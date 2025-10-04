Perú Deportes

Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana para duelo con Chile en amistoso: la contundente razón de su ausencia

El delantero de Alianza Lima quedó afuera del choque contra los ‘mapochos’ el próximo viernes 10 de octubre en Santiago. Entérate si habrá un llamado de último momento

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Kevin Quevedo interrumpió su participación
Kevin Quevedo interrumpió su participación en la práctica con la selección peruana y se realizó una resonancia magnética.

La Federación Peruana de Fútbol reveló que Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección nacional para el duelo amistoso con Chile el próximo 10 de octubre en Santiago por la fecha FIFA. El delantero de Alianza Lima se convirtió en la primera baja de la ‘blanquirroja’ en el debut de Manuel Barrero como técnico interino.

A través de un comunicado, la FPF dio a conocer el contundente motivo de la ausencia del jugador de 28 años. No se especificó si habrá un llamado de último momento, pero se presume que el DT determinará si incluye a uno de los sparrings para ocupar el lugar del extremo.

“La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador quedará desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile”, se lee en el oficio publicado en las redes sociales de la Federación.

Comunicado de la FPF sobre
Comunicado de la FPF sobre desconvocatoria de Kevin Quevedo

¿Alex Valera también será desconvocado para Perú vs Chile?

Jorge Fossati reveló que Alex Valera presenta una molestia desde el partido frente a Alianza Atlético y se encuentra bajo evaluación médica para determinar si podrá estar disponible para el encuentro ante Juan Pablo II este domingo 5 de octubre. El delantero de Universitario de Deportes será evaluado y si el dolor persiste no será tomado en cuenta.

Eso también repercute a la selección peruana porque deberá unirse a los entrenamientos en Videna este lunes 6 de octubre, y si está sentido podría quedar afuera de la convocatoria por lesión. Todo dependerá de los resultados que arrojará la resonancia y la evaluación que se le hará en la ‘bicolor’.

El técnico uruguayo se refirió a la dolencia del delantero previo al duelo Universitario vs Juan Pablo II. (Jax Latin Media)

Eso sí, el ‘Nono’ pidió que no se generen versiones sobre una supuesta falta de interés del ‘9′ por integrar la ‘blanquirroja’.

“Espero que pueda llegar en condiciones esta vez. Es uno de los jugadores que no está totalmente recuperado y no es que lo saqué allá (en el partido ante Alianza Atlético) en los últimos minutos porque estaba jugando mal, es porque estaba con alguna molestia. Lo digo para que no empiecen con esas especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores“, declaró el DT en rueda de prensa.

Convocados de Perú para amistoso con Chile

  • Arqueros: Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (CA Banfield - Argentina).
  • Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Ánderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas - México), Renzo Garcés (Alianza Lima), Ánderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Marcos López (FC Copenhague - Dinamarca).
  • Volantes: Erick Noriega (Gremio - Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich - Alemania) y Jairo Concha (Universitario).
  • Delanteros: Alex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali - Colombia), Juan Pablo Goicochea (CA Platense - Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano - Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Canadá) y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).
  • Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal).
La selección peruana confirmó su
La selección peruana confirmó su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. Crédito: FPF

