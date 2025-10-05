Golazo de Yorleys Mena para el 2-1 en Alianza Lima vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El colombiano puso el segundo de los huanuqueños. (Video: L1MAX)

Yorleys Mena apareció en el momento ideal para adelantar, otra vez, a Alianza Universidad en su evaluación contra Alianza Lima, en el estadio Heraclio Tapia, por la jornada 13° del Torneo Clausura de Liga 1 2025. El veloz delantero colombiano, nada más iniciando el complemento, dejó su huella las redes contrarias.

A los 47′ minutos, después de la respectiva charla técnica en los vestuarios con Roberto Mosquera a la cabeza, los ‘azulgranas’ salieron con la moral al tope y ejecutaron un absoluto calco del arranque del envite: golpearon al escuchar el silbatazo inicial, agarrando más que aletargados y desconcertados a los aliancistas.

La acción del éxito empezó con un control claro de Marcos Lliuya desde el centro del campo para alargar una pelota, en medio de dos puntuales de Alianza Lima, hacia la frontera del área, donde apareció Yorleys Mena con mucha velocidad aprovechando un mal posicionamiento y cierre de Carlos Zambrano.

Frente a la salida presurosa de Guillermo Viscarra, el ariete de Alianza Universidad de Huánuco no se hizo problemas y metió una definición al primer palo con la que llevó a los suyos a la ventaja en el luminoso. Con esa conquista, que elevó sus registros personales en el ciclo, llegó la parsimonia en la banca local.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]