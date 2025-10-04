A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad: duelo en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad

Alianza Lima recuperó el paso en el Torneo Clausura 2025 tras celebrar un triunfo por 2-1 con Atlético Grau la jornada pasada. Los ‘blanquiazules’ cortaron mala racha que obtuvieron con la eliminación en la Copa Sudamericana 2025 y derrota con Cienciano en Cusco de manera consecutiva.

Y ahora los ‘íntimos’ quedaron listos para enfrentar a Alianza Universidad este domingo 5 de octubre en el estadio Heraclio Tapia. Un duro duelo que deberá afrontar de la mejor manera para mantener sus chances de pelear por el segundo trofeo de la Liga 1, están a 9 puntos del líder Universitario de Deportes.

Néstor Gorosito ya no tendrá que improvisar en la defensa ‘grone’ porque recuperará a su zaga central: reaparecerán Carlos Zambrano y Renzo Garcés tras superar sanciones. También volverá Eryc Castillo, quien cumplió su fecha de suspensión y Guillermo Enrique que estaba sentido.

El ‘Pipo’ tendrá a sus figuras disponibles para conquistar Huánuco. Quedan siete jornadas para que termine la competición y los victorianos no tiene margen de error.

“Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles”, apuntó Paolo Guerrero.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 a los 'albos' en Matute. (Video: L1MAX)

A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad por el Torneo Clausura 2025

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘azulgranas’ este domingo 5 de octubre, en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 12:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 13:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 14:00 horas.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Alianza Universidad

El crucial duelo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, platafoma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Huánuco con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

¿Cómo llega Alianza Universidad al partido?

La presión de buscar el triunfo no solo será para Alianza Lima, Alianza Universidad también está obligado a quedarse con los tres puntos para salir de la zona del descenso. El equipo de Roberto Mosquera está complicado con la baja: marcha último en la tabla acumulada con solo 21 puntos.

“El equipo está bien preparado, pero acá tenemos que acostumbrarnos a jugar con presión. Yo jugué al fútbol y me acostumbré a hacerlo, y que no puede, mejor que se dedique a otros deportes como el ajedrez”, declaró el DT.

El técnico peruano ofreció una conferencia de prensa tras caer ante Sport Boys. (Tik Tok)

Alianza Lima vs Alianza Universidad: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Alan Cantero y Paolo Guerrero.

- Alianza Universidad: Pedro Ynamine; Rick Campodonico, Otavio Gut, Paolo Fuentes, Edwin Gómez; Gerson Iraola, Carlos Ascues, Edson Aubert. Marcos Lliuya, Jeremy Canela; Yorleys Mena.

