Perú Deportes

Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el amistoso Perú vs Chile por fecha FIFA

El periodista César Vivar dio a conocer el grupo de trabajo que tendrá la ‘Muñeca’ en su debut como seleccionador interino

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Con Marko Ciurlizza, el renovado
Con Marko Ciurlizza, el renovado comando técnico de Manuel Barreto para el Perú vs Chile.

El reciente cambio en la dirección técnica de la selección peruana de fútbol marca una nueva etapa para el conjunto nacional. Manuel Barreto asumió como entrenador interino tras la salida de Óscar Ibáñez. Su primer reto será ante Chile en el clásico del Pacífico, programado para el viernes 10 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida, en la ciudad de Santiago.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ofició la presentación de Barreto como responsable del equipo absoluto mientras decide el futuro del banquillo. El exjugador tendrá la responsabilidad de dirigir su primer partido oficial con la escuadra mayor ante uno de los rivales más tradicionales de la región. Por ese motivo, dio a conocer la lista de convocados para el amistoso se divulgó el jueves 2 de octubre, despertando expectativa en la afición y los especialistas.

El panorama se completó durante la jornada del viernes 3, cuando el periodista César Vivar reveló públicamente a través de su cuenta de X los nombres que acompañarán a Barreto en este proceso. El comando técnico estará integrado por Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza como asistentes, Diego Labrucherie en la preparación física y Salomón Libman como entrenador de arqueros. La designación generó diferentes reacciones principalmente entre los seguidores de la selección, quienes expresaron dudas sobre la experiencia del exvolante de Alianza Lima en dicho rol.

“Comando técnico de Manuel Barreto en la selección peruana: Renzo Revoredo y Marko Ciurlizza van de asistentes, Diego Labrucherie preparador físico y Salomón Libman de preparador de arqueros”, posteó el reportero. Este anuncio desató comentarios adversos entre los hinchas, especialmente por la elección de Ciurlizza, quien alcanzó notoriedad como futbolista pero carece de antecedentes claros como estratega. Diversos aficionados hicieron notar su preocupación ante la renovada estructura de asistencia técnica.

Marko Ciurlizza y Renzo Revoredo
Marko Ciurlizza y Renzo Revoredo como asistentes de Manuel Barreto en la selección peruana.

La trayectoria de los colaboradores varía. Revoredo ha trabajado con divisiones menores en Sporting Cristal, lo que lo posiciona ante una oportunidad de impacto nacional. Libman, por su parte, acumula experiencia como preparador de porteros en Alianza Lima y formó parte del equipo técnico de la selección durante el ciclo de Óscar Ibáñez. Ambas figuras suman experiencia en labores técnicas de alto nivel en el fútbol peruano. En contraste, Marko Ciurlizza da un primer paso relevante en el ámbito de la dirección técnica, lo que motivó la controversia observada en las plataformas de hinchas.

El equipo de Manuel Barreto iniciará su concentración el lunes 6 de octubre en el complejo deportivo de San Luis, de acuerdo con la información suministrada por la FPF. En una primera instancia se unirán los futbolistas que actúan en la Liga 1, mientras que los jugadores provenientes del extranjero se incorporarán posteriormente. El objetivo central es preparar el duelo ante Chile, en lo que constituye una edición más del tradicional clásico del Pacífico, una rivalidad histórica documentada como una de las más intensas de Sudamérica.

El periodista Eduardo Combe informó de los pormenores del clásico del Pacífico, donde debutará Manuel Barreto como DT de la 'bicolor'. (Video: Hablemos de MAX)

Lista de convocados de Perú para el amistoso ante Chile

A continuación, el detalle de la lista oficial de convocados presentada para enfrentar a Chile, elaborada por el comando técnico de Barreto:

Arqueros:

  • Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años
  • Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años
  • Diego Romero (CA Banfield, Argentina) – 24 años

Defensas:

  • Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años
  • Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas, México) – 20 años
  • Renzo Garcés (Alianza Lima) – 29 años
  • Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años
  • César Inga (Universitario) – 23 años
  • Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años
  • Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años
  • Marcos López (FC Copenhague, Dinamarca) – 25 años

Volantes:

