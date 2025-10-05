Perú Deportes

Golazo de Eryc Castillo con excelente definición en Alianza Lima vs Alianza Universidad por Liga 1 2025

El extremo ecuatoriano apareció tras una notable asistencia de Sergio Peña para establecer el empate en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El delantero puso el empate en Huánuco. (Video: L1MAX)

Alianza Lima se enfrentaba en condición de visitante contra Alianza Universidad en un duelo correspondiente a la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Desde el comienzo, fueron los dueños de casa los que dieron la sorpresa abriendo el marcador por intermedio de Joffré Escobar. Y pese a que le anularon un tanto, los ‘blanquiazules’ se volcaron al ataque y no desistieron en su intento por emparejar las cuentas. Fue así como apareció Eryc Castillo para definir con clase y anotar su gol.

Esta acción se llevó a cabo a los 36 minutos de la primera mitad. Miguel Trauco recuperó el esférico tras un pase errado de Marcos Lliuya. El lateral izquierdo quiso realizar un cambio de orientación, pero también falló y se la entregó a Carlos Ascues, que se apoyó en Escobar y este lo hizo con Omar Vásquez. El mediocampista optó por variar para el sector izquierdo con Alexi Gómez, cuyo centro tuvo intención de remate que no encontró problemas para el portero Guillermo Viscarra.

El guardameta boliviano le entregó la pelota rápidamente a Sergio Peña, que tocó con Alan Cantero, aunque Ascues le hizo una falta. El mismo argentino jugó con Renzo Garcés, que luego le devolvió el balón. El exvolante de Malmo se hizo cargo del juego y descargó con Pedro Aquino, que tocó en vertical con Kevin Quevedo.

Ante la imposibilidad de prosperar por su zona, optó por retroceder algunos metros y volver con Peña, quien se perfiló y mandó un pase quirúrgico de tres dedos al espacio. Ahí apareció Eryc Castillo, que le ganó la espalda a Otávio Gut y luego de tomarse unos segundos, definió con un remate de zurda que pasó por entre las piernas del arquero Ítalo Espinoza, desatando la felicidad de todos los aficionados de Alianza Lima en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco.

El gran pase de tres
El gran pase de tres dedos de Sergio Peña para el golazo de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Alianza Universidad.

Una diana que lo celebró toda la fanaticada de Alianza Lima, que busca mejorar sus prestaciones en la Liga 1 2025 luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Universidad de Chile.

Renovación de Eryc Castillo con Alianza Lima

Desde que Eryc Castillo fichó por Alianza Lima, se convirtió rápidamente en un futbolista importante debido a su constante desequilibrio por las bandas. De hecho, en lo que va de la temporada, lleva 10 goles y seis asistencias en 39 partidos, entre la Liga 1 y los torneos de Conmebol (Copa Libertadores y Copa Sudamericana).

Para el técnico Néstor Gorosito se trata de un elemento inamovible y clave para el futuro del club. Por tal motivo, la institución ‘blanquiazul’ decidió renovarle el contrato por los próximos tres años. “La Culebra sigue en casa. Eryc Castillo blanquiazul hasta el 2028″, se mencionó en las redes sociales.

La imagen de Alianza Lima
La imagen de Alianza Lima para el anunció oficial de la renovación de Eryc Castillo hasta el 2028. Crédito: Prensa AL

Próximo partido de Alianza Lima

La siguiente prueba de Alianza Lima en el Torneo Clausura será el jueves 16 de octubre cuando reciba a Sport Boys en el estadio Alejandro Villanueva por la jornada 14. Un partido trascendental para los ‘victorianos’, que lejos de pelear por el segundo certamen doméstico de la temporada, tratarán de meterse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

