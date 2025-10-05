Hernán Barcos fue expulsado por agresión en Alianza Lima vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El delantero se fue por una patada contra Fuentes. (Video: L1MAX)

No fue una buena jornada para Alianza Lima ni tampoco para Hernán Barcos. La visita ante Alianza Universidad, por la fecha 13° del Torneo Clausura de Liga 1 2025, acabó con una amarga derrota toda vez que el máximo goleador extranjero de la institución se marchó en el complemento por una expulsión.

A los 55′ minutos del partido, con el marcador ya en contra para los ‘blanquimorados’ por la irrupción goleadora de Yorleys Mena, sucedió un hecho que marcó la hoja de ruta del compromiso: infracción de Hernán Barcos, capitán aliancistas, en contra de Paolo Fuentes.

El plantel de Alianza Lima que disputó el partido contra Alianza Universidad, en Huánuco, por Torneo Clausura 2025. - Crédito: Difusión

Las cámaras de transmisión de L1MAX captaron cómo después de una disputa entre los protagonistas mencionados, HB9 al caer levanta la pierna e impacta contra la zona baja del central ‘azulgrana’ provocándole un fuerte revuelco seguido de un grito cargado de dolor. Frente a ese escenario, el árbitro Jordi Espinoza le mostró la tarjeta roja.

Sorprendido por la determinación, Hernán Barcos se le acercó al silbante, junto a un pequeño grupo de compañeros, para exhortarle a que reconsidere la decisión o acuda a los monitores del VAR. Por más que le insistió no pudo hacer que cambiase de parecer y tuvo que retirarse del escenario con mucha incomodidad.

El cuadro 'blanquimorado' cayó 2-1 en Huánuco. (Video: L1MAX)

Antes de dirigirse a las duchas, el ‘Pirata’ le asignó la cinta de capitán a Carlos Zambrano, experimentado central que completó una evaluación por debajo del nivel esperado toda vez que es observado con mucho cuestionamiento por la fanaticada a partir de sus recurrentes expulsiones.

Conviene mencionar que en los primeros minutos de la contienda, después del primer gol saldado por Joffré Escobar, Hernán Barcos hizo su aparición en el luminoso con un golazo a pase de Sergio Peña, pero el árbitro decidió invalidar la acción tras una observación de un llamativo offside por parte de los encargados del Sistema de Videoarbitraje (VAR).

Hernán Barcos lleva la cinta de capitán en Alianza Lima por su vasta experiencia. - Crédito: @ClubALOficial

Desencuentros

Los desencuentros entre Hernán Barcos y Paolo Fuentes son más que elocuentes. El episodio más recordado data del partido disputado en Cusco el año pasado, entre Alianza Lima y Cienciano, cuando HB9 dirigió un codazo al zaguero, acción que pasó desapercibida hasta que el árbitro, tras revisar el VAR, decidió expulsarlo.

Fuentes sostuvo que la sanción fue justa, pues lo golpearon claramente. Barcos, visiblemente alterado, se acercó al árbitro y buscó confrontar al defensor rival, lo que provocó una trifulca en el campo. Ahora, un año después, han vuelto a encontrarse con un final idéntico.

El delantero argentino le dijo de todo a rival por lo ocurrido en la ciudad del Cusco. (Video: Liga 1 Max)

Con lo acontecido recientemente, el experimentado goleador argentino se expone a una dura sanción, sobre todo por dilatar el tiempo de juego y no salir inmediatamente del campo al atestiguar la cartulina roja. Esta es la segunda vez que el ‘Pirata’ es expulsado en la Liga 1 2025.

En caso al ‘9′ lo mantengan en el dique seco por un tiempo prolongado, su lugar debería ser ocupado por Paolo Guerrero, otro veterano goleador que ha sabido responder con goles en situaciones adversas. Detrás de la consideración surge Matías Succar, aunque sus opciones en las planificaciones son residuales.