Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el Perú vs Chile.

El reciente cambio en la dirección técnica de la selección peruana de fútbol marca una nueva etapa para el conjunto nacional. Manuel Barreto asumió como entrenador interino tras la salida de Óscar Ibáñez. Su primer reto será ante Chile en el clásico del Pacífico, programado para el viernes 10 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, en la ciudad de Santiago.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ofició la presentación de Barreto como responsable del equipo absoluto mientras decide el futuro del banquillo. El exjugador tendrá la responsabilidad de dirigir su primer partido oficial con la escuadra mayor ante uno de los rivales más tradicionales de la región. Por ese motivo, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso se divulgó el jueves 2 de octubre, despertando expectativa en la afición y los especialistas.

El panorama se completó durante la jornada del viernes 3, cuando el periodista César Vivar reveló públicamente a través de su cuenta de X los nombres que acompañarán a Barreto en este proceso. El comando técnico estará integrado por Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza como asistentes, Diego Labrucherie en la preparación física y Salomón Libman como entrenador de arqueros. La designación generó diferentes reacciones principalmente entre los seguidores de la selección, quienes expresaron dudas sobre la experiencia del exvolante de Alianza Lima en dicho rol.

“Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza van de asistentes, Diego Labrucherie preparador físico y Salomón Libman de preparador de arqueros”, posteó el reportero. Este anuncio desató comentarios adversos entre los hinchas, especialmente por la elección de Ciurlizza, quien alcanzó notoriedad como futbolista pero carece de antecedentes claros como estratega. Diversos aficionados hicieron notar su preocupación ante la renovada estructura de asistencia técnica.

Marko Ciurlizza y Renzo Revoredo como asistentes de Manuel Barreto en la selección peruana.

La trayectoria de los colaboradores varía. Revoredo ha trabajado con divisiones menores en Sporting Cristal, lo que lo posiciona ante una oportunidad de impacto nacional. Libman, por su parte, acumula experiencia como preparador de porteros en Alianza Lima y formó parte del equipo técnico de la selección durante el ciclo de Óscar Ibáñez. Ambas figuras suman experiencia en labores técnicas de alto nivel en el fútbol peruano. En contraste, Marko Ciurlizza da un primer paso relevante en el ámbito de la dirección técnica, lo que motivó la controversia observada en las plataformas de hinchas.

El equipo de Manuel Barreto iniciará su concentración el lunes 6 de octubre en el complejo deportivo de San Luis, de acuerdo con la información suministrada por la FPF. En una primera instancia se unirán los futbolistas que actúan en la Liga 1, mientras que los jugadores provenientes del extranjero se incorporarán posteriormente. El objetivo central es preparar el duelo ante Chile, en lo que constituye una edición más del tradicional clásico del Pacífico, una rivalidad histórica documentada como una de las más intensas de Sudamérica.

El periodista Eduardo Combe informó de los pormenores del clásico del Pacífico, donde debutará Manuel Barreto como DT de la 'bicolor'. (Video: Hablemos de MAX)

Lista de convocados de Perú para el amistoso ante Chile

A continuación, el detalle de la lista oficial de convocados presentada para enfrentar a Chile, elaborada por el comando técnico de Barreto:

Arqueros:

Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años

Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años

Diego Romero (CA Banfield, Argentina) – 24 años

Defensas:

Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años

Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas, México) – 20 años

Renzo Garcés (Alianza Lima) – 29 años

Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años

César Inga (Universitario) – 23 años

Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años

Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años

Marcos López (FC Copenhague, Dinamarca) – 25 años

Volantes:

Erick Noriega (Gremio, Brasil) – 23 años

Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años

Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años

Jesús Castillo (Universitario) – 24 años

Felipe Chávez (Bayern Múnich, Alemania) – 18 años

Jairo Concha (Universitario) – 26 años

Delanteros:

Álex Valera (Universitario) – 29 años

Luis Ramos (América de Cali, Colombia) – 25 años

Juan Pablo Goicochea (CA Platense, Argentina) – 20 años

Bryan Reyna (CA Belgrano, Argentina) – 27 años

Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años

Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps, Canadá) – 22 años

Joao Grimaldo (Riga FC, Letonia) – 22 años

Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF

Esta convocatoria incluye futbolistas de clubes locales y del exterior, combinando juventud y experiencia, en busca de conformar un plantel competitivo para el proceso preparatorio. El enfrentamiento ante Chile se disputará en un escenario reconocido y se espera que marque el inicio de un nuevo ciclo en la selección peruana bajo la conducción provisional de Manuel Barreto. La evolución de la gestión técnica será objeto de seguimiento permanente por parte de RPP Noticias y otros medios especializados.