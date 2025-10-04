Perú Deportes

Jean Ferrari se pronunció sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana con tajante mensaje

El director general de la FPF realizó publicación luego de que se comunicara que el atacante de Alianza Lima no formará parte del amistoso contra Chile por temas personales

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Jean Ferrari se pronunció sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo de la selección peruana con tajante mensaje.

La selección peruana sufrió su primera baja dos días después de anunciarse la lista de convocados de Manuel Barreto. Se trató de Kevin Quevedo que, de acuerdo al comunicado publicado por la ‘bicolor’, le solicitó al comando técnico no formar parte del amistoso ante Chile por fecha FIFA producto de problemas personales.

El primer pronunciamiento desde la Videna llegó a cargo de Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El exadministrador de Universitario de Deportes realizó una publicación mediante su cuenta de X (antes llamada Twitter) en la que mostró su respaldo al actual atacante de Alianza Lima.

"Todo nuestro apoyo para Kevin, futbolista importante para nuestro país“, fue el tajante post que hizo Ferrari, desatando múltiples de comentarios. Algunos hinchas de la ‘bicolor’ cuestionaron a Quevedo vinculando su desconvocatoria con la de Alex Valera tiempo atrás, mientras que otros aplaudieron el gesto del directivo con el jugador.

El pronunciamiento de Jean Ferrari sobre la desconvocatoria de Kevin Quevedo.

La razón por la que Kevin Quevedo fue desconvocado

Al mediodía del sábado 4 de octubre, la FPF hizo público que Kevin Quevedo quedó desafectado de la convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. La razón estuvo vinculada a un pedido personal del jugador de Alianza Lima, quien conversó con Manuel Barreto y su comando técnico.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador quedará desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile”, se puede leer en el comunicado.

Hasta el momento, la ‘blanquirroja’ no ha dado a conocer el reemplazo de Quevedo en la nómina. Se podría entender que Barreto continuará con los otros siete atacantes considerados desde primera instancia: Alex Valera, Luis Ramos, Juan Pablo Goicochea, Bryan Reyna, Maxloren Castro, Kenji Cabrera y Joao Grimaldo.

Comunicado de la FPF sobre desconvocatoria de Kevin Quevedo

¿Kevin Quevedo jugará el Alianza Lima vs Alianza Universidad?

Kevin Quevedo había sido incluido en la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Alianza Universidad por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, horas después, se anunció su desconvocatoria de la selección peruana por temas personales. Este hecho desató la incertidumbre sobre su participación en el compromiso por el certamen doméstico.

Estas dudas se despejaron brevemente. Quevedo formó parte de la delegación ‘blanquiazul’ que viajó con destino a la ciudad de Huánuco, por lo que podría sumar minutos en este encuentro. Este suceso, a la par, despejaría que su ausencia en la ‘bicolor’ se trataría por una dolencia física como viene circulando en redes sociales.

El delantero de 28 años fue abordado por la prensa local en el aeropuerto Jorge Chávez, no obstante, no dio alguna declaración. Solo caminó hasta la sala de abordaje en completo silencio, evitando que se siga hablando de su desconvocatoria de la escuadra nacional.

Ahora, su participación en el Alianza Lima vs Alianza Universidad dependerá exclusivamente del técnico Néstor Gorosito. Su equipo urge de un triunfo para sumar puntos y escalar posiciones en el Clausura, certamen en el que su clásico rival, Universitario, marcha primero.