  • Erick Noriega (Gremio, Brasil) – 23 años
  • Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años
  • Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años
  • Jesús Castillo (Universitario) – 24 años
  • Felipe Chávez (Bayern Múnich, Alemania) – 18 años
  • Jairo Concha (Universitario) – 26 años

Delanteros:

  • Álex Valera (Universitario) – 29 años
  • Luis Ramos (América de Cali, Colombia) – 25 años
  • Juan Pablo Goicochea (CA Platense, Argentina) – 20 años
  • Bryan Reyna (CA Belgrano, Argentina) – 27 años
  • Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años
  • Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años
  • Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps, Canadá) – 22 años
  • Joao Grimaldo (Riga FC, Letonia) – 22 años
Lista de convocados por Manuel
Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF

Esta convocatoria incluye futbolistas de clubes locales y del exterior, combinando juventud y experiencia, en busca de conformar un plantel competitivo para el proceso preparatorio. El enfrentamiento ante Chile se disputará en un escenario reconocido y se espera que marque el inicio de un nuevo ciclo en la selección peruana bajo la conducción provisional de Manuel Barreto. La evolución de la gestión técnica será objeto de seguimiento permanente por parte de RPP Noticias y otros medios especializados.

Temas Relacionados

Manuel BarretoSelección peruanaMarko CiurlizzaRenzo RevoredoSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Con padres peruanos, el lateral-extremo izquierdo de 19 años recibió su primer llamado a la ‘verde’ para los duelos ante Rusia y Jordania

El jugador con raíces peruanas

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

El cuadrangular se iniciará este viernes 10 de octubre y se realizará hasta el domingo 12 de octubre previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Canal TV exclusivo que transmitirá

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las ‘blanquiazules’ igualaron 0-0 con Boca Juniors por el debut del torneo internacional y se encuentran en el segundo lugar del Grupo B. Conoce los detalles del próximo duelo de las victorianas

Alianza Lima vs Ferroviária: día,

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

El periodista deportivo resaltó el poco interés de los hinchas por conocer la lista de convocados para enfrentar a los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago

Pedro García cuestionó la falta

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA

Con una lista renovada de jugadores entre los que estaría Felipe Chávez, la ‘Muñeca’ tendrá su primer partido con la ‘bicolor’ en octubre ante los ‘sureños’. Conoce los detalles

Perú vs Chile: día, hora
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Elmer Schialer ante posibles

Canciller Elmer Schialer ante posibles renuncias en el Gabinete previo a las Elecciones 2026: “Se están tomando previsiones”

PJ dicta prisión preventiva contra ‘Pequeño J’ por 9 meses para su extradición a Argentina

Dina Boluarte se quedaría sin Gabinete ante renuncia de sus principales ministros para postular a las Elecciones 2026

Hermano de Martín Vizcarra niega que vaya a ser candidato presidencial el 2026

Juan Manuel Cavero, nuevo ministro de Justicia, entregaba brevetes a ciegos cuando era funcionario del MTC

ENTRETENIMIENTO

Anahí de Cárdenas regresa a

Anahí de Cárdenas regresa a los escenarios tras dar a luz y se une a ‘Reina de Corazones’ con Mayra Goñi, Cielo Torres y más

¿No sabes qué ver el fin de semana? Las mejores series de HBO Max Perú para hacer maratón frente a la TV

‘Neutro’ es detenido por exceso de velocidad y esposado tras discutir con la policía en República Dominicana

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Natalia Málaga sorprende al revelar que gana 500 soles como mánager de Eva Ayllón

DEPORTES

El jugador con raíces peruanas

El jugador con raíces peruanas que destaca en España y Manuel Barreto dejó escapar: Bolivia lo convocó para amistosos

Canal TV exclusivo que transmitirá Atenea Open 2025: partidos de Universitario, Perú Sub 19, Géminis y Atlético Atenea

Alianza Lima vs Ferroviária: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina 2025

Pedro García cuestionó la falta de referentes en la convocatoria de Perú para enfrentar a Chile en amistoso: “¿Y el liderazgo?"

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del debut de Manuel Barreto como DT de la ‘bicolor’ en amistoso FIFA