afonso y Joyce Amara.

- Boca Juniors: Laurina Oliveros, Julieta Cruz, Eliana Stabile, Carolina Troncoso, Agustina Arias, Camila Gomez, Kishi Nuñez, Lila Ruffini, Nazarena Pokoracky, Yuria Sasaki.

Alianza Lima vs Boca Juniors:
Alianza Lima vs Boca Juniors: titulares confirmados
18:02 hsHoy

Las futbolistas de Boca Juniors también arribaron al coloso situado en Morón para el duelo internacional.

Jugadoras de Boca Juniors llegaron
Jugadoras de Boca Juniors llegaron al estadio para enfrentar a Alianza Lima.
Jugadoras de Boca Juniors llegaron
Jugadoras de Boca Juniors llegaron al estadio para enfrentar a Alianza Lima.
18:01 hsHoy

La llegada de las jugadoras de Alianza Lima al estadio Nuevo Francisco Urbano. Falta poco para su debut.

Las 'blanquiazules' harán su debut esta tarde ante Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina 2025.
15:25 hsHoy

¡Debut copero! Alianza Lima enfrentará a Boca Juniors hoy, jueves 2 de octubre, a las 14:00 horas en el estadio Nuevo Francisco Urbano en Morón, por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las ‘blanquiazules’ tienen el reto de arrancar contra uno de los favoritos del torneo internacional.

15:24 hsHoy

¿Cómo llegan Alianza Lima y Boca Juniors al partido?

Alianza Lima participará en el torneo continental tras ganar el Torneo Apertura 2025. El equipo ‘blanquiazul’ buscará avanzar más allá de los cuartos de final, etapa en la que quedó eliminado en la edición 2021. En su primer partido, enfrentará a uno de los equipos considerados favoritos al título.

Para este desafío, las ‘íntimas’ reforzaron su plantel con varias incorporaciones, entre ellas Diana Borges y las brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez. La colombiana Estefanía González también se sumó al equipo para ocupar el lugar de Birka Ruiz, quien quedó fuera por lesión.

En ofensiva, el equipo contará con Adriana Lúcar, goleadora histórica que superó los 100 goles con la camiseta de Alianza y será la principal referencia en ataque durante la Copa Libertadores Femenina 2025.

Boca Juniors, por su parte, será local y es considerado uno de los candidatos al título. El equipo argentino ocupa el segundo lugar del Grupo A en la Liga Argentina con 17 puntos e intentará lograr una victoria en su debut en el torneo continental.

¿Cómo llega Alianza Lima al
¿Cómo llega Alianza Lima al partido con Boca Juniors? Crédito: Conmebol
15:24 hsHoy

Fixture de la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Fecha 1

Jueves 2 de octubre

- Corinthians vs Independiente del Valle (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo A)

- Boca Juniors vs Alianza Lima (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo B)

- Always Ready vs Santa Fe (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo A)

- ADIFFEM vs Ferroviária (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo B)

Viernes 3 de octubre

- Colo Colo vs Olimpia (14:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo C)

- Deportivo Cali vs Libertad (14:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo D)

- Nacional vs U. de Chile (18:00 horas / estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón / Grupo D)

- Sao Paulo vs San Lorenzo (18:00 horas / estadio Florencio Sola, en Banfield / Grupo C)

Alianza Lima femenino clasificó a
Alianza Lima femenino clasificó a la Copa Libertadores Femenina 2025 que se jugará en octubre
15:24 hsHoy

Alianza Lima vs Boca Juniores: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Sánchez; Romero, Molina, Romero, León; Azabache, Flores, Olivera; Silva, Padilla y Porras.

- Boca Juniors: Oliveros; Crfuz, Flores, Masagli, Stabile; Sasaki, Ruffini; Gomes Ares, Troncoso, Arias; Núñez.

15:24 hsHoy

Canal TV para ver Alianza Lima vs Boca Juniors

El crucial cotejo será transmitido por Pluto TV para Perú. Esta plataforma de streaming ofrece acceso gratuito para los aficionados de Latinoamérica. Y en Argentina se podrá seguir a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe, Youtube, Pluto TV.

Canal TV para ver Alianza
Canal TV para ver Alianza Lima vs Boca Juniors
15:24 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025

El debut de las blaquiazules’ será frente las ‘xeneizes’ hoy, jueves 2 de octubre, en el estadio Nuevo Francisco Urbano en Morón, por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025. El horario pactado es a las 14:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 15:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 16:00 horas.

A qué hora juega Alianza
A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por la fecha 1 de la Copa Libertadores Femenina 2025
15:24 hsHoy

Grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025

  • Grupo A: Corinthians (Brasil), Equipo Ecuador, Always Ready (Bolivia) y Santa Fe (Colombia).
  • Grupo B: Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Perú), ADIFFEM (Venezuela) y Ferroviária (Brasil).
  • Grupo C: São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Colo Colo (Chile) y Olimpia (Paraguay).
  • Grupo D: Deportivo Cali (Colombia), Libertad (Paraguay), Nacional (Uruguay) y Universidad de Chile (Chile).

