Jorge Fossati advirtió sobre nueva lesión de Alex Valera que podría alejarlo de la selección peruana: “No empiecen con especulaciones absurdas”

El técnico uruguayo se refirió a la dolencia del delantero previo al duelo Universitario vs Juan Pablo II. (Jax Latin Media)

Las palabras de Jorge Fossati encendieron la previa del partido entre Universitario y Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, al revelar la nueva lesión que aqueja a Alex Valera, uno de los referentes ofensivos del equipo ‘crema’. El entrenador uruguayo explicó los motivos por los que el delantero peruano no trabajó a la par de sus compañeros en la última sesión de entrenamientos en Campo Mar, generando dudas sobre su presencia en el once titular este fin de semana.

Fossati confirmó que Valera arrastra molestias físicas desde el reciente encuentro ante Alianza Atlético, disputado por la jornada anterior del campeonato. En ese partido, el atacante tuvo que abandonar el campo cerca de los 88 minutos y fue reemplazado por Diego Churín. Consultado sobre la situación médica del ariete, el técnico fue enfático en aclarar que la salida no obedeció a ninguna cuestión táctica: “Espero que pueda llegar en condiciones esta vez. Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (en el partido ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia”, subrayó.

La decisión de hacer pública la condición de Valera no fue casual. Para Fossati, era imprescindible explicar el estado físico de su dirigido antes de que aparecen especulaciones fuera de lugar, especialmente en torno a la convocatoria nacional. “Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores”, señaló con firmeza, cortando de raíz cualquier rumor sobre la presencia o ausencia del atacante tanto en el club como en la selección peruana.

Jorge Fossati advirtió de nueva lesión de Alex Valera tras su reciente convocatoria a la selección peruana.

El historial reciente de Alex Valera con la ‘blanquirroja’ ha estado marcado por distintas dificultades. Hace algunos meses, el propio jugador solicitó no ser considerado en la selección debido a motivos personales. Más adelante, en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas, fue marginado nuevamente, esta vez por lesión, lo que aumentó las interrogantes sobre su condición física y su futuro inmediato en la selección y en el club.

Ahora, bajo la conducción interina de Manuel Barreto al frente de la selección nacional, Valera ha recibido un nuevo llamado para disputar el amistoso ante Chile programado para el 10 de octubre. La presencia del delantero en la lista ha generado muchas expectativas y el propio jugador disipó cualquier duda antes de la oficialización de la nómina: “No he conversado con nadie, pero yo creo que en la convocatoria están los que están bien y si Manuel (Barreto) me llama, yo voy a estar con él al 100%”, manifestó el atacante, mostrando su disposición total para sumarse al combinado patrio pese a las dificultades físicas que arrastra.

Alex Valera fue convocado a la selección peruana por Manuel Barreto.

¿Valera jugará el Universitario vs Juan Pablo II?

El parte médico más reciente indica que Alex Valera no entrenó a la par de sus compañeros este viernes, lo que alimenta la incertidumbre sobre su titularidad para el compromiso ante Juan Pablo II, programado para este domingo 5 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Monumental de Ate. De momento, en el comando técnico de Universitario de Deportes hay confianza en que el delantero pueda evolucionar de manera positiva, por lo que será esperado hasta el último instante para definir si forma parte del once inicial.

En caso de que Valera no logre recuperarse a tiempo, Jorge Fossati ya baraja diversas alternativas ofensivas. Una de las opciones más probables sería el ingreso de Edison Flores, quien podría acompañar a Jairo Velez en ataque, una dupla inédita en el presente campeonato. Además, futbolistas como José Rivera y el propio Diego Churín están en consideración para sumar minutos y aportar soluciones ante un rival que apunta a dar el golpe como visitante.