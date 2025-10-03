Juan Reynoso habló de la convocatoria de Manuel Barreto y mencionó a 4 jugadores que pueden liderar el cambio en la selección peruana.

El técnico nacional fue consultado por la reciente convocatoria de Manuel Barreto. (Ovación del Sur)

Las recientes declaraciones de Juan Reynoso no pasaron desapercibidas tras la victoria de Melgar ante Cienciano en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1. El extécnico de la selección peruana fue protagonista del análisis sobre el cambio generacional en la ‘bicolor’ al ser consultado por la convocatoria que realizó Manuel Barreto, entrenador interino, para el amistoso frente a Chile por la próxima fecha FIFA.

La atención de Reynoso se centró en la importancia de la inclusión de Matías Lazo dentro de la nómina nacional. “Es súper importante lo de Matías porque refuerza lo que ha hecho Melgar en menores, no solo Matías, sino también está Kenji (Cabrera), que se acaba de ir y es de las divisiones inferiores”, destacó el estratega. Con estas palabras, el técnico remarcó la labor silenciosa pero efectiva que realiza la institución arequipeña en las divisiones formativas, un pilar que hoy ve frutos en las listas de la selección absoluta.

Kenji Cabrera, exjugador de Melgar y ahora en el fútbol internacional, también integró el listado de Barreto. Para el ‘Ajedrecista’, esto representa una muestra más de la presencia influyente del club ‘rojinegro’ en el proceso de renovación de la ‘blanquirroja’. Pero su reflexión fue más allá de su actual plantel: tras resaltar a Cabrera y Lazo, sumó dos nombres propios ―Jefferson Cáceres y Walter Tandazo― quienes, a su entender, están preparados para asumir roles protagónicos en la nueva etapa del fútbol peruano.

“También están (Jefferson) Cáceres, Walter (Tandazo), que siempre levanta la mano, estamos hablando de tres o cuatro jugadores que pueden liderar este cambio generacional y les alcanza porque no solamente juegan, son dinámicos y hoy el fútbol pide esa situación”, sentenció. Su opinión se sostiene en el protagonismo que estos jóvenes han adquirido en torneos locales y, en algunos casos, en oportunidades previas con la camiseta nacional.

La referencia a Cáceres y Tandazo toca una sensibilidad especial, en un momento donde el recambio en la selección se torna urgente. Ambos han sido considerados en listas anteriores, aunque en esta ocasión el entrenador interino no los incluyó para el duelo ante Chile. La lectura de Reynoso pone en relieve la necesidad de mantener abiertas las puertas para nuevos talentos y consolidar una columna vertebral juvenil que aporte vigor y dinamismo a un equipo necesitado de nuevas energías.

El entrenador tampoco ocultó su expectativa de ver más futbolistas de Melgar integrando la selección en el corto y mediano plazo: “La ilusión es que los chicos de la sub 18 y de la Liga 3 vayan creciendo y al mediano plazo podamos tener más jugadores en la selección y la posibilidad de ser vendidos, que para un club de provincia no es tan normal en el país”, afirmó. En ese sentido, el técnico subrayó la distancia que suelen tener los cuadros del interior frente a los clubes capitalinos en términos de proyección y venta de talentos al exterior, y cómo cambiar esta tendencia es uno de los grandes retos del fútbol nacional.

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del amistoso

La selección de Perú enfrentará a Chile este viernes 10 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en la ciudad de Santiago. El choque, esperado por ambos países como la reedición del clásico del Pacífico, será televisado por Movistar Deportes (canal 3 o 703 de Movistar), América TV y ATV, las señales que habitualmente transmiten los partidos de la ‘bicolor’.

Los convocados de la selección peruana

El listado de Manuel Barreto se compone de futbolistas jóvenes y experimentados distribuidos en todas las líneas.

- Arqueros: Pedro Díaz, Diego Enríquez y Diego Romero.

- Defensas: Miguel Araujo, Anderson Villacorta, Renzo Garcés, Anderson Santamaría, César Inga, Matías Lazo, Cristian Carbajal y Marcos López.

- Volantes: Erick Noriega, Jesús Pretell, Martín Távara, Jesús Castillo, Felipe Chávez y Jairo Concha.

- Delanteros: Álex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Bryan Reyna, Maxloren Castro, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Joao Grimaldo.

